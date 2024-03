El dominio del Inter de Milán de Simone Inzaghi tanto en competiciones domésticas como internacionales es incuestionable. En la liga italiana, tienen ya números de ser campeones en el mes de marzo (75 puntos de 84 posibles), en la Coppa Italia cayeron en octavos de final ante el equipo revelación de Europa junto al Girona, el Bologna y en Champions League (competición que juegan como subcampeones vigentes) deberán pasar por el Cívitas Metropolitano con el resultado a favor cosechado en el Giusseppe Meazza de 1-0 con ese gol de Marko Arnautovic. Viendo este panorama, no se hablaba de resultados así y tan buen fútbol en el club neroazzurri desde que se proclamaron reyes de Europa en el Santiago Bernabeu en este mítico encuentro contra el Bayern de Múnich con doblete de Diego Milito.

Amos y señores de Italia

Se podía predecir ya desde septiembre que el conjunto milanés podría ser campeón del Scudetto, pero no con tanta diferencia frente al resto de candidatos al título: Juve, AC Milan, Nápoles... Parece ser que el técnico italiano ha dado con la tecla en el último mercado de fichajes veraniego para traer exactamente lo que necesitaba la plantilla: un seguro entre los palos como lo es Yan Sommer, recuperar la mejor versión de Hakan Çalhanoğlu y delanteros con nombre en Europa para acompañar a Lautaro Martínez, Marcus Thuram y Marko Arnautovic. El estado de forma de los neroazurri no se entiende sin el argentino, pues este lleva 26 tantos en 36 encuentros con la elástica del club italiano ( datos que muestran un promedio de 0,87 goles cada 90 minutos). Viendo estas cifras, no es algo descabellado afirmar que en el Inter juega el mejor delantero centro del mundo. La lucha por este distinguido reconocimiento la pelearía con el ariete noruego del Manchester City Erling Haaland, que lleva 29 tantos en 33 partidos. La mejoría con respecto a la temporada pasada ya que en diez jornadas menos ya han superado la cantidad de puntos obtenidos en la clasificación. Setenta y dos puntos era la cifra a batir y en 28 jornadas Simone Inzaghi ya ha logrado tres más, es decir 75. El Inter de Milán no entiende de ''factor cancha'' ya que suma prácticamente los mismos puntos como local que como visitante (37 y 38 respectivamente), siendo líder en ambas clasificaciones.

Se podría estar ante un equipo ''invencible'' como aquel Arsenal que ganó la Premier League en la 2004/05, pero sorprendentemente el Sassuolo de Berardi asaltó el feudo del Inter en la jornada seis, llevándose tres puntos valiosísimos de un estadio muy complicado y frente a un equipo que ha ganado el 86% de sus encuentros en liga.

Más de lo mismo en Europa

El Inter en la presente Champions League no ha perdido ni un solo encuentro ni en fase de grupos ni en octavos de final. En grupos le tocó enfrentarse a Benfica, Real Sociedad y Red Bull Salzburg. Lograron doce de dieciocho puntos posibles y pasaron invictos como segundos empatados a puntos con los de Imanol Alguacil. No se puede decir que fueran afortunados porque su bola salió justo después de la del Atlético de Madrid, lo que dejaba una de las eliminatorias más cerradas e igualadas de la presente edición. Al ser segundo clasificado de su grupo, a los italianos les tocó jugar la ida en casa.

Se esperaba un partido de bloques bajos y en el que la concentración debía ser máxima pues un mínimo error, tanto en ataque como en defensa, podría decantar la eliminatoria para un lado u otro. Así fue como una confusión entre Rodrigo de Paul y Reinildo dejaron mano a mano ante Jan Oblak a Lautaro Martínez, el esloveno realizó una parada milagrosa pero el rechace le cayó a Marko Arnautovic que la empujó para poner el definitivo 1-0 en el marcador y dejar muy abierta la eliminatoria. Para la vuelta el próximo miércoles en el Cívitas Metropolitano se espera un partido similar a la ida, bloques bajos y cuaquier detalle por minúsculo que sea se pagará muy caro.

Los de Simeone vienen en un estado de forma muy bajo, con derrotas frente a equipos muy inferiores como el Cádiz o Sevilla y encajando goleadas como aquel 3-0 en Copa del Rey en San Mamés. Pero si el equipo colchonero está haciendo algo bien este año es no defraudar en partidos importantes en su casa, se recuerdan los dos derbis en el feudo colchonero, el primero 3-1 con doblete de Álvaro Morata y sobre todo aquel 4-2 en Copa del Rey en el que los rojiblancos dominaron por completo a los merengues tanto en ataque (anotando cuatro tantos) como en defensa ( sus dos estrellas Vinicius Jr y Jude Bellingham fueron completamente anulados por Axel Witsel y César Azpilicueta). Se queda un auténtico partidazo para la vuelta de octavos.

¿El mejor Inter de la historia?

Esta es una pregunta recurrente si los muchachos de Simone Inzaghi son el mejor cuadro neroazurri de la época moderna. La batalla por este distinguido reconocimiento está entre aquel equipo que conquistó la Champions League en 2010 y el Inter de finales de la década de los noventa con Luciano Castellini en los banquillos. Hace 14 años el Inter de Milán contaba con la mejor dupla de delanteros de todo el mundo, los cuales eran Samuel Eto´o y Diego Milito, algo de lo que podrían presumir actualmente con permiso de Morata y Antoine Griezmann.

Ese equipo dirigido por José Mourinho ganó el Scudetto, con dos puntos respecto al segundo que era la Roma ( 82 concretamente) y se alzó como rey de Europa en el Santiago Bernabeu tras vencer al Bayern. Por otra parte está el Inter de finales de siglo XIX, no logró ningún título importante más que alguna Coppa Italia y Supercopa, por lo que se recuerda a ese Inter es por jugadores de talla mundial como el eterno capitán Javier Zanetti, Diego Pablo Simeone en la sala de máquinas y acompañado de Youri Raffi Djorkaeff y en la punta de ataque un tal Ronaldo Luis Nazario de Lima. El equipo de Simone Inzaghi de momento no se acerca a ninguno de los dos equipos mencionados anteriormente de momento, aunque si logran llegar a la final de Wembley y conseguir su cuarta Champions el debate podría volver a abrirse.