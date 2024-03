El tiempo se acaba y la fecha 25 sigue en marcha. Sólo bastan de nueve fechas más para el cierre de esta extraña pero emocionante temporada 2023/24, donde el campeón, Bayern Múnich, la ha tenido difícil para defender su título.

Sin embargo, ve fácil su encuentro contra Mainz. El conjunto de Tuchel, que no pierde en casa desde la fecha 18, sabe que su fortaleza es jugar en el Allianz Arena y aún más contra equipos que peligran su estancia en primera división como es el caso de Mainz. Múnich tuvo un vergonzoso empate a último tiempo contra Friburgo la pasada fecha, y está a la expectativa de remediarlo y recortar puntos ante el líder, Bayer Leverkusen.

Por otro lado, Mainz ha intentado mejorar sus resultados en la última fecha, lo que aún no ha sido suficiente para deshacerse de las garras del descenso. En la fecha pasada logró un empate contra Gladbach, y su balance ha sido de sólo tres derrotas en ocho encuentros, sin embargo tiene mucho por recuperar y más contra un oponente difícil como Múnich.

Dos anotaciones para el recuerdo

Los primeros minutos siempre han sido cruciales para la definición de un resultado en la liga alemana, y esta vez no fue la excepción. Después de los remates rechazados por Múnich en el campo rival, fue el momento de Harry Kane para anotar el primero de muchos en el encuentro. Al minuto 13 el inglés, gracias a una asistencia de Jamal Musiala, centra la esférica en el arco de Robin Zentner.

No tuvieron que pasar tantos minutos para que Leon Goretzka anotara la ventaja al minuto 19, que remata con la zurda después del desperdicio de una falta. Y sin premeditarlo, se concreta el segundo de un encuentro que parecía darle esperanzas al visitante.

Mainz descuenta con altas expectativas

Tuvo que llegar el minuto 31 para que Nadiem Amiri, ex-Leverkusen, gracias a un tiro libre directo, disparara la esférica con su pie derecho hasta dar al fondo de la red de Manuel Neuer. Y al momento del anuncio de los minutos adicionales de la primera mitad, Mainz se acercó hasta el arco contrario sin mucho qué celebrar.

Foto: Mainz 05

Seis anotaciones más para Múnich que vapulearon a Mainz

En el tiempo adicional de la primera mitad fue momento de Kane para concretar su doblete y llegar al descanso con una amplia ventaja en el marcador. Al minuto 45+7 el inglés remató con la zurda desde el centro del área hasta la portería gracias a la asistencia de Goretzka, el autor del segundo gol.

Sólo pasaron dos minutos después del pitazo inicial de la segunda mitad para que Thomas Müller anotara el cuarto. Al minuto 47 la leyenda alemana, con la asistencia de Musiala, remató con su pie derecho para que irremediablemente Zentner no pudiera reaccionar. Lo que no pensó el portero alemán es que la dinámica se mantendría así con cuatro anotaciones más a las que sufrió en el momento.

Foto: FC Bayern München

Al minuto 61, llegó el quinto gol acompañado de mucha alegría para los locales. Con Kane en la asistencia, esta vez Musiala tuvo su gran oportunidad en el arco rival con un disparo centrado para terminar en la parte izquierda de la red de Mainz. Minutos después, al 66', Serge Gnabry volvió a saborear la alegría característica de su modo de juego que lo puso a brillar desde pandemia. El alemán, asistido por Goretzka con un disparo de su pie derecho, encaja el balón al arco por quinta vez en el encuentro.

Foto: FC Bayern München

Múnich no dio descanso y al minuto 70 Kane consagró el hat-trick en el encuentro después de un análisis minucioso del VAR, pues después de un tiro de esquina envía el balón al fondo de la red gracias a un cabezazo. Y como si siete anotaciones no fueran suficientes, siendo cereza al postre llegó el K.O. de Goretzka al cierre del encuentro. Al minuto 90+2, después de una corta tregua del local, el alemán siendo asistido por Joshua Kimmich remata con otro certero cabezazo desde el área izquierda del área rival, dejando cabizbajo a Mainz que no encuentra la luz al final del túnel para mantenerse vivo en primera división.

Foto: FC Bayern München

Para la fecha 26 Mainz recibirá a Bochum, que pudo conseguir la victoria enfrentándose a Múnich, y que en la presente fecha 25 recibirá a Friburgo. El encuentro a simple vista parece pan comido, pero mientras Mainz no encuentre un chance para al menos llegar al play-off, no habrá mucho por resolver.

Múnich la tendrá aún más fácil en su próximo encuentro, pues visitará a Darmstadt que se encuentra al fondo de la tabla. Como si el destino le sonriera al equipo de Tuchel, se mantiene la expectativa para arrebatarle el primer lugar a Leverkusen y defender su título, demostrando que aún se mantiene vivo para ser campeón.