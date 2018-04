Rubén Baraja: "Hemos sufrido, pero hemos sabido aguantar y llevarnos el partido"

Comenzaba Baraja no evitando, pero si queriendo hablar más sobre los primeros 45 minutos, más que de los segundos, ya que a pesar de haber ganado el equipo realizo una mala segunda parte. “Si es cierto que el Reus se ha venido a arriba con el gol, es normal, pero hemos sabido aguantar haciendo eso sí una mejor primera parte y ganar el partido”.

No quiso creer el mister que necesitaran un partido que se complicara para que se dieran cuenta que no pasaban por encima a los rivales: “No podemos confundirnos con eso, hay que felicitar a los jugadores por como se han vaciado hoy. Tuvimos delante un equipo que le había hecho sufrir a equipos como Rayo u Osasuna, y en esta categoría se sufre mucho para ganar partidos”.

También tuvo buenas palabras para el hoy goleador Nano Mesa, quien venía de no tener la continuidad que a lo mejor si se merece, y a pesar de no ser de los habituales tiene muy buena actitud siempre y con eso los goles suelen venir detrás. “A veces ganar tan seguido te mete pájaros en la cabeza, y eso es lo que no queremos que ocurra. Quedan 24 puntos y esto es un aviso de lo que van a ser estos últimos 8 partidos, no queremos relajarnos lo más mínimo ahora que venimos de una muy buena racha e intentaremos seguir sumando de tres en tres”.

Finalizó la rueda de prensa Baraja hablando sobre el segundo gol, un gol de estrategia que suele ser pesado y no gusta trabajarlo pero suele dar sus frutos. “Ha llegado un gol de estrategia, contento por ello porque es un trabajo pesado y cuesta trabajarlo, pero es otra faceta del juego y la valoro como algo muy importante ya que hoy mismamente nos ha dado el gol de la victoria”.