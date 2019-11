Lugo-Ponferradina en directo

90' Finaliza el partido en el Anxo Carro, el Lugo ha llegado en pocas ocasiones pero las ha aprovechado y merecida victoria para los de Setién. El cuadro gallego ha sido muy efectivo, la Ponferradina floja en defensa y más en ataque. Lugo3-0Ponferradina. La Ponferradina se queda así con 41 puntos todavía a expensas de los encuentros que quedan por disputarse en esta jornada. Por su lado el Lugo se coloca en una posición todavía más cómoda con 49 puntos. Encantada de seguir con todos ustedes una tarde más el fútbol de la Ponferradina. Recordemos los bercianos viajan de nuevo la próxima jornada porque les toca verselas ante el Deportivo de la Coruña

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LLEGA EL TERCERO PARA EL LUGO DE LAS BOTAS DE RENELLA QUE LE GANA LA ESPALDA A ALAN BARÓ TRAS UN BUEN PASE LARGO Y BATE A DINU. LUGO3-0PONFERRADINA.

85' Acorán totalmente solo que se metía por la derecha y con la diestra mandaba el balón por encima del larguero, la Deportiva sigue sin llevar a la fortuna de la mano. El tinerfeño ha tenido la ocasión más clara del partido

83' Tercer y último cambio para el cuadro gallego, se retira Iago Díaz y entra en su lugar Ernesto Gómez

82' Córner que pone en juego Javi Lara, cae Alberto Aguilar en el área tras rematar el balón que se iba por encima de la portería.

80' Buen disparo de Javi Lara pero no consigue meterlo entre los tres palos, Figueroa señala saque de puerta. El Anxo Carro corea a Quique Setién

78' Cambio ahora para el Lugo, se retira Carlos Pita y entra en su lugar Rafa García

74' Falta sobre Dieguito, la falta al segundo palo pero acaba en las manos de José Juan. Y se produce el tercer cambio en las filas de la Deportiva, se retira Carpio y entra en su lugar Javi Lara

72' La Ponferradina ya se está apagando totalmente, en esta segunda mitad tan solo un par de tiros entre los tres palos, y Dinu ha mostrado demasiada inseguridad en su posición algo muy distinto a lo que había demostrado en los anteriores partidos.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE IAGO DÍAZ, DINU FALLA, Y ENTRE DEFENSA Y PORTERO NO SE PONEN DE ACUERDO Y EL JUGADOR GALLEGO SOLO TIENE QUE EMPUJAR EL BALÓN. LUGO 2-0 PONFERRADINA.

66' Jonathan Ruiz dispara pero se le va por arriba. Segundo cambio en la Deportiva, se va Berrocal y entra Dieguito

63' Cambio ahora para el Lugo salta al céspez Álvaro Peña en lugar del autor del gol, Sergio Rodríguez

60' Primer cambio en las filas del equipo de Barragán salta al terreno de juego Fofo y se retira en su lugar Cristian Fernández

55' Córner para el Lugo, Dinu ordena a sus jugadores. La pone en juego el conjunto gallego y el balón acaba en saque de banda para la Deportiva

54' Acorán que juega con Juande pero Victor Marco se hizo con el balón

52' Llega tarde Berrocal a un pase de Cristian, busca el contragolpe el Lugo pero muy limpio lo soluciona Alberto Aguilar.

49' Los jugadores y afición pedían penalti de Alberto Aguilar que tocaba a un Iago en el área de Dinu, Figueroa no pita nada

47' Cuero al área de Sergio Rodríguez pero la despeja Dinu. La siguiente jugada llevaba un balón al área de Berrocal pero no llegaba ningún jugador berciano

45' Saltan ya los dos equipos al terreno de juego para disputar la segunda mitad del partido. Sin cambios tras el descanso en ninguno de los dos conjuntos. Juega la Deportiva

45' FIGUEROA PITA YA LOS QUINCE MINUTOS DE DESCANSO. AMBOS CONJUNTOS SE RETIRAN A LOS VESTUARIOS. SIGUE VALIENDO EL GOL DE SERGIO RODRÍGUEZ QUE SUBIÓ AL MARCADOR EN EL MINUTO 30', LUGO 1-0 PONFERRADINA. VEREMOS SI LOS TÉCNICOS MUEVEN AL BANQUILLO.

44' La tuvo Bellvís pero se cruzó Victor Díaz como una bala, el balón acaba en saque de esquina para la Ponferradina, el Luego lo saca sin problemas

41' Centro muy pasado de Carpio buscando a Juande .Saca de portería José

40' Acorán maneja el juego buscando a Juande, el balón finalmente se pierde y se lo queda José Juan

38' Saque lateral para el Lugo la pone en jugo Víctor Díaz, arriba para Sergio Rodríguez. De nuevo se va el balón a saque de banda

34' Iago que disparó con todo entre los tres palos pero Dinu en su posición detiene el cuero en dos tiempos

34' El gol que sienta como un jarro de agua fría para los de Barragán que estaban dominando el partido, la fortuna no acompaña a los bercianos esta temporada.

