Si uno pasea por las zonas turísticas de las grandes ciudades europeas (para el ejemplo que viene a continuación, también valdría el recinto ferial de cualquier municipio andaluz, pero el artículo perdería caché), encontrará una variada oferta de entretenimientos para niños: desde la masa gelatinosa que silba al estamparse contra el suelo, hasta los muñecos de cartón que bailan al ritmo de la música. Este último ejemplo es el más maravilloso de todos, sorprendentemente, cuando uno se lleva los muñecos de cartón a casa, los coloca en el suelo de la misma forma que lo hacía el vendedor ambulante y enciende la música, los trozos de cartón no rompen a bailar. El truco está en el fino hilo que une el muñeco de cartón con la mano del vendedor, gracias a él, el engaño surte efecto.

Un verano que disparó la ilusión

Algo así es lo que le ha pasado al aficionado de la UD Almería. Durante el verano, a medida que se confirmaban los fichajes del equipo almeriense, las aficiones rivales y los periodistas que cubren la información de los equipos de Segunda División no pararon de repetir una frase: “La UD Almería tiene la mejor plantilla de Segunda División”. A la afición almeriense le llegaron tantos piropos sobre su equipo, que se lo creyó sin esperar a comprobarlo. Movidos por las buenas sensaciones que había dejado Sergi al final de la temporada anterior, entusiasmados por la irrupción de los chavales del filial e impulsados por los grandes comentarios recibidos, batieron el récord de abonados del club en la categoría de plata. No sólo quedaron engatusados por el movimiento del trozo de cartón, si no que se unieron a la fiesta.

A medida que se confirmaban los fichajes, los rivales otorgaron a la UD Almería el cartel de favorito.

Pero tras comprarlo, el muñeco de cartón dejó de bailar. Al principio, la ausencia de resultados se achacó a la falta de adaptación (picardía, decía Sergi) de la plantilla a una categoría tan difícil como la Segunda División. La siguiente excusa fue la frustración de la plantilla ante unos resultados que no esperaban. Por último, después de trece jornadas de liga y tras diez jornadas sin ganar, la afición descubrió la trampa: la plantilla tenía carencias importantes.

Alfonso García lanza un órdago

Tras acabar el partido, la noticia saltaba en la zona mixta del Estadio de los Juegos Mediterráneo. La UD Almería es el único equipo de la LFP en el que tiene mayor relevancia las valoraciones de su presidente sobre el partido, que las que pueda hacer el entrenador de turno. Alfonso García cargaba contra sus jugadores y hacía referencia a la famosa frase: “Dicen que somos la mejor plantilla de Segunda División, pero yo no lo veo”. Y avisaba: “El mercado de invierno nos da una segunda oportunidad y no me voy a quedar de brazos cruzados. Los próximos tres o cuatro partidos servirán para hacer un análisis de los jugadores y para determinar las carencias de la plantilla. Tenemos 24 fichas, si hay que traer tres o 13 incorporaciones, habrá que dar tantas bajas”.

"Tenemos 24 fichas, si hay que traer 3 o 13 incorporaciones, habrá que dar tantas bajas"

Como era de esperar, la actualidad del equipo rojiblanco está marcada por estas declaraciones, y ha llegado el momento de hacer una valoración del rendimiento de la plantilla en lo que va de competición. La situación se ha vuelto desesperante, y la afición rojiblanca cuestiona de forma muy contudente que sus jugadores (otra cosa es el equipo) sean los mejores de la categoría.

PORTERÍA: el menor de los problemas.

Tras la salida de Rubén y la confirmación de la continuidad de Julián Cuesta, la UD Almería buscó un perfil Esteban. Por este motivo llegó Casto, portero con experiencia y conocedor de la categoría de Plata. Tras trece jornadas, los aciertos superan a los errores, que han sido pocos. Salvo preferencia por porteros de otras características, reforzar la portería no parece una prioridad.

DEFENSA: muchos errores que han costado partidos.

En el lateral derecho, Míchel Macedo es de los pocos jugadores que está rindiendo conforme a lo esperado. Además de tener a Antonio Marín, próximamente, Joan Carrillo podrá contar con Ximo Navarro. Aquí sí, la UD Almería puede presumir de tener los mejores laterales de la categoría.

La posición de central es una de las más señaladas. Con la salida de Trujillo, la UD Almería no sólo perdió a su central titular, sino que perdió a su líder dentro del campo. Se confió en la recuperación de Fran Vélez, tanto a nivel físico como a nivel futbolístico, pero el canterano no ha vuelto a mostrar el nivel demostrado en su aparición a finales de la temporada 13-14.

Para resolver la debilidad defensiva mostrada por el equipo rojiblanco en la temporada anterior, llegaron al equipo Carlos Cuéllar y Jorge Morcillo. Ambos han alternado actuaciones correctas con fallos groseros, y aunque con Joan Carrillo han mejorado su rendimiento, en cada partido sigue apareciendo el error determinante.

La rotación de centrales la completó el canterano Míchel Zábaco. El que fuera capitán del filial no ha tenido oportunidad de demostrar su nivel. En base a lo observado en estos primeros 13 partidos, alguno de los centrales puede ser uno de los elegidos por Alfonso García para abandonar la entidad en invierno.

La situación en el lateral izquierdo está siendo un caos. La dirección deportiva decidió no reforzar una de las mayores debilidades de la campaña anterior, se pensó que con Dubarbier y la polivalencia de otros jugadores sería suficiente. Por allí han pasado Morcillo, Zábaco, Marín, José Ángel, Adri Castellano y el titular de la plaza, Dubarbier. Ninguno ha convencido, por lo que el puesto de lateral izquierdo es el que más papeletas tiene para ser reforzado.

