Anuario VAVEL SSC Napoli 2017: 'cannonieri' sin premio

Plantilla del Nápoles en 2017. | Foto: SSC Napoli

A pesar de no alzar ninguna copa al final de la temporada, el año del Nápoles al mando de Maurizio Sarri ha sido genial. El año para los azulones pudo ser mejor, pero no ha sido el peor. Terminaron la temporada anterior en la tercera plaza por detrás de la Juventus y la Roma. Fue la primera temporada tras la partida de Higuaín y las expectativas eran altas para el equipo de Sarri que tenía que mantenerse como una maquinaria goleadora, algo que no fue demasiado complicado de lograr, pues tras el último silbatazo en Serie A, el Nápoles cerró la campaña 2016-2017 con 94 goles a su favor, 17 más que los hechos por la Juventus que se llevó el Scudetto.

Soñando con la Serie A

Un equipo con tanta potencia ofensiva como el Nápoles solo podía aspirar a quitarle el título liguero a la Juventus a cualquier costo. El trabajo hecho por los de Sarri en 2017 empezó de manera genial, luchando por mantenerse en competencia, inició el 2017 en la tercera plaza, el primer compromiso del año fue contra la Sampdoria en San Paolo, terminando con una victoria 2-1, anotaciones de Gabbiadini y Tonelli; el autor del primer gol emigró a la liga inglesa en el último día del mercado invernal.

Se inició una racha brutal que se mantuvo durante todo el mes de enero hasta que la derrota se hizo presente a finales de febrero cuando el Atalanta asaltó el fuerte azzurro para sacar una victoria de 0-2. Desde dicha derrota en la jornada 26, los de Sarri se mantuvieron invictos hasta la última jornada, ganando en el Olímpico tanto a Roma como a Lazio, empatando en el Juventus Stadium, ganando por la mínima en San Siro al Inter y goleando en la penúltima fecha a la Fiorentina.

La temporada en liga del equipo de la Campania desenlazó con 86 puntos a su favor, insuficientes para ganarle al campeón que consiguió 91. La tercera plaza del Nápoles les dio acceso a la fase de clasificación a la Champions League.

Cerca y lejos de la Coppa

La Coppa empezó con una exhibición ante el Spezia, sacando el triunfo 3-1 con goles de Zielinski y doblete de Gabbiadini, quien como ya se había mencionado, luego partiría al Southampton. La victoria dio el boleto a los cuartos de final que ponían de frente a la Fiorentina, el encuentro tuvo lugar en San Paolo y con única anotación de Callejón el equipo de Sarri avanzó a las semis contra la Juventus. El partido de ida dejó casi eliminados a los partenopeos; doblete de Dybala y anotación del "odiado" Higuaín para casi liquidar la eliminatoria (3-1). En San Paolo el local casi alcanzó la gloria, pero el resultado final (3-2) favoreció a la Juventus que pasó a la final con un global de 5-4.

Partido entre juventinos y napolitanos | Foto: SSC Napoli

La Champions, un sueño distante

La temporada europea sería una buena prueba para que el Nápoles demostrara la calidad que posee entre sus filas, era hora de llevar el buen juego a otro nivel y probar que eran serios contendientes y podrían ser la pesadilla de los habituales equipos que llegan a las etapas de mayor altura.

El grupo era apto para lo que podía ofrecer el equipo azzurro, todo apuntaba a que terminarían como los ganadores del mismo y así fue. Avanzaron a los octavos con once unidades y para su infortunio, el sorteo les puso en el camino del que al final sería el campeón de Europa: el Real Madrid. Los blancos llegaron con mucho respeto a San Paolo y sin confiarse, pues el cuadro italiano llevaba un buen momento en liga y la cuota goleadora que tenían era de temer. Sin embargo, el Madrid en el Bernabéu recetó un 3-1 que aunque daba esperanzas para San Paolo, eran escasas. En el feudo de Nápoles, Mertens abrió la puerta a una hipotética remontada, pero otros tres goles del Madrid, gol en propia puerta del mismo Mertens, fueron el golpe de gracia para los de Sarri que quedaron muy lejos de lo que se esperaba alcanzar y el amargo trago solo sirvió para concentrarse a todo galope en la Serie A.

