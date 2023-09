Oficial: Matheus Nunes es nuevo jugador del Manchester City

Dicen que, ante los problemas, se buscan soluciones; y, ante las necesidades que planteaba este mercado de fichajes, el Manchester City ha aplicado esto a la perfección. Tras la pérdida de Ilkay Gündogan, rumbo al FC Barcelona, el club mancuniano requería de un pefil similar, por lo que llegó Mateo Kovačić, procedente del Chelsea.

Ahora, para poner remedio a la grave lesión de Kevin De Bruyne, que permanecerá varios meses fuera de los terrenos de juego, los Citizens se han movido rápido y han incorporado a Matheus Nunes. El mediocentro portugués, estrella absoluta del Wolverthampton hasta ahora, llega al Etihad en un nuevo paso de este rejuvenecimiento de la medular del Manchester City.

Matheus Nunes | Foto: Manchester City

Recambio de lujo

Resulta ineludible que la lesión de Kevin de Bruyne supone una pérdida notable y un cambio significativo en los planes de Pep Guardiola de cara a esta nueva temporada de los Sky Blues. Por eso se requería una solución de urgencia, que sin duda ha llegado a las mil maravillas con el fichaje de Matheus Nunes.

El portugués fue la gran revelación en los Wolves la pasada campaña, tras realizar una importante apuesta por él desembolsando una elevada cantidad económica a cambio de sus servicios, desde el Sporting de Portugal. En Lisboa, el nuevo futbolista del Manchester City formó una muy buena pareja en el centro del campo, junto a João Palhinha, que ahora suena para el Bayern de Münich.

Nunes lucirá el dorsal '27' | Foto: Manchester City

De este modo, el mediocampista de 25 años, nacido en Brasil, pero nacionalizado portugués, se convierte en el cuarto fichaje de Guardiola y completa un centro del campo dominador ya integrado por Rodri, Kovacic, Phil Foden, Bernardo Silva y Kevin de Bruyne.

Otra pérdida para los Wolves

Los Wolverhampton Wanderers no han tenido el mercado de fichajes soñado, eso es una realidad. Muchas ventas y pocos refuerzos: ese es el resumen de una ventana de transferencias que ha debilitado a un club que hace no mucho disputaba competiciones europeas.

La salida de Matheus Nunes es la guinda al desastre en el que están sumidos los Wolves, que, si no tenían ya suficiente con la salida de Julen Lopetegui, ahora pierden a su estrella y jugador diferencial. La temporada pasada, el ataque del equipo comandado por Gary O'Neil dependía, principalmente, de la autosuficiencia de Cunha, el talento de Neto y la omnipresencia de Nunes. Ahora, esa línea ofensiva pierde una de estas tres partes fundamentales y afronta una campaña en la que la premisa es clara: sufrir lo menos posible.

Nunes en un partido con los Wolves | Foto: Wolverhampton Wanderers

Apenas quedan horas de mercado de fichajes y los Wolverhampton Wanderers se quedan sin argumentos para defender su puesto en Premier League. La pelea por el descenso promete ser muy disputada esta temporada y, en su caso, los Wolves buscarán mantenerse en la división de oro con una plantilla muy debilitada por obra del hombre que hace y deshace en ese club, Jorge Mendes, al que en Valencia conocen bien.

Un perfil distinto

Matheus Nunes es un tipo de futbolista del que no disponían hasta ahora en el club del este de Manchester. El perfil al que más podría asemejarse es a Kovačić, ya que cuenta con esa misma capacidad de romper líneas y llevar a cabo largas e intensas conducciones que también posee el croata.

Con él, el Manchester City ficha a un centrocampista muy físico que destaca por su habilidad para el regate. Según los datos de Fbref, el portugués se encuentra entre el 3% de los futbolistas de las 5 grandes ligas con más regates completados, lo que le permite generar acciones de superioridad para su equipo, superando líneas de presión. Además, destaca también por su facilidad para acercarse al área mediante acarreos progresivos desde el centro del campo. En eso sí se parece más a Kevin de Bruyne, jugador, al que, a priori, buscará hacer olvidar en esta primera mitad de temporada.

Es evidente que no dispone de la calidad técnica de Foden para moverse entre líneas, ni del disparo de Julián Álvarez o el desborde de Bernardo. Tampoco posee la visión de juego y tan buen pie como de Bruyne. Aunque no destaque en ninguna de estas parcelas, es ese tipo de jugador que, como se suele decir, ofrece un 8 en todo, lo que, unido a una gran presencia física, le hace un centrocampista completísimo, que, a sus 25 años, aún no ha acabado de explotar.

Las palabras de Guardiola sobre Nunes | Foto: ESPN

No parece que, a día de hoy, sea 'top mundial', como afirmó Guardiola meses atrás, pero sí tiene el potencial y los atributos como para desarrollar al máximo sus capacidades en el Manchester City.