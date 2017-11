Napoli vs Shakhtar Donetsk en vivo y en directo online en Champions League 2017

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido Napoli vs Shakhtar Donetsk en vivo.

En el partido de ida, disputado en campo del Shaktar Donetsk, se llevó la victoria el equipo ucraniano por 2-1. Taison adelantó al Shaktar en el minuto 15 y Ferreira de cabeza puso el 2-0. Arkadiusz Milik recortó distancias en el 72 desde el punto de penalti.

Skomina pondrá la ley en el choque / Foto: gettyimages

El árbitro encargado de arbitrar el partido Napoli vs Shakthar Donetsk en vivo es el esloveno Damir Skomina, arbitro de 41 años de edad que desde 2003 lleva siendo arbitro FIFA. Esta temporada ha arbitrado dos partidos en Champions, casualmente, los dos con presencia italiana ya que fueron el FC Barcelona VS Junvetus y el Chelsea VS Roma.

San Paolo en el ultimo encuentro del Napoli en Serie A / Foto: gettyimages

Estadio del partido Napoli vs Shakthar Donetsk en vivo: San Paolo (Nápoles). El partido se va a disputar en este clásico estadio del futbol italiano. Este estadio tiene una capacidad de 60.000 espectadores y está catalogado como estadio de categorá 4 de la UEFA.

Taison frente a los medios / Foto: gettyimages

Declaraciones Taison: A la vera del entrenador Portugués del Shakhtar, compareció el atacante brasileño que admitió que la ultima derrota liguera sigue presente, pero que están preparados para el partido ante el Napoli.

Allan frente a los medios / Foto: gettyimages

Declaraciones de Allan: El mediocentro brasileño admitió que será un partido dificilismo y que darán todo por ganar para continuar su aventura.

Noticias Shakthar Donetsk previas al partido Napoli vs Shakthar Donetsk en vivo: Los ucranianos vienen de un fin de semana un poco combulso. Este fin de semana sufría una nueva derrota como local en la Premier League de Ucrania, los de Donetsk perdían 1-2 ante el Oleksandria y esta derrota hace que su inmediato perseguidor en la liga, el Dinamo de Kiev, le recorte 3 puntos y se ponga a 4 puntos de ellos.

Noticias Napoli previas al partido Napoli vs Shakthar Donetsk en vivo: El Napoli viene en una buena dinámica liguera. La victoria del pasado sábado ante el AC Milan combinada con la derrota de la Juventus ante la Sampdoria hace que los napolitanos saquen 4 puntos de ventaja al segundo clasificado de la Serie A que actualmente es el Inter de Milán.

Facundo Ferreyra es el jugador a destacar del Shakhtar / Foto: gettyimages

Atentos a Facundo Ferreyra, este jugador argentino de 26 años es el máximo artillero en todas las competiciones del equipo ucraniano con 16 tantos.

Mertens en el encuentro disputado ante el Manchester City / Foto: gettyimages

Atentos a Dries Mertens. El belga es el buque insignia de los napolitanos esta temporada. Sus 12 goles con el Napoli esta campaña hace que sea el jugador al que depositar las esperanzas de los aficionados para conseguir la vital victoria ante el Shakhtar.

Paulo Fonseca dirigiendo el entrenamiento esta tarde / Foto: gettyimages

Declaraciones Fonseca previas al partido Napoli vs Shakthar Donetsk en vivo: Paulo Fonseca, una vez acabado el entrenamiento este martes, se sentó frente a los medios con el convencimiento de que es posible dar la machada. "Todos pensaban que Napoli y City iban a dominar el grupo". admitía.

Maurizio Sarri ante los medios / Foto: gettyimages

Declaraciones Sarri previas al partido Napoli vs Shakthar Donetsk en vivo: Maurizio Sarri acudió a la rueda de prensa previa al cruzial partido admitiendo que no es hora de hacer cálculos. "La distancia entre los dos es bastante amplia, probemos suerte para revertir la situación".

Antecedentes del Shakthar Donetsk ante equipos italianos: Los de Donetsk han disputado 19 partidos ante equipo transalpinos. Sólo ha vencido 5 veces a equipos italianos (3 veces a la Roma, 1 vez a la Juventus y 1 vez al Napoli). Todos los demás se cuenta como derrotas salvo dos partidos que acabaron en tablas.

Antecedentes del Napoli ante equipos ucranianos: Podemos decir que los equipos ucranianos no le sientan bien al Napoli. Sólo dos victorias en 7 enfrentamientos. En otros dos partidos contra ucranianos, los napolitanos acabaron en empate.

Jugadores napolitano en el entrenamiento de esta mañana / Foto: gettyimages

Este enfrentamiento sólo se ha dado una vez, en el partido de ida de esta fase de grupos el cual acabó con 2-1 para el Shakthar.

Último encuentro que disputaron los ucranianos como visitantes en Champions / Foto: gettyimages

En el último encuentro que disputó el Shakhtar fuera de su feudo en Champions League venció en De Kuip por 1-2

Los ucranianos son lideres de la Premier League de Ucrania a pesar de la derrota sufrida el pasado fin de semana. Los de Donetsk siguen 4 puntos por encima del Dinamo de Kiev.

Imagen del partido entre Napoli y Milan / Foto: gettyimages

Último partido del Napoli como local: En su ultimo encuentro en San Paolo, el Napoli venció por 2-1 al AC Milán

Situación del Napoli anes del partido Napoli vs Shakthar Donetsk en vivo: Gracias a la victoria del sábado y a la derrota de la Juventus ante la Sampdoria, los de Sarri son lideres de la Serie A a 4 puntos del segundo clasificado.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Napoli vs Shakthar Donetsk en vivo, perteneciente a la 5ª jornada de la FASE DE GRUPOS DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE. El encuentro tendrá lugar en el Estadio San Paolo a partir de las 20:45 horas.