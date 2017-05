Ander Herrera: ''Dedicamos este trofeo a las víctimas''

Google Plus

Ander Herrera fue elegido MVP de la final. Foto: Manchester United.

El Manchester United ganó por primera vez en su historia la Europa League, torneo que se le resistía y que sirve para, además de conseguir un nuevo título, para entrar directamente a la fase de grupos de la Champions League, objetivo principal del equipo dirigido por Jose Mourinho.

Mata: ''Espero que éste sea el primero de muchos títulos europeos que tenga con el United''

El equipo partía como favorito desde las primeras rondas de la competición, sobre todo por ser el club más poderoso del torneo. Dejó de lado las sospechas en el que se decía que no le interesaban lo más mínimo este título, pero conforme iba pasando las eliminatorias, el equipo vivía ilusionado por ganar la antigua Copa de la UEFA. Así que, tras una final en la que dominó de principio a fin al Ajax ganándole 2-0, los diablos rojos han cumplido los objetivos por primera vez en varios años. Eso sí, dejando de lado las celebraciones por respeto a los familiares de las víctimas del atentado del pasado lunes en un concierto, ya que la ciudad de Manchester está de luto.

Uno de los protagonistas absolutos del torneo es Ander Herrera, que obtuvo el MVP de la final. El jugador español habló a los medios tras la victoria: ''Estamos muy contentos, no se gana un trofeo europeo todos los días. Yo perdí en la final de la Europa League hace cinco años con la camiseta del Athletic Club'', dijo el mediocentro, que recordó la final que disputó y que su equipo quedó subcampeón ante el Atlético de Madrid.

Dedicado a las víctimas

''Estoy muy contento, pero quiero dedicar este trofeo a las víctimas. Esto no es más que fútbol, pero lo que ocurrió el otro día fue horrible. Queremos que haya paz en el mundo. No somos más que futbolistas, pero tenemos un público, y tan sólo decir que deberíamos trabajar juntos para crear un mundo normal. Esta vez el objetivo fue Manchester, pero en todos lados debemos estar unidos para luchar por la paz y el respeto. Basta de ataques y muertes, por favor'', mensaje de Ander Herrera, que aparca la alegría del título a lo que de verdad importa, a la paz en el mundo.

Herrera celebra el título tras el pitido final. Foto: Getty Images.

''Ayer por la mañana estábamos desolados. Estábamos verdaderamente tristes, porque cuando piensas en la vida y en el fútbol, uno no tiene voz. Fue difícil entrenar, pero el míster nos dijo que lo único que podíamos hacer era ganar el título para ellos, y eso fue lo que hicimos. No es más que un partido de fútbol, no es más que un trofeo, pero si podemos ayudar a las familiar afectadas con este uno por ciento, es suficiente para nosotros'', así se sintió Herrera queriendo aportar felicidad en momentos así de duros.

El camino hasta la victoria

En cuanto al camino del Manchester Utd por el título, el internacional español declaró: ''Cuando te pones la casaca del United, la motivación es enorme; pero la obligación lo es más, porque somos el club más importante de Inglaterra y de uno de los mejores del mundo. Somos conscientes de que podríamos haber obtenido mejores resultados en Premier League, así que el haber cerrado la temporada con tres títulos es fantástico''.

Sobre la final contra el Ajax dijo: ''Fue el partido de la temporada, porque no podríamos estar hablando de una buena campaña si no hubiéramos ganado la final. Ahora sí que podemos hablar de una gran temporada porque tenemos tres trofeos y, además, estaremos en Champions League la próxima campaña''.

Juan Mata, otro español campeón

Otro futbolista feliz por el título es el también español del Manchester United, Juan Mata, que explicó sus sentimientos: ''Hoy me siento muy feliz, sobre todo después de lo sucedido. Queríamos ganar este título por la ciudad de Manchester y ahora traemos el trofeo de regreso. Sabemos que fue una semana muy complicada para la ciudad y estamos contentos de haber ganado la Europa League por todas las personas que han sufrido''.

El atacante destacó la importancia del título al volver a estar en la mejor competición europea: ''Es importantísimo para nosotros. Estaba abierta la posibilidad de venir y ganar el título por primera vez y de estar en Champions League la próxima temporada. Lo conseguimos y estamos muy contentos''.

Sobre el regreso del Manchester United a la Champions League después de estar ausente este año dijo: ''Significa mucho para mí, fue una gran final delante de nuestros aficionados. Es mi primer título europeo con el United y espero que sea el primera de muchos''.

Juan Mata celebra su primer título europeo con la camiseta del Manchester United. Foto: Getty Images.

A través de las redes sociales, los jugadores del Manchester United escribieron para celebrar el título conseguido. En su cuenta de Twitter, Pogba no se cortó en mandar varios mensajes y vídeos de la celebración en el que uno de ellos ponía: ''¡Gracias a todos los fans, nos vemos la próxima temporada!''. Más tarde puso otro tweet en el que daba las gracias y a continuación se veía: ''Unidos lo hicimos''.

Otro de los jugadores que escribió fue el portero David De Gea, que bajo una foto en el vestuario con Rooney, escribió: ''Campeones! Porque nos gusta veros sonreír''. El atacante Rooney no paró de usar las redes sociales pero más por el motivo de los sucesos que pasó en Manchester que por la victoria: ''¡Campeones! Por favor ayude a las víctimas de la tragedia al donar''.

Antonio Valencia también escribió: ''Gracias a Dios por este logro. Lo dedico a la ciudad de Manchester, a mi familia y a mi país''. El central Smalling puso: ''Qué viaje ha sido. No hay mejor manera para poner fin a la temporada. 'Esto es para MANCHESTER!''. Y por último. Jesse Lingard puso este mensaje: ''Gran viaje, llegamos a la final con otro trofeo. El Manchester United trata de ganar todos los trofeos''. Gran parte de los jugadores quisieron mandar su mensaje de alegría por el título cosechado pero sin olvidar de los acontecimientos que vivió la ciudad de Manchester. Quizá este título haga que la ciudad esté menos triste.