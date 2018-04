Nástic - Real Valladolid: puntuaciones del Real Valladolid, jornada 34

Google Plus

El Real Valladolid cayó derrotado por un gol a cero. Los hombres de Luis César Sampedro, escasos de ideas, no consiguieron desarmar al Nástic, que da un paso hacia la salvación sobre la bocina.

Con esta derrota el Real Valladolid desperdicia la oportunidad de asaltar uno de los puestos que dan acceso a la fase de ascenso a Primera División.

VAVEL puntúa las actuaciones individuales de los jugadores blanquivioletas en la derrota por 1-0 ante el Nástic de Tarragona.

(0: Muy mal / 1: Mal / 2: Regular / 3: Bien / 4: Muy bien / 5: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Luis César Sampedro

5 | Acertó con la incorporación de Gianniotas pero no consiguió dar el giro que propiciara la victoria del Real Valladolid.

Masip

5 | El arquero del conjunto blanquivioleta acumula numerosas apariciones de nivel esta temporada. En el encuentro ante el Nástic, Masip, no ha tenido mucho trabajo. Realizó intervenciones sencillas, en jugadas sin demasiado peligro. El gol encajado su nota negativa.

Antoñito

6 | Pese a que es el dueño y señor de la banda diestra del Pucela, no ha ofrecido su mejor nivel. Escasa influencia en ataque. Llegadas sin profundidad, que no han favorecido el despliegue ofensivo del Valladolid. En defensa, partido aceptable.

Moyano

6 | Una vez más fuera de su posición natural. En esta ocasión Luis César Sampedro le utilizó como central, sustituto de Kiko Olivas. Moyano no destacó, su aportación defensiva fue limitada. Cumplió pero mostró las carencias propias de un jugador que no acostumbra a jugar en esa posición.

Calero

6 | Ha demostrado estar asentado en el centro de la zaga blanquivioleta. Aceptable en defensa pero sin éxito a la hora de construir la jugada desde atrás. Su desafortunada salida en la contra que propició el gol catalán pone su nota negativa.

Nacho

6 | En su vuelta al once no acertó en las combinaciones y no tuvo suerte con los centros. Su actuación da indicios de recuperación de un pilar que puede ser fundamental para lo que resta de temporada, el lateral izquierdo.

Borja

5 | Quiso llevar la iniciativa y ser participe pero hoy no era el día. Buena contribución defensiva pero nulas ideas en ataque. Su actitud es el punto positivo.

Luismi

5 | Sigue sin dar el paso al frente que el Pucela necesita. El medio centro blanquivioleta no consigue llevar el peso del juego del equipo y en ocasiones se ve sobrepasado por la responsabilidad. A la hora de iniciar jugada prefiere retrasar y asegurar ante de inventar o proponer algo nuevo.

Michel

5 | Dejó destellos de lo que ya se conoce, su calidad, pero muy lejos de su mejor actuación. Es el jugador capaz de romper las líneas y dar un aire especial al juego del equipo. Su aportación se vio mermada por el juego desplegado por los de Pucela y la buena colocación del Nástic.

Javi Ontiveros

5 | Su aparición por banda derecha dejó mucho que desear. No le faltaron ganas pero si recursos. Con su cambio de posición, hacia la banda izquierda y el centro, consiguió sentirse más cómodo y llegar sobre la portería de Dimitrievski.

Óscar Plano

5 | Mostró su habitual carácter. Buscó ser líder del equipo pero no estaba inspirado. Sus internadas por banda y asociaciones con Jaime Mata no dieron su fruto.

Jaime Mata

5 | El ariete madrileño tiró de garra, peleó y lo intentó. El Real Valladolid apenas generó ocasiones de gol por lo que Mata se encontró solo. Tuvo la ocasión más clara del encuentro pero no consiguió aprovecharla.

Gianniotas

7 | Sin duda, el griego fue el hombre más destacado del Real Valladolid. Desde que pisó el terreno de juego insufló un soplo de aire fresco al ataque vallisoletano. Ofreció soluciones e ideas nuevas. Rompió las líneas y propició los mejores minutos del Pucela.

Anuar

5 | Entró para los diez últimos de juego. Su incorporación no ofreció nada nuevo pero cumplió.

Toni Martínez

SC | El delantero del Real Valladolid apenas disfrutó de cinco minutos.