CENTROCAMPISTAS: la marcha de Corona dejó al equipo sin brújula.

Dos hechos han sido los que han condicionado el mediocampo del equipo rojiblanco. Por un lado, Montoro está sufriendo por el mismo problema que sufrió Julio Álvarez. Al igual que el jugador venelozano (sí, Julio Álvarez es de Venezuela) llegó por expreso deseo del entrenador y con la misión de hacer jugar al equipo. Como le pasaría al ahora jugador del Numancia, el rendimiento de Montoro no está siendo el esperado y, además, su principal valedor no llegó a Navidad.

El bajo rendimiento de Montoro y la marcha de Corona, claves en la ausencia de juego.

El bajo rendimiento de Montoro sería menos preocupante si en la plantilla existiera otro jugador capaz de dirigir el juego del equipo almeriense. La salida de Corona en busca de nuevas experiencias en el fútbol australiano, dejó un centro del campo repleto de escobas pero con un único pincel. El doble pivote que forman Lolo Reyes y Fatau ha mejorado la solidez de la UD Almería, pero a la hora de elaborar juego, el equipo tiene numerosos problemas. Apunten otro refuerzo necesario.

En cuanto a los jugadores de banda, Joan Carrillo cuenta con un amplio abanico de jugadores. Desde la calidad (pero no continuidad) de Iván Sánchez, Pozo y Iago Díaz, a la velocidad y trabajo del recuperado Jonathan Zongo. Mención especial requiere Quique, ante la falta de carácter mostrada por la plantilla, el jugador pucelano ha sido el que más raza ha sacado. Tanto es así, que el pasado domingo terminó jugando con el brazalete de capitán. Como en el caso del lateral derecho, aquí la afición almeriense sí puede presumir.

ATAQUE: damnificados por la ausencia de ocasiones.

Hasta ahora, los entrenadores que han pasado por la UD Almería han apostado, la mayoría de las veces, por colocar a un jugador de enlace entre los centrocampistas y el delantero centro. Por esa posición han pasado Eldin Hadzic, Fernando Soriano y Antonio Puertas. Por diferentes motivos, ninguno de los tres ha estado al nivel esperado.

Eldin ha sido uno de los que más ha sufrido las lesiones que persiguen al equipo rojiblanco, se perdió la pretemporada y encadena tres jornadas ausente por lesión. Llegó como uno de los grandes refuerzos, pero ha rendido muy por debajo del nivel esperado.

La dificultad para crear ocasiones de gol he hecho que Chuli no pueda lucir.

Con el fichaje de Chuli, la UD Almería pudo presumir de haberse hecho con los servicios del mejor delantero del mercado de la Segunda División. Pese haber empezado a un buen nivel, las carencias del equipo rojiblanco para generar ocasiones han mermado su rendimiento. Otro de los refuerzos, Cristian Herrera, tampoco parece ser autosuficiente en la generación de ocasiones de gol.

La Liga Adelante: la más competitiva del mundo.

A toro pasado todo parece muy sencillo, pero el análisis del rendimiento de la plantilla deja la sensación de que se subestimó la dificultad de la Liga Adelante. Muy pocos equipos han conseguido regresar a la Primera División en un año, algún motivo tiene que haber. Se ha dado continuidad a jugadores que no tuvieron el rendimiento adecuado en Primera División, confiando en que con el descenso de categoría, el rendimiento se ajustase a lo demandado. Por otro lado, pese a la amplitud de la plantilla, hay posiciones que se han quedado sin dos alternativas de nivel. Por último, formar una plantilla con tantos jugadores del filial suponía consolidar el proyecto de cantera que el club inició unos años atrás, pero exponía al equipo a una falta de madurez para poder asumir la presión de ser favorito para el ascenso. Era un riesgo que había que asumir, pero que ha jugado en contra cuando las cosas empezaron a torcerse.

El que no ha sido señalado hasta el momento ha sido el director deportivo, Alberto Benito. En su defensa se alega que el error estuvo en traer a los jugadores que quiso Sergi, y no a los que él quería. ¿Cuál es entonces su función dentro del club? ¿Si Sergi llega a pedir a un primo suyo, lo hubiera traído? Lógicamente, Alberto Benito podrá acertar o no, pero es un profesional, por este motivo todos los jugadores llegaron con su supervisión. De no haber participado en la toma de decisiones y haberse limitado a cumplir los deseos de Sergi, Javier Espinosa sería hoy jugador rojiblanco. Su turno para corregir errores llegará en el mercado de invierno

Cuando llegue el mercado invernal será el turno de analizar los errores y las carencias, y de determinar las altas y las bajas necesarias. La historia del fútbol está llena de plantillas que se hundieron al verse en unos objetivos que no eran los suyos. Añadir presión a un grupo muy mermado psicológicamente, no parece ser la mejor solución. Los jugadores son conscientes que no están consiguiendo los resultados que se esperaban al inicio de la temporada, ponerles en el borde del abismo puede resultar contraproducente (aunque siempre es mejor que mirarse el ombligo). Por el bien de la UD Almería, la elección de las altas y de las bajas tendrá que realizarse con mayor rapidez que la elección del sustituto de Sergi Barjuan. De llevar el mismo ritmo, lo más probable es que el mercado invernal se acabe sin que Alfonso García cierre ninguna incorporación.