31' Berrocal se queda solo ante José Juan pero el arquero llegó antes al balón en la mejor ocasión de la Ponferradina.

30'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LUGO, SERGIO RODRÍGUEZ PRIMER DISPARO ENTRE LOS TRES PALOS, LA DESPEJABA DINU PERO SERGIO MUY AVISPADO LLEVABA EL BALÓN HASTA EL FONDO DE LA RED. LUGO 1-0 PONFERRADINA

27' Carpio la centraba para que Acorán cabecease pero se fue muy desviado. Juega el Lugo

24' Los blanquiazules que esta tarde visten de verde siguen peleando por llegar al área pero sigue faltando ese último pase que suba el primer tanto al marcador.

22' Recupera el balón la Deportiva por medio de Bellvís pero finalmente Pita se hizo con el cuero que buscaba a Pablo Sánchez y finalmente el balón chocó en un jugador blanquiazul.

20' Falta Yuri en la punta de ataque y la Ponferradina nota su ausencia, pero Berrocal y Cristian llevan ahora el peso del equipo junto con la velocidad de Acorán

18' Balón de Acorán pero se replegó bien el cuadro gallego y sin problemas se quitó la presión deportivista

15' Superado ya el primer cuarto de hora de la primera parte, el marcador sigue sin moverse. Lugo0-0 Ponferradina

13' Animan las gradas del Anxo Carro. Figueroa pita juego peligroso a Alan Baró

12' Saca Alberto Aguilar el peligro del Lugo ahora.

10' Primer córner para el Lugo, Sergio Rodríguez por banda izquierda genera mucho peligro. Primer ataque del Lugo por parte de Víctor Díaz que se va por encima de la portería defendida por Dinu Moldovan

7' Acorán para Bellvís pero se le escapa el balón al blanquiazul, el balón se va a saque de esquina favorable a los visitantes, el segundo. La Deportiva está llegando más a portería contraria. La pone Jonathan Ruiz al interior del área pero Alan Baró remata muy flojito

5' Saque de banda a favor del Lugo que supo resolver la Deportiva sin problemas, aunque ahora el cuero vuelve a los gallegos

3' Primeros minutos y ambos conjuntos están poniendo la máxima intensidad al choque.

1' Piden mano en un control de Berrocal pero el árbitro no señala nada, juego dirigido por la Ponferradina

0` Arranca el partido, la puso en juego el Lugo. Primer córner para la Deportiva

17:57 Faltan tres minutos para que arranque el derbi de los Ancares.

17:55 Confirmadas las alineaciones. Para los locales, José Juan en portería, línea de cuatro para Víctor Díaz, Pavón, Victor Marco, Manu, Pita, Seoane, Pablo Sánchez, Sergio Rodríguez, Iago Díaz y Rennella Para la Deportiva, Dinu, Carpio, Alan, Alberto Aguilar, Bellvís, Juande, Jonathan, Oscar Ramirez, Cristian, Acorán, Berrocal. Saltan ya ambos conjuntos al campo.

17:45 En apenas 15 minutos arranca el partido en el Anxo Carro. Ambos conjuntos ya en el estadio dispuestos a sumar una victoria

17:40 Estas podrían ser las posibles alineaciones de ambos conjuntos

:

17:35 El mediocentro rojiblanco también analizó en sala de prensa el choque ante la Deportiva, aseguraba que "el choque va a ser muy intenso, la Ponferradina es un equipo muy duro, debido a la "situación complicada" en la que están y que les obliga a conseguir puntos cuanto antes". Aun así reconoce que fuera de casa "les está costando un poco más", aunque "vendrán reforzados" tras la victoria en El Toralín frente al Mallorca por dos goles a cero. El segundo capitán del Lugo quiso recordar el buen nivel de su plantilla que tiene la capacidad para alejarse de los puestos de descenso, haciendo hincapié en que tanto el Lugo como la Ponferradina comparten objetivo. Por ello prevé "un partido intenso" el sábado, con una enorme presión por parte de los jugadores bercianos a los que describió como un equipo "intenso, muy físico y con gente de calidad", sobre todo “por las bandas”.

17:30 El míster blanquiazul daba una dosis de optimismo frente a este choque en rueda de prensa. El de maníses decía: "sabemos de lo que somos capaces, solo hay que ver a que equipos hemos ganado. Han habido muchos factores que ahora ya no cuentan, ahora solo cuenta el presente que no es otro que el Lugo y hay que ir a darlo todo, no queda otra". También hacía un gesto de agradecimiento a su afición y con contundencia decía: "Al final juegue quien juegue lo que queremos es darle una alegría a la afición, creo que está muy metida con el equipo y se merece que le demos una alegría".

17:30 En estas dos campañas que llevan en la división de plata de fútbol español el equipo gallego ha vencido en los partidos en El Toralín —0-1 la temporada 2012/2013 y 0-2 en la actual— pero no pudo pasar del empate a dos en el partido de la polémica. En aquel choque, de la jornada 42ª de la Liga Adelante, la Ponferradina necesitaba ganar para poder entrar en el playoff de ascenso, en caso de que Las Palmas no consiguiese la victoria. El equipo canario no lo hizo pero el Lugo, no dejándose llevar, salió a ganar y se puso 2-0 con los goles de Mauro Quiroga. En la segunda parte la Deportiva igualó pero no fue suficiente y, tanto los jugadores del cuadro berciano como los aficionados que sufrieron bajo la lluvia de Lugo, lloraron desconsolados ante una oportunidad única y que tardará mucho tiempo en volver a ocurrir.

