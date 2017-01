Mourinho: “No es el resultado que queríamos, pero sí el que tenemos que aceptar”

Google Plus

José Mourinho durante el partido | Fotografía: Manchester United

Con más historia que fútbol se desarrolló el Manchester United-Liverpool que cerró la 21ª jornada de Premier League. Aprovechando los errores rivales, ambos equipos se plantaron temerosos en un terreno de juego abarrotado. Como suele suceder en estas ocasiones, el fútbol brilla por su ausencia y eso fue lo que tuvieron los más de setenta y cinco mil espectadores que se dieron cita en Old Trafford. El tanto inicial de Milner desde el punto de penalti fue neutralizado por un Ibrahimovic que sigue con su idilio goleador. Sobre el encuentro, su desarrollo, el rival y los cambios realizados habló José Mourinho en sala de prensa.

"El partido estuvo por debajo de la calidad que ambos equipos pueden dar"

El portugués empezó aceptando que el empate no era el resultado que querían a pesar de haber estado por debajo en el marcador casi una hora de partido y cree que los Red Devils debían haber conseguido la victoria: “El resultado no es el que queríamos, no es el que hemos luchado, pero sí el que tenemos que aceptar. Cuando vas perdiendo y anotas en los últimos minutos, el equipo que encaja el gol se siente peor que el que anota, pero al final podíamos haber conseguido los tres puntos”. Dejando clara su infelicidad por el empate, el luso encontró condiciones para que la gente disfrutara de un partido que prometía mucho más de lo que realmente fue: “Ha sido un partido muy emotivo y creo que los jugadores están cansados porque han dado todo. Creo que el Manchester United puede jugar mejor y el Liverpool también. El partido estuvo por debajo de la calidad que ambos equipos pueden dar, pero fue un gran partido de Premier League y un derbi que tenía muchas cosas de las que la gente podía disfrutar”.

La emotividad del encuentro creció cuando saltó al rectángulo verde un Wayne Rooney que llegaba de hacer historia tras igualar la cifra de goles de Charlton. A pesar de tener cuarenta y cinco minutos por delante, el inglés se mostró impreciso, errático y nervioso ante una hinchada que cada vez tiene más claro que ese jugador ha dejado de ser lo que era. Aun así, esta fue la primera arma que introdujo Mourinho con el marcador en contra: “Estaba viendo el partido y estábamos perdiendo, pero siempre miraba hacia el mismo lado. Cambiamos las cualidades de nuestro juego y optamos por un enfoque más directo porque el Liverpool estaba defendiendo por detrás de la pelota”. Para reforzar esta idea, terminó metiendo a un hombre que sí fue clave en el empate final, Marouane Fellaini.

"Metí a Fellaini porque veía muchas camisetas amarillas en el área"

El jugador belga tuvo un cuarto de hora en el que actuaba de centrocampista con llegada. En acciones defensivas era el primero en guardar su posición, mientras que en ataque se situaba al lado de Zlatan Ibrahimovic para dar más presencia aérea en el área Red. Dudando entre introducir a Rashford o Fellaini, Mourinho se decantó por este último al ver “muchas camisetas amarillas en el área”, algo que le llevó a pensar que sus jugadores “podrían perder el equilibrio emocional y terminar centrando balones al área”.

Finalmente, el técnico portugués tuvo elogios para un Liverpool que estuvo cerca de conseguir la machada en uno de los grandes campos de la Premier League. “En la segunda parte, el Liverpool ganaba y sabía muy bien cómo defenderse”, comentó un técnico que no se olvida de sus detractores, a los que les manda un mensaje: “En Anfield tuvimos una actuación defensiva fenomenal con un montón de críticos. Hoy creo que el Liverpool no merece críticos, creo que merecen personas que digan que en defensa son muy buenos”.