Vancouver Whitecaps FC 2017: la cantera como base || Imagen: David Carrera (VAVEL.com)

Los Vancouver Whitecaps FC no pasan por un buen momento. Tras un 2015 en el que lograron llegar a Semifinales de Conferencia, pusieron todas sus esperanzas en poder disputar la MLS Cup en esta última temporada, pero nada más lejos de la realidad, se quedaron fuera de la pelea a las primeras de cambio. Comenzó la temporada con resultados muy parejos, alternando victorias con derrotas, que lo mantuvieron en puestos de PlayOff´s. Pese a algunos malos resultados cosechados a mitad de temporada, continuaron guardando sus opciones de post temporada. Pero en el último tercio de la campaña, el equipo se desplomó con siete derrotas en diez partidos, que terminaron de manera definitiva con las esperanzas de los Whitecaps. Parte principal de este ‘derrumbamiento’ fue el bajo nivel al que rindieron los que hasta el momento fueron los mejores jugadores y el relevo generacional todavía se encontraba un poco verde.

Esto ha hecho que la franquicia de confianza total en la sangre nueva que llega pisando fuerte, en donde Alphonso Davies es el máximo exponente. Se espera que el canadiense se convierta en un futuro en la piedra angular del proyecto, sobre el que otros futbolistas más experimentados ayuden a construir unos Whitecaps campeones.

Para más inri, a presión sobre los canadienses en esta temporada será mucho mayor, ya que los dos últimos campeones de la MLS Cup son sus rivales en el enfrentamiento regional, la Cascadia Cup. El fútbol de esta parte del país se encuentra de enhorabuena y sólo queda un equipo por lograr proclamarse campeón, los Vancouver Whitecaps.

En el periodo de incorporaciones, Vancouver Whitecaps ha preferido mantener a gran parte de los jugadores, e incorporar a futbolistas que completaran la plantilla. Ha realizado muy pocos movimientos de incorporación en donde destaca la llegada de Sheanon Williams desde Houston Dynamo y la del peruano Yordy Reyna desde el RB Salzsburg, que fue pretendido por varios equipos. Pero por encima del resto está la llegada del goleador Fredy Montero, que vuelve a la MLS, tras jugar en el Tianjin Teda el último año. También ha dado a dos futbolistas del filial la oportunidad de jugar en el primer equipo. De los Whitecaps, han salido jugadores tan importantes como Pedro Morales, que fue una de las estrellas más importantes del club, y futbolistas que no han podido convencer al entrenador como Blas Pérez o Masato Kudo.

Entrenador: Carl Robinson

El entrenador galés afronta su cuarta temporada al frente de la franquicia canadiense, en donde tras temporadas bastante irregulares. Con una plantilla muy parecida a años anteriores, sin grandes nombres, ni jugadores de élite europeo, el entrenador consiguió formar un grupo muy compacto en donde el colectivo era más que lo individual. Pero en la pasada temporada algo falló, sobre todo el rendimiento de algunos de sus mejores jugadores. Pero Robinson ha sabido leer las señales y que el futuro está en los jugadores más jóvenes, por lo que esta temporada será una transición en la que estos consigan tomar las riendas del equipo.

Robinson dirigiendo un entrenamiento (Imagen: sporrepor.com)

Carl Robinson jugó gran parte de su carrera como futbolista en la liga inglesa, en donde jugó en varios equipos como el Sunderland AFC, Norwich City FC o Portsmouth FC, hasta que en la temporada 2007 dio el salto a la Major League Soccer para firmar por Toronto FC. Jugó en el conjunto canadiense durante tres temporadas siendo parte importante del equipo. Para finalizar su carrera, jugó dos temporadas en New York Red Bulls en los que no dispuso de muchos minutos. Al retirarse, Robinson firmó como Assistant Coach de los Vancouver Whitecaps. Dos temporadas después, su trabajo se vio recompensado con el cargo de entrenador a partir de 2014.

Jugadores a seguir

Kekuta Manneh

El joven extremo de origen gabonés se está destapando como en las últimas temporadas como un diamante en bruto. Ha comenzado a llamar la atención de los grandes equipos de la competición, e incluso de la Selección Nacional de los Estados Unidos, que ya busca la posibilidad de convocarle. A pesar de perderse la mitad de la temporada por culpa de las lesiones, Manneh fue una pieza indispensable para la formación canadiense, anotando cinco goles en 17 partidos disputados. Destaca por ser un extremo muy veloz y con una gran precisión de cara a portería. Gracias a estas habilidades logra generarse gran cantidad de ocasiones tanto para él como para sus compañeros. Además en las últimas temporadas ha crecido en el ámbito defensivo, adquiriendo más responsabilidades para con el equipo.

