Hugo Sánchez acusa a Gerardo Martino de no importarle la Selección de México

La reciente derrota de México ante la Selección de Suecia, que no clasificó al Mundial, en el cierre de su preparación de cara a la Copa del Mundo de Qatar endureció la avalancha de críticas sobre el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, siendo Hugo Sánchez Márquez uno de los jueces, como voz autorizada en el fútbol internacional y el fútbol mexicano.

El Tricolor pagó caro sus jugadas a balón parado y perdió 2-1 ante Suecia en Girona, España. Fue su último ensayo antes de desembarcar en Doha, en la víspera de comenzar los entrenamientos previo al debut en el Mundial.

“Nada nos gustaría más que la selección (mexicana) llegue lejos y haga un papel histórico, pero como se ve el manejo del “Tata” Martino, en lugar de venir de menos a más vamos de menos a menos y la realidad es que estamos en una posición que no despierta mucha ilusión”, dijo Sánchez Márquez en una entrevista con la agencia periodística estadounidense, The Associated Press (AP).