17:28 Los blanquiazules quieren volver a soñar con los duelos disputados en una categoría inferior, donde los del Bierzo mandan en resultados. Si atendemos a las últimas campañas disputadas en la Segunda División B. Para ello nos debemos remontar a la temporada 2009/2010 debido a que la composición de los grupos de la categoría varía año a año y, entre medias, la Poferradina disputó otra temporada en Segunda División (2010/201). En los últimos dos años que jugaron juntos en el grupo I de la Segunda División B, la Ponferradina logró llevarse los tres puntos en dos de los cuatro enfrentamientos (2-4 en la temporada 2008/2009 2-1 en la 2009/2010) y un punto en los otros dos encuentros (3-3 en la temporada 2008/2009 y 0-0 en la 2009-2010).

17:25 Los visitantes llegan con una baja importante, Barragán no podrá contar con el goleador del equipo, el brasileño Yuri, que vio la décima cartulina amarilla ante el Mallorca y no jugará por sanción. Tampoco estará Samuel que también vio la roja directa la pasada jornada. El técnico valenciano puede volver a usar el doble lateral —Castañeda y Bellvís—para tener más consistencia en defensa aunque sacrificaría profundidad ofensiva por la banda izquierda. Sin embargo, al Lugo, uno de los equipos de Segunda a los que les gusta tener la posesión del esférico, le haga daño tener un gran número de hombres detrás del balón. Además, con la ausencia de Yuri, Berrocal parece partir con ventaja para ser el delantero titular en la tarde del sábado.

17:20 Los gallegos recuperan a uno de los mejores hombres de su artillería, Fernando Seoane, que no pudo jugar ante el Murcia por sanción. Aunque los locales también contarán con bajas importantes, jugadores tocados como Pablo Álvarez, Iván Pérez y Sergio Rodríguez, quien esta semana ha arrastrado molestias musculares pero que, en principio, continuará en la alineación.

17:20 Ambos conjuntos luchan por un mismo objetivo, conseguir sumar los puntos necesarios para conseguir la salvación y mantenerse un año más en la categoría de plata del fútbol español. Por un lado los locales solo han perdido en casa una vez en todo lo que llevamos de 2014 (ante el Tenerife el 23 de febrero). Sin embargo los de Claudio Barragán afrontaron una vuelta de campeonato más dura que la temporada pasada. Los dos conjuntos vecinos buscarán la victoria que les de aire en su posición.

17:15 Buenas tardes y bienvenidos, ya estamos aquí para retransmitir partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada de la Liga Adelante que enfrentará al Lugo de Quique Setién ante la Ponferradina de un Clauido Barragán que viaja a la ciudad gallega con las cosas claras. El duelo se disputará en el Anxo Carro, a partir de las 18.00 horas de la tarde de este 19 de Abril, bajo la batuta de Jorge Figueroa. Se espera buen ambiente por la proximidad entre ambas ciudades. Puedes seguir el partido desde VAVEL.

17:15 Por su lado la Ponferradina viene con las pilas bien cargadas tras ganar en su propio feudo al Mallorca con goles de Alberto Aguilar y Yuri. Esta victoria sacaba del descenso a los de Clauido Barragán y los colocaba con 44 puntos en la decimo sexta posición. Los bercianos saben que una victoria hoy es más que un revulsivo para conseguir el objetivo marcado a principio de temporada por ello el míster se lleva a todas las balas posibles.

17:10 El cuadro gallego se encuentra ahora mismo en la décima posición de la tabla, a seis puntos del descenso que marca el Real Madrid Castilla. Esta posición la consiguió tras palmar en casa del Murcia la jornada pasada, en la Nueva Condomina. El Murcia le endosó tres goles al conjunto de Setién.

17:05 Ambos conjuntos luchan por un mismo objetivo, conseguir sumar los puntos necesarios para conseguir la salvación y mantenerse un año más en la categoría de plata del fútbol español. Por un lado los locales solo han perdido en casa una vez en todo lo que llevamos de 2014 (ante el Tenerife el 23 de febrero). Sin embargo los de Claudio Barragán afrontaron una vuelta de campeonato más dura que la temporada pasada. Los dos conjuntos vecinos buscarán la victoria que les de aire en su posición.

17:00 Buenas tardes y bienvenidos, ya estamos aquí para retransmitir partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada de la Liga Adelante que enfrentará al Lugo de Quique Setién ante la Ponferradina de un Clauido Barragán que viaja a la ciudad gallega con las cosas claras. El duelo se disputará en el Anxo Carro, a partir de las 18.00 horas de la tarde de este 19 de Abril, bajo la batuta de Jorge Figueroa. Se espera buen ambiente por la proximidad entre ambas ciudades. Puedes seguir el partido desde VAVEL.