Enfrentamiento entre Napoli y Real Madrid | Foto: Real Madrid

Nueva temporada, nuevas fuerzas

La actual campaña inició con muchas expectativas para el Nápoles, que ya se postula como un candidato solemne a pelear por la Serie A que se les escapó en las últimas temporadas. Para reforzar la plantilla se incorporaron Adam Ounas y Roberto Inglese, no fueron fichajes de renombre, pero sí se realizaron con la meta de rejuvenecer el vestuario para un futuro.

La dupla Insigne - Mertens volvió a las andadas desde la pretemporada para demostrar que tomarían el fútbol italiano con tormenta. Apenas se registró una derrota en dicha etapa contra el Atlético de Madrid, se dieron dos empates y después, múltiples victorias con resultados demasiado abultados.

Mertens cogió la batuta de goleador

El atacante belga pasó por una metamorfosis inspirada por el mismo Sarri para mantener el peso ofensivo que venía haciendo del Nápoles un equipo potente en ataque. El belga dejó de trabajar como un extremo para convertirse en un delantero de área y fue un experimento exitoso para el preparador. Superó sus cifras goleadoras cosechadas en temporadas anteriores con el equipo azzurro. Terminó la temporada 16-17 con 28 goles y siendo contendiente al capocannoniere quedando una anotación por detrás del ariete de la Roma, Edin Dzeko. En la temporada actual, el atacante de 30 años ha firmado 10 goles, con la ambición de replicar y superar las estadísticas hechas en el anterior ciclo.

Mertens contra la Roma | Foto: AS Roma

Ingreso y salida de Champions

Por el puesto final en la anterior campaña, el Nápoles tendría que luchar en la fase previa para colarse entre los mejores 32 de la Champions. El compromiso no sería fácil, pues tendrían que chocar contra uno de los clubes más prometedores de Francia: el Niza.

Con goles de Mertens y Jorginho en la ida (2-0); de Callejón e Insigne en la vuelta (0-2), los de Sarri entraron a la competencia europea. Todo de perlas hasta que el sorteo los emparejó con el Manchester City, Shakhtar y Feyenoord. Los italianos se planteaban como el escolta del cuadro inglés, pero el descalabro inicial en campo del Shakhtar puso las cosas cuesta arriba. Apenas consiguieron ganar al Feyenoord y a los ucranianos en la vuelta, aunque los otros cuatro partidos fueron derrotas. Seis unidades sacó el Nápoles de ese grupo y quedó en la tercera plaza, la que abre la puerta a la Europa League. Al menos llevarán más atractivo a la otra cara del continente.

Objetivo: derrocar a la Juventus

Las cosas en liga no se le complican al Nápoles, demostrado en lo que va de temporada hasta la jornada 18, última del 2017. En las primeras 15 jornadas el equipo azul no había recordado lo que era perder un encuentro, esto pasó contra la Juventus cuando mejor se perfilaban para hacerle lucha al campeón. La derrota 0-1 en San Paolo le costó el liderato a los de Sarri, algo que poco a poco han ido recuperando aprovechando los descalabros de Juventus e Inter para finalmente irse al descanso navideño como líderes.

La acción del balompié italiano se reanudará en el último fin de semana de diciembre, cuando el Nápoles se mida contra el Crotone y den inicio a un 2018 lleno de retos fuertes, buscando superar lo ofrecido en 2017, un año lleno de altos y bajos, pero que reafirmó al equipo partenopeo como uno de los más potentes de la liga. Falta ver lo que tienen para ofrecer en Europa League y la Coppa, sin duda, un año de alto voltaje para la potente maquinaria de Sarri.