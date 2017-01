Sporting empata con Marítimo y se hunde

Google Plus

Marítimo y Sporting se enfrentaron en Madeira en un buen encuentro correspondiente a la jornada 18 del campeonato de la primera división de Portugal; el partido resultó parejo y polémico, con errores arbitrales y con un Sporting cada vez más presionado y lejos ya de la posibilidad de pelear por el título de Liga que se le escapa hace ya 15 años. Por su parte el Marítimo está teniendo una temporada muy buena de acuerdo a sus estándares, pues está cerca de puestos europeos, y lo demostró en este encuentro plantandole cara al Sporting.

Gol tempranero

Éber Bessa puso el 1-0 al minuto 8 El partido comenzó muy trabado, con algunas faltas que interrumpían las acciones y con ambas escuadras estudiando al rival. Esta etapa de escrutinio no duró mucho tiempo ya que al minuto 8 Éber Bessa puso el 1-0 en el marcador de tiro libre, en un error claro del guardameta del Sporting pues Patrício no vio el balón y su recorrido fue hacia el otro lado del que iba el balón, no pudiendo reaccionar a tiempo para atajarlo.

Bas Dost sigue enrachado La reacción del Sporting no se hizo esperar, y el equipo de Lisboa comenzó a presionar fuerte la cabaña defendida por Charles, con llegadas interesantes comandadas principalmente por Adrien Silva, Bruno Cesar y Gelson Martins, combinando adelante con Bryan Ruiz y un peligroso Bas Dost. Después de algunas jugadas de peligro, incluyendo un remate de cabeza muy peligroso de Coates cayó el gol al minuto 24, cuando Adrien centró de manera precisa un tiro libre y Bas Dost se alzó por encima de todos y remató impecable de cabeza para el 1-1.

Marítimo se adelanta de nuevo

Rui Patrício tuvo un mal partido Uno de los problemas del Sporting esta temporada ha sido el no saber conservar resultados, y esta situación se repitió una vez más, pues tan sólo 9 minutos después, al 33, Raúl Silva adelantó de nuevo a los madeirenses del Marítimo al rematar solo un centro, donde de nuevo el arquero portugués Rui Patrício tuvo responsabilidad, ya que pudo haber salido a rechazar el balón; la jugada no estuvo exenta de polémica ya que al momento del cobro de la falta Raúl Silva se encontraba adelantado, por lo que el 2-1 no debió haber contado por fuera de lugar.

Al Sporting le pesó mucho esa segunda anotación del Marítimo, y todo el resto de la primera mitad fue dominado, y el Marítimo se veía muy peligroso cada vez que llegaba al arco defendido por Rui Patrício, que tuvo un mal partido.

Cambios y empate

Gelson Martins empató el encuentro Para la segunda mitad Jorge Jesús sacó al defensa holandés Zeegelaar y metió al atacante argentino Alan Ruiz, buscando mayor dinámica al ataque. A pesar de ello Marítimo se veía muy peligroso, y el Sporting a su vez se veía inoperante con llegadas estériles a la meta defendida por Charles, llegadas que sin embargo rindieron frutos al minuto 60 cuando Gelson Martins remató con calidad un pase de Bruno César para poner el 2-2 en el marcador.

Al minuto 64 Jorge Jesús ponía toda la carne en asador, al mandar al campo de juego a Willian Carvalho y a Joel Campbel en sustitución de Bryan Ruiz y del recién reincorporado al equipo João Palhinha, mientras que del lado del Marítimo tuvo lugar una sustitución forzada al minuto 67 pues Patrick salió lesionado, tomando su lugar en el campo Zainadine Junior, y después, en una sustitución táctica entró António Xavier en lugar de Edgar Costa.

Gol mal anulado