Alphonso Davies

Con apenas 17 años, el futbolista originario de Liberia fue la sensación de la pasada temporada, después de irrumpir en un partido de la CONCACAF Champions League con un golazo. Esto hizo que muchos clubes europeos se fijaran en la nueva perla del fútbol canadiense y lo quisiesen para sus equipos inferiores. El jugador decidió quedarse en su equipo y continuar su formación. En esta campaña Davies irá adquiriendo seguro mayor importancia en el equipo, aunque todavía no se le espera como un titular fijo. Además tiene que corregir fallos muy ligados a su juventud y al estilo de juego que ha desarrollado hasta ahora. Al tratarse de un jugador de una potencia física espectacular, siempre se ha sentido más cómodo en la soledad del ataque y en llevar al responsabilidad, por lo que en un equipo en el que es un eslabón más, se le nota muchas veces fuera de sitio. Salvando estos aspectos a mejorar, se trata de un jugador con un gran olfato goleador y una potencia física impensable para su edad.

Yordy Reyna

Una de las mayores promesas del fútbol peruano aterriza en los Whitecaps después de que varios equipos tratasen de hacerse con el jugador. 'La Magia', como se le conoce al futbolista, llega procedente del Red Bull Salzburg en donde ha jugado las tres últimas temporadas, disputando 41 partidos en los que anotó 14 goles. Pese a tener un papel como revulsivo en el equipo, su aportación fue muy importante para las tres ligas de manera consecutiva que el equipo logró. Reyna aprovechará su amplia experiencia en el fútbol europeo para convertirse en el Playmacker que el equipo necesita tras la marcha de Morales. Se trata de un futbolista que siempre tiene como objetivo la portería rival, muy directo con el balón y con una gran facilidad para dar ese último pase que deje al compañero en condiciones de anotar.

Once Inicial

El once del Whitecaps en esta temporada será similar al de la anterior, ya que a pesar de no haber logrado buenos resultados, el entrenador sigue confiando en el grueso de sus jugadores. Lo que sí está claro es que Robinson realizará varias rotaciones en el once, dando entrada a muchos de los jóvenes jugadores del equipo. En base a un sistema de 1-4-2-3-1 en el que Ousted estaría en portería, con la defensa de cuatro formada por Sheannon Williams en la derecha y Harvey en la izquierda, con Waston y Parker como centrales. En el doble pivote se posicionarán los ya conocidos Laba y Jacobson. En la línea de tres mediapuntas se situará Manneh por la izquierda y el recién incorporado Bolaños por la derecha, dejando el centro para el peruano Reyna. La referencia en el ataque será Fredy Montero, aunque jugadores como Hurtado o la estrella emergente, Alphonso Davies, contarán con bastantes minutos.

Gerard Faigés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Vancouver Whitecaps FC

Fundación: 2009

Propietario(s): Greg Kerfoot, Steve Luczo, Jeff Mallett, Steve Nash.

Conferencia: Oeste

Estadio: BC Place (21.000 espectadores)

Títulos: -

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 1 David Ousted PT Randers FC 39 Spencer Richey PT Vancouver Whitecaps FC 2 70 Paolo Tornaghi PT Chicago Fire 2 Jordan Harvey DF Philadelphia Union 4 Kendall Waston DF Deportivo Saprissa 14 Cole Seiler DF Georgetown Hoyas 18 David Edgar DF Birmingham City FC 22 Christian Dean DF California Golden Bears 25 Sheanon Williams DF Houston Dynamo 26 Tim Parker DF St. John's Red Storm 28 Jake Nerwinski DF SConnecticut Huskies 33 Marcel De Jong DF Ottawa Fury 46 Brett Levis DF Vancouver Whitecaps FC 2 7 Christian Bolaños CC Deportivo Saprissa 13 Cristian Techera CC River Plate Montevideo 15 Matias Laba CC Toronto FC 17 Andrew Jacobson CC New York City FC 29 Yordy Reyna CC FC Red Bulls Salzburg 30 Ben McKendry CC Vancouver Whitecaps FC Academy 31 Russell Teibert CC Vancouver Whitecaps FC Academy 32 Marco Bustos CC Vancouver Whitecaps FC Academy 69 Alphonso Davies CC Vancouver Whitecaps FC 2 -- Brek Shea CC Orlando City SC 11 Nicolas Mezquida DC CA Fenix 12 Fredy Montero DC Tianjin TEDA FC 19 Erik Hurtado DC Santa Clara Broncos 23 Kekuta Manneh DC Lonestar SC 36 Kyle Greig DC Vancouver Whitecaps FC 2

