Previa Túnez vs Francia: Las águilas de Cartago quieren un pase complicado

Este miércoles 30 de noviembre se batirán en duelo Túnez y Francia. Los rivales deberán competir con todas sus fuerzas para lograr objetivos. Por lo pronto, Túnez busca un pase a octavos un tanto complicado dado los resultados y el gran nivel del grupo D, mientras que los franceses ya tienen los pensamientos en los octavos de final.

Túnez comenzó esta fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, con un empate contra Dinamarca. En su segundo encuentro no tuvo la mejor de las suertes y no pudo sumar en el encuentro. Ahora, en este último encuentro de la fase de grupo se enfrentará a la actual campeona que, aunque ya tenga su puesto asegurado en los octavos, no tendrán piedad y saldrán a ofrecer una buena imagen de su selección. Las águilas de Cartago tienen el pase a octavos complicado, pero aún así irán en su búsqueda y a intentarlo con todas las ganas.

Por su parte, a Francia no le ha podido ir de mejor forma en esta fase de grupo. La actual campeona ha logrado romper “la maldición” de la campeona mundial y a logrado hacerse un hueco en los octavos de final. Este último encuentro, se juega la primera o la segunda posición dependiendo de su actuación y la de Australia. Aun así saldrán al terreno de juego a obtener los puntos de la victoria, para mostrar una buena imagen de la selección y para llegar a la siguiente fase con la mejor sensación posible. El equipo francés no puede hacer uso de las habilidades de Theo Hernández por rotura del ligamiento cruzado. Aún continúa siendo duda en el equipo francés la participación de A. Aréola, por posible lesión de espalda.

Historial

Ambas selecciones no se han enfrentado en grandes ocasiones. Estos dos equipos se han enfrentado en un total de cinco ocasiones. De estas ocasiones, Túnez no ha logrado abatir a su rival, pero si ha logrado mantenerle el ritmo y generar, en dos encuentros, empates en el luminoso. En estas dos ocasiones, los rivales lograban encajar en ambas porterías un gol, dejando en los partidos el luminoso indicando el 1-1. Las dos ocasiones restantes, Francia lograba hacerse con la victoria. En una de estas ocasiones finalizaba el encuentro con el 2-0. En la otra ocasión, Túnez había intentado igualar el encuentro, pero Francia lograba sentenciar el partido con el 3-1.

Todas las ocasiones en la que estos dos rivales se han visto las caras han sido en encuentros amistoso. El último de ellos se disputó en la temporada 2009/2010, por lo que hace 13 años que ambos equipos no se encuentran en el terreno de juego.

Francia vs Dinamarca en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 // Fuente: Selección de Francia

¿Cómo llegan?

Túnez debutó en el Mundial de Qatar 2022 enfrentándose a Dinamarca. En el encuentro ninguno de los dos encuentros lograba anotar gol, por lo que el encuentro finalizaba en tablas sin goles en el partido, 0-0. En el segundo encuentro de los de Jalel Kadri se enfrentaron a Australia. Aunque ambos equipos disputaron de forma igualitaria el encuentro, los tunecinos no corrieron con mucha suerte, pues no lograron igualar en goles a los australianos que se pusieron por delante en el marcador en el minuto 23 del encuentro. Finalmente terminaba el encuentro con el 0-1. Por estos encuentros y los puntos adquiridos en la fase de grupos, Túnez se encuentre con un punto, en el tercer puesto de la tabla del grupo D.

Por su parte los de Didier Deschamps, han logrado abatir a los dos contrincantes contra los que se ha enfrentado. En su debut se enfrentaba a Australia, los franceses lograron hacerse con el encuentro sin grandes complicaciones. Finalizó el encuentro con el 4-1 en el luminoso. En el segundo encuentro, Francia se enfrentó a Dinamarca, donde ambos equipos lograron mantener un buen ritmo de partido e igualado, pero, finalmente, Francia lograba hacerse con la victoria con dos tantos de Mbappé. Finalizaba el encuentro con el 2-1 en el marcador. Por estos resultados, los de Didier Deschamps se encuentran lideres en la tabla de la clasificación del grupo D del Mundial de Qatar 2022. El equipo ya se encuentra con una plaza en los octavos.

Jalel Kadri: "El mensaje que transmito a nuestros jugadores es que nada es imposible, todavía estamos vivos, todavía estamos motivados y estaremos listos para esta última batalla", comentó. El técnico de Túnez afirma que "Creo en los jugadores y espero que tengamos suerte y pasemos a la siguiente fase". El entrenador asegura que "El equipo que jugará mañana hará todo lo posible para obtener el mejor resultado posible, incluso si tengo esta posibilidad de cambiar las cosas". Finalmente indicó "Somos personas que tienen responsabilidad y espero poder responder a su pregunta después del partido".

Didier Deschamps: "Es un partido internacional en un Mundial, contra un adversario que se juega la clasificación. El equipo que saquemos tratará de tener el mejor resultado posible", indicó. También aclaro que "No vamos a desperdiciar este partido, trataremos de sacar un buen resultado, sin tener obligaciones, pero es importante para nosotros para mantener la dinámica. El partido de mañana no va a cambiar mucho, pero es mejor que vaya en la misma línea"

Francia en la celebración por la victoria en el encuentro contra Dinamarca // Fuente: Selección de Francia

Convocatoria para el Mundial de Qatar 2022

Por parte de Túnez, Jalel Kadri, se llevó al Mundial a los siguientes jugadores: Porteros: Aymen Dahmen, M. Hassen, B. Ben Said y Balbouli Defensas: B. Ifa, N. Ghandri, M. Dräger, M. Talbi, D. Bronn, Ali Abdi, Yassine Meriah y A. Maâloul. Centrocampistas: A. Laïdouni, F. Sassi, A. Slimane, W. Kechrida, G. Chaaleli, E. Skhiri, M. Ben Romdhane y H. Mejbri. Delanteros: W. Kazri, N. Sliti, Y. Msakni, t. Khenissi, I. Jebali y S. Jaziri.

Por parte de Francia, Didier Deschamps, llevó al Mundial a los siguientes jugadores: Porteros: S. Mandanda, A. Aréola (lesionado) y H. Lloris. Defensas: A. Disasi, W. Saliba, I. Konaté, R. Varane, D. Upamecano, B. Pavard, J. Koundé y Theo Hernández (lesionado). Centrocampistas: M. Guendouzi, Y. Fofana, J. Veretout, A. Rabiot, E. Camavinga y A. Tchouaméndi. Delanteros: K. Mbappé, K. Coman, A. Griezmann, O, Dembélé, M. Thuram, O.Giroud y Kolo Muani.

Posibles alineaciones

El posible once de Jalel Kadri puede ser: Dahmen; Talbi, Meriah, Bronn; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Slimane, Msakni; Jebali.

Por parte del cuadro de Didier Deschamps, el once inicial puede ser: Mandanda; Pavard, Varane, Konaté, Camavinga; Griezmann, Tchouaméni, Fofana o Guendouzi; Coman, Thuram, Mbappé.