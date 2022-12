Cara a cara: Modric vs Paquetá, lance de honor en el mediocampo

Croacia y Brasil se medirán en el primer choque de los cuartos de final en Qatar 2022. El pentacampeón y la actual subcampeona del mundo se reencuentran en un mundial luego de Brasil 2014, esta vez en una fase en la que es el todo por el nada. En la que no hay segundas oportunidades. Y, en la que no está permitido fallar.

Por un lado, la Verdeamarela, un equipo en el que son más las estrellas jóvenes. Por el otro, Croacia, una escuadra que se apega a la experiencia de sus veteranos. Pese al contraste, el partido nos dará uno de los duelos individuales más interesantes: Luka Modric vs Lucas Paquetá.

Modric: el líder croata

Es impensable hablar de la selección croata sin tener que mencionar a Luka Modric. Cuatros años después de haber llevado a su selección a una final del mundo, el capitán de 37 años parece seguir en sus mejores momentos futbolísticos.

Qatar 2022 es su cuarto mundial, una competición en la que sigue pieza fundamental en el esquema de Zlatko Dalić, no solo liderando al equipo con el brazalete de capitán, sino estableciendo el orden y ritmo de juego de su selección en el campo.

Desde su debut en la competencia ante Marruecos la precisión de sus pases se mantiene en una media del 87%, y pese a no tener aún en su cuenta personal anotaciones, ha creado tres oportunidades de gol en los cuatro partidos disputados.

Con 365 minutos en sus piernas, el centrocampista croata busca seguir liderando a su selección a una nueva hazaña y avanzar lo más lejos posible gracias a su experiencia y veteranía, en lo que probablemente sea su último mundial como jugador.

"No pensé que era mi último partido cuando me cambió el míster (referente a su sustitución en el minuto 99 contra Japón). En ningún momento. Confiaba en el equipo. No pienso en estas cosas, estoy disfrutando cada partido, cada minuto y para otras cosas ya habrá tiempo para pensar. Ahora disfruto cada momento", comentó Modric en rueda de prensa previo al juego contra la Canarinha.

Paquetá: goles y bailes

Más allá de las anotaciones y bailes, que le han valido ganarse el cariño de la gente, el joven brasileño de 25 años ha obtenido el respeto del mundo futbolístico gracias a convertirse en un jugador clave en el once de Tite.

Paquetá ha congeniado con el ex compañero de club de Modric, Casemiro, a la perfección. En su trabajo de centrocampista el futbolista compone la dupla de contención y primera conexión con los tres de arriba para mover el balón.

A diferencia de su rival, este es su primer mundial, y con tres partidos disputados en su cuenta ha logrado impresionar a aficionados y rivales con su efectividad de un 83% de pases precisos y las cinco oportunidades creadas. Ante Corea del Sur, el siete de Brasil, pusó a bailar al mundo luego de conseguir su primera anotación con el cuarto gol a favor de su selección ante el país asiático.

En el mismo partido tuvo dos tiros a puerta, tres pases clave y 52 pases precisos de 58; su manejo de balón le permitió apoyar a sus compañeros de manera ofensiva. Su efectividad de 63% en duelos ganados le aporta más valor a su trabajo en el medio, por lo que no habría duda que esté en el once de Tite para el partido ante Croacia.

Paquetá suma 210 minutos jugados en Qatar 2022. Foto: @CBF_Futebol

Uno de ellos terminará este próximo viernes 9 de diciembre su participación mundialista.