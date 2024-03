Pioli, entrenador de los Rossoneri, no le ha dado minutos para que el joven de 19 años al menos tuviera algún destello por el que confiar en él. Por lo que desde Milán comenzaron a buscarle un lugar para pulir ese diamante que atesoran. Llegó la oportunidad de volver a su país para jugar en las filas de Boca Juniors, pero el club italiano prefirió que se quedara en Europa. Tras varias ofertas, llegó el conjunto almeriense para hacerse con el jugador en búsqueda de reforzar la plantilla tras una pésima primera vuelta.

El 22 de enero se hacía oficial la llegada del mediapunta argentino a tierras andaluzas. Para la afición rojiblanca fue un chute de motivación y esperanza para lograr la hazaña de la salvación. Entre la falta de puntería, la escasez de intensidad defensiva y las lesiones, en Almería solo le quedará rezar por conseguir un hecho histórico, ya que se han convertido en el equipo con más partidos consecutivos sin vencer de la historia de la liga, sumando 30 jornadas sin obtener la victoria. Al que hay que añadirle el de equipo con más encuentros sin ganar desde que comenzó la temporada.

Luka, que bueno que viniste

Su arranque con Gaizka Garitano no ha sido tan alentador como se esperaba. Comenzó teniendo algunos minutos ante Alavés y Valencia. Su ausencia ante los de Ernesto Valverde se justifica por la expulsión de Ramazani. Pero en el derbi contra los Nazaríes es algo que no comprendió la afición, ya que vieron entrar a otros jugadores antes que a Luka, que de haber participado podría haberse dado otro resultado dadas las oportunidades que tuvieron los visitantes en el tramo final. El mismo entrenador fue preguntado en la previa del partido contra el Atlético de Madrid sobre la escasas oportunidades que le estaban dando. A lo que respondió con; "mañana lo veréis".

Salió de titular en un partido complejo contra el conjunto colchonero. Que desde el inicio se complicó con un tanto tempranero de los visitantes. Pero Luka tenía su momento para brillar y demostrar su valía. Así lo hizo, anotando el empate a uno, con un zurdazo desde fuera del área que sorprendió a sus rivales. Demostró ser un quebradero de cabeza para la defensa colchonera. Pero volvieron a ponerse por debajo en el marcador. Aunque con un pase filtrado de Viera y un exquisito control orientado, clavó el balón en el ángulo con el exterior de la bota con un toque magistral, con el que dejó boquiabierto al Power Horse Stadium.

Cifras de jugón

La cesión debe ser su oportunidad para demostrar su capacidad de jugar con regularidad en la máxima élite, en cuatro ratitos que le hemos podido ver ha dejado buen sabor de boca. Sus dos primeras apariciones las hizo partiendo desde el banquillo, sumando 40 minutos entre ambos enfrentamientos. Tras no poder disfrutar dos fines de semanas seguidos de él, Garitano confió en el chico para medirse a un gran rival. No defraudó, MVP del encuentro, anotando los tantos para conseguir el empate. La jornada posterior repitió en el once, pero al borde del descanso tuvo que ser sustituido tras una escalofriante patada de su compañero en la mandíbula que le mandó directo al hospital. De no ser por eso, probablemente habríamos podido disfrutar más de él, pese a su discreta participación en la primera mitad.

En el cuadro andaluz la formación que usa el técnico vasco , hace que el dorsal 38 parta desde la banda derecha jugando con un 4-2-3-1. Su mapa de calor se concentra en dicho costado cerca del área, aunque también muestra que ayuda en defensa a su lateral. En tareas defensivas promedia un 1.50 de balones recuperados por encuentro, de 16 duelos disputados ha salido vencedor en la mitad y comete 0.5 faltas por partido. Sus estadísticas en ataque promedian un disparo por encuentro, de los cuales los dos que fueron entre los dos palos acabaron siendo gol. En total ha disputado 154 minutos en cuatro partidos, una media de 38.50 por encuentro.

En Milán se frotan las manos

El joven argentino tiene mucha competencia en la delantera de los Rossoneri. Comparte ataque con Rafael Leão, Pulisic, Chukwueze y Okafor jugadores de talla mundial. Por lo que hacerse un hueco en el equipo lo tiene muy complicado. En Italia hay rumores de una posible salida de Leão al PSG, por lo que podría tener una ocasión de mantenerse en Milán.

Debe mantener el nivel mostrado ante el Atlético, que no pudo hacerlo en la jornada siguiente ante el Celta. Aunque se temía lo peor tras la acción que le mandó directamente al hospital, el jugador ha entrenado con normalidad aunque mientras se recupera del hematoma y la inflamación que le produjo la entrada. No se le descarta para jugar el lunes ante el Sevilla.

Le quedan tres meses para lograr la permanencia con los indálicos, algo verdaderamente complejo. A parte de ganar la gran mayoría de jornadas, dependerían también de sus rivales. Es muy importante para el chico desplegar todo su nivel, para hacerse con un puesto en la delantera Rossoneri. De no conseguirlo, podrían volver a cederlo o podrían hacer caja con el argentino.

La albiceleste sonríe

A pesar de haber nacido en México y de tener la posibilidad de jugar para España, Luka lo tiene muy claro, quiere jugar con Argentina. "Toda mi familia es argentina, mi sueño es vestir la camiseta albiceleste" expresó en una entrevista con la asociación de fútbol argentino.

Ya ha sido convocado con la Sub-20 de Mascherano para jugar la Copa del mundo Sub-20, donde cayó eliminado en octavos de final por 2-0 por Nigeria. Pero eso no le privó de dejar su sello, anotando dos goles y dando una asistencia en fase de grupos.

También ha sido llamado por Scaloni para ir con la absoluta. Fue convocado para disputar la doble fecha elimanatoria rumbo a la Copa del Mundo de Catar, frente a Venezuela y Ecuador pero no tuvo minutos. También fue incluido a la lista preliminar para ir al mundial, pero no llegó a ir convocado.

Pese a ello, le queda mucho camino por recorrer con la selección. Más ahora que se retira gente importante como; Leo Messi o Angel Di María. Se acerca el momento en el que Luka debe brillar y liderar a la selección con las demás estrellas.