Previa Croacia vs Brasil: empieza la recta final

Entra en su fase final el Mundial de Qatar 2022. Solo quedan siete partidos. Cuatro de cuartos, dos de semifinales y la gran final de la que saldrá el nuevo campeón del mundo. El primer encuentro que abre la ronda de cuartos de final será el que enfrente a Croacia y Brasil. Otro duelo europeo contra sudamericanos que se repite en una Copa Mundial. Quien consiga la victoria, estará un pasito más cerca de colarse en la final. Quien no, deberá hacer las maletas para marchar a casa.

Situación de ambas selecciones

Croacia viene de quedar segunda en fases de grupos y de derrotar a Japón en la primera ronda eliminatoria. Tras dos empates y una victoria en el Grupo F, el cuadrante les llevó a enfrentarse frente a los nipones. En octavos, tras el empate a uno a la finalización de los 90 minutos reglamentarios y sin moverse el marcador en la prórroga, el encuentro llegó a la tanda de penaltis. Un gran Livakovic evitó que los japoneses anotaran en ella y dio el pase a Croacia tras vencer 1-3.

Brasil viene de quedar primera de grupo tras conseguir dos victorias y una derrota en la última jornada. En la ronda de octavos de final no encontró rival. Corea del Sur no supo plantarle cara y al minuto 36 la canarinha ya ganaba por 4-0 gracias a los goles de Vinicius, Neymar, Richarlison y Paquetá. Un gran fútbol impuesto y con mucha samba. Finalmente, el encuentro acabó 4-1, ya que los surcoreanos recortaron distancia a falta de 15 minutos.

Antecedentes

Ambas selecciones se han visto las caras en cuatro ocasiones. Dos en citas mundialistas y dos en amistosos. La balanza se decanta sobre Brasil con tres victorias y un empate. En mundiales hay que remontarse a Alemania 2006 y Brasil 2014 cuando quedaron emparejados en el Grupo F (Brasil gana 1-0) y A (vuelven a ganar los sudamericanos, esta vez 3-1), respectivamente. El último cara a cara fue en un amistoso celebrado en 2018 que acabó con victoria brasileña. Esta será la quinta ocasión en la que se enfrentan. Se podrá presenciar la primera victoria croata ante los brasileños.

Thiago Silva y Kramaric en un lance del juego en el amistoso de 2018 / Foto: Getty Images

Declaraciones

El seleccionador croata, Zlatko Dalic, ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro. En ella habló sobre el rival y la motivación que supone enfrentarse a Brasil: ''Brasil es el mejor equipo de este torneo; es el más rápido y enérgico, con mucha más variedad que otros equipos. No sabes de dónde viene el peligro. Si no jugamos juntos tendremos grandes problemas. Cuando pierden la pelota, presionan alto y a veces se meten en problemas porque no regresan rápido. Eso es lo que queremos hacer, no podemos ir uno por uno, pero actuar como un equipo y ayudarnos entre todos. Sabemos lo que supone Brasil en el futbol, es por si solo un aliciente para todos. No tenemos nada que perder'', añadió.

El seleccionador brasileño, Tite, también atendió a los medios en la rueda de prensa previa. Al igual que el técnico rival, habló sobre la selección a la que se enfrentará y sus cualidades: ''Tienen calidad técnica individual, calidad técnica colectiva, resistencia y persistencia. Me quedo con el enfoque que tienen de repetir patrones de rendimiento en la selección nacional. Tenemos que reconocer esos patrones para intentar ser mejores y ganar el partido''.

Árbitros

El encargado de dirigir el encuentro será Michael Oliver. El inglés estará acompañado en las bandas por Stuart Burt y Gary Beswick. Como cuarto árbitro actuará Mustapha Ghorbal. En la sala VAR estará como juez principal el holandés Pol Van Boekel acompañado por Massimiliano Irrati, Kathryn Nesbitt y Juan Soto.

Michael Oliver / Foto: Getty Images

¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido?

El encuentro se celebrará el viernes 9 de diciembre de 2022 correspondiente a la ronda de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El partido es a las 16:00 horas. El escenario de este encuentro será el Education City Stadium y se podrá seguir a través de Gol Mundial.

Posibles onces

Alineación de Croacia: Livakovic; Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Barisic; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Bruno Petkovic e Ivan Perisic.

Alineación de Brasil: Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Lucas Paquetá, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinícius y Richarlison.