Baila como el 'Papu'

Se acerca el cierre de la temporada en el Calcio. Se avecinan, por tanto, las alegrías a la par que los lloros. Unos reirán. Otros llorarán. El miedo del descenso lleva acechando varias jornadas en la Serie A. Una quema que, de momento, ya se ha llevado por delante a Pescara y Palermo.

Mientras tanto, hay otros tres equipos implicados. Huyen de lo que sería un mazazo a la entidad. Genoa, Empoli y Crotone llegaban a esta 37ª jornada con el agua al cuello. No obstante, cabe destacar la gran remontada lograda por los squali, quienes parecían desahuciados hace meses. Los toscanos, por su parte, también han logrado sumar varios puntos en estas últimas semanas que les ha hecho mantenerse fuera de la zona roja, aunque no lo suficiente. Y el grifone, que ha encadenado muy malos resultados, viendo como la 'guillotina' se encuentra más cerca que nunca. Aunque a eso de las cinco menos diez de la tarde, rieron en Marassi.

Así recibieron los 'tifosi' del Empoli al equipo. / Foto: @Atalanta_BC

Ganar suponía cercar la permanencia

El Empoli jugaba en casa. Lo hacía en el Carlo Castellani, ante los suyos. Era su oportunidad. Además, si se tenía en cuenta de que el Crotone, el rival más directo, visitaba el Stadium ante una Juventus que necesitaba ganar para alzarse con su sexto Scudetto consecutivo. El conjunto azulado recibía a una Atalanta ya clasificada para Europa League, pero que aún así lucharía para poder acercase la cuarta plaza que ostenta la Lazio y asegurarse, al menos, la quinta de acceso directo a la fase de grupos de Europa League.

Por ello, Gian Piero Gasperini salió con todo. No quería saber nada de reservarse, ni de rotaciones. De nuevo, con una de las duplas de ataque más en forma: Petagna y 'Papu' Gómez. -éste último, convocado para los siguientes compromisos con la albiceleste de Argentina-. Otros nombres son los de Kessié o Conti, a quienes no les van a faltar novias este verano. Es más, el marfileño dicen que lo tiene prácticamente hecho con el Milan.

Por el lado de los toscanos, una victoria les suponía casi la permanencia. Así, Giovanni Martusciello ponía en liza su clásico 4-3-1-2, con El Kaddouri ejerciendo de mediapunta, por detrás de Maccarone, un viejo rockero, y Pucciarelli -falló un penalti clave la semana pasada-. Mención especial a la baja larga e importante de Mchedlidze (goleador del equipo con seis dianas).

Minutos de nerviosismo toscano

Pasaban los primeros minutos, y se dejaba ver en los jugadores del Empoli lo que estaba en juego. Eran un manojo de nervios atrás. Justo al mismo tiempo en el que las cámaras buscaban y encontraban a Luciano Spalleti, toscano con pasado en los azulados, en la grada. Poco después, el 'Papu' Gómez recibía un balón al borde del área, y con un zurdazo -y la ayuda de Skorupski, que falla- hacía el primero de la tarde. Mucha rabia y celebración entre los jugadores de La Dea, que tienen claro que su objetivo ahora es la cuarta plaza. No obstante, no todo eran malas noticias para el Empoli. Ya que poco después, la Juventus se adelantaba ante el Crotone.

La afición de la Atalanta lo tiene claro. / Foto: @Atalanta_BC

La tensión era cada vez más palpable, especialmente en la escuadra local. Pasqual se enzarzó con Conti en una jugada que se saldó con tarjeta amarilla para ambos. También se veía en la grada, con continuas protestas y pitos hacia sus jugadores, incapaces de hilar una jugada prácticamente durante la primera media hora de partido. Llegan noticias a las gradas del Carlo Castellani, y esta vez desde Génova. Era el Genoa quien se adelantaba en el Luigi Ferraris, con un gol de Rigoni que salvaba al grifone.

El mal juego del Empoli provocó que Martusciello hiciese el primer cambio. Retiró del verde a Büchel para dar entrada a Dioussé. Pero los enganchones continuaban. De nuevo Laurini se encaraba con el 'Papu' (en la primera el del Empoli recibió amarilla), y después Costa con Kurtić. Se acercaba el descanso y parecía que los jugadores de la Atalanta soltaban el pie del acelerador, lo que provocó que Gasperini saliese casi del área técnica a pedir más intensidad a los suyos. El transistor sonaba de nuevo para cantar el gol de Dybala, y por tanto, el segundo de la Juventus al Crotone.

Así se llegaba al término de los primeros 45 minutos. Los tifosi del Empoli ya no sabían si animar o silbar a su equipo, el cual no solamente no había logrado disparar entre los tres palos, sino crear ocasiones de peligro -sin contar las faltas laterales en los primeros compases-. Lo positivo, que seguían estando fuera del descenso.

Y el Empoli despertó de su letargo

Los primeros minutos de la segunda parte comenzaron con el mismo guion. Una Atalanta muy motivada, frente a un Empoli que parecía que ya estaba de vacaciones. Tanto es así, La Dea tuvo dos claras ocasiones en apenas tres minutos. Primero Skorupski salvó un disparo de Kurtić tras el pase atrás del 'Papu'. Y después hubo un posible penalti por mano de Bellusci. Mientras tanto, el Genoa hacía el segundo, a través de Simeone, con la salvación en la mano.

El Empoli comenzó a espolear. Se despertó de la siesta. Y tras una gran maniobra de 'BigMac', le entregó el pase atrás a Costa, pero su disparo lo iba a sacar Masiello, el mismo que evitaría de nuevo bajo palos el chut de El Kaddouri. Increíble, pero cierto. Más de uno pensaría que si no se meten esas... A raíz de ello, los pitos y protestas se trasformaron en gritos de ¡Empoli, Empoli! por parte de los tifosi.

Con el añadido de la entrada de Thiam (por un desaparecido Pucciarelli) el Empoli creció aún más. Empezó a encerrar en su campo a la Atalanta. El juego pasaba por las botas de Croce, las llegadas de El Kaddouri y Dioussé, y el remate de 'BigMac' o Thiam. Sin embargo, todo era repelido por el muto bergamasco. Ante esto, Gasperini decidió modificar su esquema. Quitó a Kessié para meter a Grassi, menos pulmón pero más orden en el centro del campo, el cual estaban perdiendo.

La Atalanta pasó a dormir el encuentro, y tratar de 'matar' al Empoli a base de transiciones rápidas y contraataques. Mientras que los toscanos ya empujaban más con el corazón que con la cabeza. Más envíos al área que construir jugadas. Y en una de esas Conti tuvo la sentencia. Paloschi recibió un balón largo de Masiello, le puso el pase de la muerte, pero el disparo del carrilero italiano se marchó por encima del travesaño.

El reloj continuaba arañando segundos. Se le agotaba el tiempo a los de Martusciello, que veían como el Genoa se salvaba con su victoria ante el Torino. Así, con el pitido final de Paolo Valeri, se dictó que Empoli (17º con 32 puntos) y Crotone (18º con 31 puntos) se disputasen la última plaza de descenso a Serie B. Los toscanos visitarán a un ya descendido Palermo. Y los sureños recibirán en el Ezio Scida a la Lazio. Por otro lado, la Atalanta, además de sellar su quinta posición, le mete presión a los laziale, situándose con 5º con 69 puntos, a dos de la cuarta plaza. Una última jornada que para unos será una fiesta, mientras que para otros, un funeral.