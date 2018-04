Terrazas: "El equipo se siente fuerte y a gusto en el campo"

En primer lugar, Terrazas hacia una valoración global del encuentro en la que manifestaba que ha sido uno de los encuentros más brillantes de su equipo hasta el momento: “Creo que el equipo ha hecho un gran partido, a mi juicio ha sido uno de los mejores partidos de la temporada, pero bueno tenemos que conformarnos con este empate en unas circunstancias muy adversas como todo el mundo ha visto, sin embargo hemos tenido oportunidades clarísimas para conseguir la victoria”.

El técnico blanquiazul valoraba positivamente el haber competido tan bien durante gran parte del partido en inferioridad numérica: “Antes podíamos habernos puesto 2-0 en el primer tiempo, me quedo con el segundo tiempo del equipo con diez jugadores contra un gran rival, creo que no hemos concedido ninguna oportunidad al adversario y sin embargo nosotros hemos tenido dos o tres clarísimas que nos han hecho acreedores a la victoria”. A pesar de la expulsión de Jon García, Terrazas insistía en que su equipo no sufrió en línea defensiva y gozó de las mejores oportunidades para llevarse el triunfo: “Hemos tenido que jugar con nueve jugadores de campo más el portero y hemos intentado asemejar la estructura a lo que veníamos haciendo que a mi juicio estaba saliendo bien, el equipo no ha pasado apuros, hemos tenido profundidad, hemos tenido llegada y hemos creado oportunidades”.

Cuestionado porque no varió su esquema a pesar de la inferioridad numérica el entrenador de la Deportiva cree que esta forma de jugar hace crecer a los futbolistas: “Cada uno tiene su manera de trabajar, creo que los jugadores nuestros cada vez están mejor y van a mas, esta manera de jugar que es muy exigente hace que los jugadores mejoren independientemente de la edad que tengan, quizás con otras maneras de jugar más protectoras, mas defensivas, pues a corto plazo haya más rendimiento en los equipos pero a la larga creo que es contraproducente para los jugadores”.

Terrazas manifestaba que si Jon García no llega a ser expulsado cree que la Deportiva se hubiera llevado la victoria: “Lo que si creo que si hubiésemos estado once contra once todo el partido, creo que hubiéramos ganado, el quedarnos con diez ha hecho que no hayamos podido conseguir los tres puntos, creo que hubiéramos ganado el partido, pero nunca se sabrá”.

El entrenador blanquiazul aseguraba que deben seguir escalando posiciones y valoraba el crecimiento del equipo en las últimas jornadas: “Ahora mismo lo que tenemos que hacer, tenemos que mirar arriba, tenemos que mirar los equipos que nos preceden en la tabla, el domingo vamos a Vigo a jugar contra el Celta B, que ahora mismo está acariciando los puestos de playoff, tenemos una oportunidad para conseguir una gran victoria, creo que el equipo está muy bien, se siente fuerte, se siente a gusto en el campo, los jugadores se atreven a hacer cosas, lo que sí veo es que el miedo y el mirar para abajo y el tener miedo en definitiva es algo muy negativo en el fútbol y nosotros somos un equipo que no tiene miedo”.

Por último, Terrazas manifestaba que el equipo debe seguir trabajando para cambiar las opiniones negativas que existan dentro de los aficionados: “En el fútbol todo el mundo tiene sus opiniones, lo que pasa es que yo llevo muchos años en el fútbol y sé que las opiniones cambian y varían a lo largo del tiempo, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para afianzar las opiniones positivas, hay mucha gente que tiene una opinión positiva, consolidarlas, afianzarlas e intentar convencer a aquellos que bueno que se muestran más remisos para tener una opinión positiva”, concluyó.