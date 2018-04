Carlos Pouso: "Relajación, la justa"

Google Plus

"Los filiales tienen buenos jugadores"

A pocas jornadas de finalizar la temporada, Carlos Pouso parece haber dado con la tecla correcta del equipo cántabro. A pesar de ser infranqueable El Sardinero, el equipo cántabro ha tenido dificultades fuera de casa para conseguir la victoria, hasta la semana pasada. El técnico verdiblanco ha sido cauto al hablar del filial del Osasuna, próximo rival del Racing “los filiales siempre son equipos con buenos jugadores, bien cuidados y están bien cuidados”, y continuaba diciendo que “la competición no esté siendo justa con ellos”. Pouso ha querido recalcar que “el Osasuna B es capaz de darle un disgusto a cualquiera si no estamos bien”, cosa que el Racing tiene que cuidar pues aún peligran los puestos de play off.

"Hay que continuar en la línea"

Con respecto a los jugadores ha comentado que ve al vestuario “un poco más distendido”, y ha asegurado que “no es bueno relajarse en exceso y que hay que mantener la tensión para continuar en la línea y seguir ganando”. Los cántabros deberán aprovechar ya que juegan en casa, y con su afición presente, un partido importante para mantenerse en la pelea.

También ha querido hablar de la situación de sus jugadores, por un lado, Borja Granero que sigue lesionado, “le veo bien. Si de mí dependiera entrenaría con el grupo la próxima semana pero eso no depende de mí”, y aseguraba que “es un jugador que necesitamos”. De Oscar Fernández ha comentado que “ha mejorado, lo veo más decidido y con más confianza”, y ha querido resaltar que “Gonzalo y Regalón están muy bien”.