Jugadores Franquicia

Matias Laba El mediocentro argentino está llamado hacer cosas muy importantes con los canadienses. Desde que llegó a la franquicia en la temporada 2014 ha sido uno de los mejores futbolistas a cada temporada que pasaba, de ahí que se le considere también como a uno de los mejores centrocampistas de la Major League Soccer en su posición. Su juego es ese que no se ve ara el espectador, pero es indispensable para cualquier equipo. Como buen mediocentro defensivo está acostumbrado estar más pendiente de la faceta defensiva que de las acciones ofensivas. Tiene un gran despliegue físico que le permite realizar presión en cualquier parte de la zona de creación, aunque en algunas ocasiones se le puede ver muy cerca de los centrales, formando una línea de cinco jugadores que hace muy difícil superar esta última línea de presión. 25 Años Toronto FC $720.500 Fredy Montero Uno de los goleadores más prolíficos de la MLS en los últimos años, vuelve a la competición que le ayudó a crecer y adquirir la madurez necesaria para convertirse en el jugador que es ahora. Pero esta no se ha dado al club que le diera la oportunidad, sino que lo hace a uno de sus máximos rivales, los canadienses del Whitecaps. El delantero se dio a conocer en los Seattle Sounders, llegando a anotar 60 goles en 160 partidos disputados, además de ser nombrado en tres ocasiones para el MLS All-Star (2009, 2010, 2012). Se trata de un jugador que puede actuar como delantero aunque rinda también como un segundo punta. Posee una grandísima calidad y una capacidad de generar acciones de peligro y finalizarlas el mismo. Su incorporación será la solución a la falta de una referencia en el ataque de los canadienses. 29 Años Tianjin TED FC $6.500.000

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El BC Place es el estadio en donde juegan sus partidos como locales los Vancouver Whitecaps FC de la Major League Soccer, además de los BC Lions de la Canadian Football League. Es el estadio multipropósito más grande de Canadá, además del único estadio de la competición que se puede cubrir con un techo retráctil. En él se celebró la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2010, disputados en la ciudad canadiense. El estadio fue una de las sedes de la pasada Copa del Mundo 2015 femenina, además de acoger el partido final que coronó a las USWNT como campeonas del mundo.

El BC Place en un encuentro del Whitecaps (Imagen: theprovince.com)

El estadio se inauguró en el año 1983 con motivo de la Expo 86 que se celebró en Vancouver, con capacidad para 65.000 espectadores. Para los partidos de los Vancouver Whitecaps el aforo se disminuye a 21.000 espectadores, aunque para algunos partidos amplíen a todo el aforo. Fue renovado en 2009 en su interior, y en el 2011 en su parte exterior. Es de los pocos estadios completamente cerrado, y posee un video marcador colgando del techo en la zona central. El BC Place fue nombrado como uno de los estadios más bonitos de Norteamérica.

El BC Place fue uno de los estadios que tuvo mejor entrada a lo largo de la temporada 2016, logrando ‘vender todo el papel’ en trece ocasiones, teniendo una media de aforo de 20.507 espectadores. El partido que mejor entrada tuvo fue contra Los Angeles Galaxy, con unos 27.038 aficionados. El encuentro que menos espectadores llevó, fue frente a Sporting Kansas City con unos 18.836 espectadores.

Mascota

La mascota de los Vancouver Whitecaps FC es Spike. Un martín pescador originario de la región de Canadá.

Durante los partidos, entretiene a los aficionados con trucos atrevidos o acrobacias de altos vuelos. A diferencia de otras mascotas de la competición, Spike sólo actúa en partidos del equipo en el estadio, no se conocen participaciones en eventos extra deportivos.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 L Philadelphia Union 18 V Los Angeles Galaxy 2 V San Jose Earthquakes 19 L Portland Timbers 3 L Toronto FC 20 V FC Dallas 4 L Los Angeles Galaxy 21 V Colorado Rapids 5 V Real Salt Lake 22 V New England Revolution 6 L Seattle Sounders FC 23 L Houston Dynamo 7 V Portland Timbers 24 L Seattle Sounders FC 8 V Montreal Impact 25 V Orlando City SC 9 V Colorado Rapids 26 L Real Salt Lake 10 V Houston Dynamo 27 L Minnesota United FC 11 L Sporting Kansas City 28 L Columbus Crew SC 12 L DC United 29 L Colorado Rapids 13 L Atlanta United FC 30 V Seattle Sounders FC 14 L FC Dallas 31 V Sporting Kansas City 15 L Minnesota United FC 32 V New York Red Bulls 16 V Chicago Fire 33 L San Jose Earthquakes 17 L New York City FC 34 V Portland Timbers

