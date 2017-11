Gareth Southgate: “Vienen nuevos jugadores y es una gran oportunidad para nosotros de observarlos”

Google Plus

Gareth Southgate afronta las lesiones con optimismo | Fotografía: England FA

Inglaterra disputará en la noche del viernes un amistoso de preparación contra Alemania en Wembley con una lista de bajas importante. La selección inglesa, con las miras puestas en hacer un buen papel en Rusia el próximo verano, se verá las caras con la Mannschaft con una lista un tanto mermada.

Las lesiones, un problema importante

“Hemos tenido que cambiar nuestros planes porque había demasiada incertidumbre con los jugadores que iban a venir" Ante tantas bajas, el seleccionador inglés trata de afrontar la situación con positividad y ha declarado: “Hemos tenido que cambiar nuestros planes porque había demasiada incertidumbre con los jugadores que iban a venir pero tenemos los jugadores que tenemos y verdaderamente he disfrutado de la semana”.

Tres jugadores del Tottenham –Harry Kane, Dele Alli y Harry Winks- además de Raheem Sterling, Jordan Henderson y Fabian Delph, se han retirado de la convocatoria para el partido de mañana. Mauricio Pochettino –entrenador del Tottenham- comentó, en la tarde del miércoles, que sus jugadores están perfectamente y podrán jugar el derbi londinense contra el Arsenal el próximo sábado.

Harry Kane se retiró lesionado en el encuentro del pasado fin de semana | Fotografía: Premier League

Ante las palabras del técnico argentino, Southgate se mostró firme: “Kane y Winks se han sometido a pruebas, nuestro equipo médico les ha revisado y no hay forma de que mañana puedan jugar”, además añadió: “El Tottenham podría arriesgarlos para el partido contra el Arsenal, pero eso es otra cuestión”.

Southgate desmiente un enfrentamiento clubes-selección

El técnico de los Three Lions, ha desmentido que esto se trate de una guerra entre los clubes y la selección: “He oído que esto es un enfrentamiento entre club y selección, no tiene sentido, están lesionados y no pueden jugar”.

Preguntado acerca de si estaba convencido de que los jugadores lesionados que se han tenido que retirar estaban verdaderamente lesionados, el entrenador inglés fue tajante: “Sí, absolutamente”.