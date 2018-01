Valcareggi; agente de Giaccherini: "Dejará el Napoli"

Giaccherini con la camiseta del Napoli | Foto: Gettyimages

Así habló de contundente el agente de Emanuele Giaccherini, Spiega Valcareggi: "¿El futuro de Giaccherini? Él sinceramente dejará Nápoles". Valcareggi explica: "En agosto la Fiorentina lo quería pero lo consideraban intransferible, ahora se ha convertido en el jugador número 19 de la plantilla y se irá con el pleno acuerdo total de Giuntoli, Sarri y De Laurentis, nos iremos con la mejor simpatía, estuvo bien en Napoli pero hubo un malentendido sobre el papel cuando firmamos y ya no jugó después de la Eurocopa de 2016". Explicó a Premium Sport.

El agente deja claro que tanto él como su representante cuando firmaron su estancia con el cuadro napolitano pensaban que tendría un gran protagonismo y ser pieza importante en el esquema de Sarri pero visto está por los números, 20 partidos en Serie A y un gol y dos partidos de Coppa y un gol, como por sensaciones ya que quiere salir cuanto antes de allí ya que cada vez cuenta menos para Sarri y no confía en jugar mucho más visto lo visto y a sus 32 años el mediocampista internacional por Italia necesita jugar.

El destino de Giaccherini

"Emanuele - continuó el agente - todavía tiene una buena forma física, no ha perdido ni una pizca de su calidad y buen rendimiento y todavía está muy presente en el panorama futbolístico italiano. En enero, encontrar un jugador como Giaccherini no es tan frecuente porque está fresco y en forma, en este año y medio está entrenado como si fuera un titular y está listo para jugar ".

Sobre el supuesto interés de Atalanta o Chievo Verona, Valcareggi ha dejado claro esto: "Atalanta nos gusta mucho pero no he tenido contacto con ellos, con Chievo había algo, pero ahora me temo que no es buen momento porque la clasificación en la tabla no es muy tranquilizante y con ellos tal vez podría haber un acuerdo para el verano ".

El agente luego admitió que "no me comporté bien con Torino lo tenemos que reconocer: habíamos firmado un contrato de tres años con Giaccherini para Torino, pero en ese momento Nápoles me llamó diciendo que lo querían a toda costa y nosotros los elegimos, esto a Petrachi y al presidente Cairo no le sentó nada bien, que ahora se niegan a hablar conmigo, pero deben saber que de diez agentes que firman un contrato con el Torino y luego llama el Napoli, once deciden ir a Nápoles".