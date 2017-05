Google Plus

MLS 2017. Resumen Jornada 11: Gira la noria // Imagen: Toronto FC

Tocó a su fin la undécima jornada del campeonato regular en la Major League Soccer. A destacar, una vez más, la cantidad de goles que se pudieron ver este fin de semana la competición más igualada del planeta fútbol. Un total de 44 dianas en solo 12 partidos, o lo que es lo mismo, una media superior a los tres tantos y medio por encuentro. Por si esto fuera poco, ninguno de los partidos concluyó con empate a cero. ¿Se puede pedir más?

Líder sólido en el Este

Toronto FC comanda, con puño de hierro, la Conferencia Este. En solo cuatro días, la franquicia canadiense ha sumado seis puntos, tras derrotar a Columbus Crew y a Minnesota United. Después del complicado arranque liguero parece que los pupilos de Greg Vanney han encontrado el punto de forma óptimo. ¿Serán capaces sus perseguidores de hacerles sombra? Lo cierto es que el colchón de seis puntos que mantienen sobre el Crew y Orlando City, equipos que ocupan la segunda y la tercera plaza respectivamente, parece una ventaja más que suficiente para afrontar sus próximos compromisos con confianza.

Por abajo, Philadelphia Union ha abandonado el farolillo rojo al sumar los tres puntos, con goleada incluída, en su visita al Robert Fitzgerald Kennedy Memorial Stadium. Montreal Impact toma el relevo como colista.

Bailar pegados es bailar

La clasificación no puede estar más apretada en el Oeste. Triple empate a 19 puntos entre Houston Dynamo, que se impuso en casa frente a los Caps, FC Dallas, que no pudo pasar del empate ante New York City, y Sporting Kansas City, que cosechó un valioso punto en su visita al Orlando City Stadium, en el liderato de la Conferencia.

En la parte baja de la tabla, Colorado Rapids dio la sorpresa y se impuso con un contundente 3-0 ante San Jose Earthquakes. Por desgracia, la victoria no es suficiente para que los chicos de Pablo Mastroeni salgan de la última posición.

Resultados

LOCAL Resultado VISITANTE Columbus Crew SC 1 - 2 Toronto FC Houston Dynamo 2 - 1 Vancouver Whiteaps FC Toronto FC 3 - 2 Minnesota United FC Colorado Rapids 3 - 0 San Jose Earthquakes Montreal Impact 2 - 3 Columbus Crew SC Orlando City SC 2 - 2 Sporting Kansas City DC United 0 - 4 Philadelphia Union New England Revolution 4 - 0 Real Salt Lake Chicago Fire 4 - 1 Seattle Sounders FC Portiand Timbers 1 - 1 Atlanta United FC New York Red Bulls 1 - 3 Los Angeles Galaxy FC Dallas 1 - 1 New York City FC

Clasificación Conferencia Este

Equipo P G D E GF GC DG PT 1 Toronto FC 12 7 1 4 20 11 +9 25 2 Columbus Crew SC 12 6 5 1 19 17 +2 19 3 Orlando City SC 10 6 3 1 13 13 0 19 4 New York City FC 10 5 3 2 18 11 +7 17 5 New York Red Bulls 12 5 6 1 12 18 -6 16 6 Chicago Fire 10 4 3 3 17 15 +2 15 7 New England Revolution 11 3 4 4 18 16 +2 13 8 Atlanta United FC 10 3 4 3 20 15 +5 12 9 DC United 10 3 5 2 9 18 -9 11 10 Philadelphia Union 10 2 4 4 15 14 +1 10 11 Montreal Impact 10 2 4 4 14 17 -3 10

Clasificación Conferencia Oeste