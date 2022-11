Portugal vs Uruguay: puntuaciones de los lusos en la jornada 2 del Mundial de Qatar 2022

El once titular de Portugal posando antes del partido contra Uruguay. Foto: Getty Images

Portugal ha conseguido certificar su pase a los octavos de final del Mundial de Qatar. Su víctima, la selección uruguaya, tendrá que ganar a los ghaneses en la tercera jornada y que Corea del Sur no gane a Portugal. Por el contrario, a los de Fernando Santos les valdría con un empate para ser matemáticamente primeros del Grupo H.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar

El portero del Porto tuvo varias paradas que salvaron al equipo cuando peor estaba. La más destacada fue al borde del descanso donde detuvo la pelota de Rodrigo Bentancur que se dirigía a gol tras una gran jugada del uruguayo. Mantuvo la portería a cero y se mostró seguro bajo los tres palos.

El versátil lateral del Manchester City mejoró su actuación con respecto a la mostrada contra Ghana en el debut. Mantuvo una mayor armonía con el resto de la línea defensiva y no tuvo que correr demasiado para atrás. Mejorable aún.

El veterano central y ex del Real Madrid demostró el motivo por el cual sigue siendo convocado por Fernando Santos. No comete errores en los cortes y aporta mucho juego aéreo, sobre todo en defensa. Posiblemente, tendrá que ser utilizado en más partidos por la rotura de 3 costillas que sufrió Danilo Pereira en un entrenamiento.

El imperial central del Manchester City demuestra cada partido por qué es el líder de la zaga portuguesa. Su físico prominente sumado al don que tiene para saber dónde estar en cada momento le caracterizan.

El lateral zurdo tuvo que retirarse lesionado en el minuto 40 tras notar un pinchazo en la parte trasera del muslo. Hasta su percance, el del Paris Saint-Germain había cuajado una gran actuación, permitiendo al conjunto luso atacar por su banda. Puede ser que se pierda lo que resta de Mundial. Portugal tendrá que conformarse con un Guerreiro que ya jugó contra Ghana y que no parece encontrarse muy cómodo en esa demarcación.

A diferencia del primer partido, el mediocampista del Wolverhampton sí ha estado acompañado de un jugador que le ha permitido tener mayor libertad como es William Carvalho. Contra Ghana no se complementó con Otávio de esta forma. Aun así, el golpe sufrido en su gemelo al inicio de la segunda parte le ha lastrado hasta su sustitución en el minuto 70.

No es habitual ver al centrocampista del Real Betis Balompié bascular tan a destiempo cuando el juego y las transiciones lo requieren. Siempre se había dicho que jugaba mejor con la selección porque era utilizado de volante. Pues bien, en esta Copa del Mundo, parece que el seleccionador solo quiere que actúe cerca del pivote, y ahí el bético pierde muchas de sus cualidades.

El jugador deseado, principalmente, por el FC Barcelona parece vivir una situación similar a la del verdiblanco. Aunque sea un magnífico interior, en el Manchester City disfruta más cuando le dan libertad en tres cuartos de campo y no se le ancla a la constante salida de balón. Una vez más que juega los 90 minutos y en posiciones diferentes.

El mediocampista del Manchester United ha tirado del carro portugués. Con dos goles, un penalti provocado y varios palos con los que se toparon sus tiros, el ‘8’ ha vuelto a enseñar de lo que es capaz. Partidazo.

Pese a estar incordiado desde el inicio por su compañero de equipo, José María Giménez, el delantero del Atlético de Madrid fue de lo mejor en una primera parte donde Portugal dominó, pero fue superada en ocasiones claras por Uruguay. Es por eso que, en este partido específico, la incidencia de João no ha sido tan destacada como contra Ghana.

Aunque se haya ido sin su gol, que en un principio se lo habían atribuido, pero que al ver que no variaba la trayectoria del balón se lo adjudicaron a Bruno, no dejó de buscar su tanto particular. El olfato nunca se pierde, y menos en su caso.

El lateral del Borussia Dortmund parece que tendrá que jugar el resto de la estancia de Portugal en Qatar. La lesión de Nuno Mendes parece preocupante. Tendrá que trabajar más en defensa sino quiere que su banda sea un coladero.

Rafael Leão (6)|Bien

El del Milan entró por un Rúben Neves tocado físicamente para aportar frescura a la banda izquierda. Más o menos como João Félix, es decir, sin tanta incidencia en el juego como contra Ghana.

El mediocampista del Wolverhampton, de perfil más defensivo que Carvalho, sustituyó al jugador verdiblanco a falta de 10 minutos para dar mayor contención defensiva al equipo. Sin más.

Otro de los tres cambios que efectuó Fernando Santos en el minuto 80. El del Fulham, en su caso, entró por Joâo Félix para cumplir la misma función que la de Matheus Nunes.

Gonçalo Ramos (S.C.)|Debutante

Sustituyó a Cristiano Ronaldo y no tuvo oportunidad de aumentar la diferencia en el marcador. Debutante en la absoluta con 21 años.

El técnico portugués alineó a Nuno Mendes, Pepe y William Carvalho. Ideó un once acorde a lo poco que cuajó contra Ghana. Sin embargo, estuvo lento para ver que el equipo necesitaba mayor contención y resistencia defensiva. Con la salida de Rúben Neves, el centro del campo lo formaban Carvalho, Bruno y Bernardo. Por suerte no encajaron gol y aguantaron hasta la entrada de Matheus Nunes y Palhinha. Hoy le salió bien, pero en partidos decisivos no puede arriesgarse de esa forma.