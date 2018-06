Julen Azkue refuerza la medular del Arenas

Google Plus

La dirección deportiva del Arenas continúa dando pasos para confeccionar una plantilla competitiva de cara a la próxima temporada. El último en llegar ha sido Julen Azkue, procedente del CD Vitoria. El centrocampista llega libre y se convierte así en la cuarta incorporación del conjunto rojinegro en este mercado estival tras las llegadas de Uche, Etxaniz y Adrián Güemes.

La temporada pasada, Azkue fue uno de los jugadores más destacados del filial armero. A sus 22 años, demostró tener los galones necesarios para liderar un equipo y su labor en la sala de máquinas del conjunto vitoriano no ha pasado desapercibida para los de Gobela. A pesar de jugar en el centro del campo, fue el segundo máximo goleador del equipo vitoriano con cinco tantos, solo superado por Xesc Regis, que anotó ocho goles.

Su juventud y el hecho de haber sido debutante en Segunda B no supusieron problema alguno para él ni para su técnico, Igor Gordobil, que le demostró una gran confianza durante todo el año. En total, disputó más de 2500 minutos repartidos en 35 partidos. También fue convocado con el primer equipo del Eibar para el partido de vuelta de la primera ronda ante el Celta de Vigo, pero no llegó a debutar. Al finalizar la temporada, el club y el jugador decidieron no renovar su vinculación y quedó libre.

Dura competencia

No lo tendrá nada fácil Azkue para ganarse un puesto en el once de Luaces. La pasada campaña, Matador y Uranga fueron inamovibles en el doble pivote, y la reciente llegada de Uche para cubrir la misma demarcación podría quitarle minutos al futbolista vasco. Matador acaba de ser operado de una delicada lesión de rodilla y no se sabe muy bien cuándo y cómo reaparecerá, tanto Uche como Azkue podrían optar al puesto del jugador asturiano. Además, al ser un centrocampista llegador, podría incluso adaptarse a la posición de mediapunta, desde donde aportaría presencia en el área contraria y último pase.

Cerrado el capítulo de salidas y con cuatro fichajes confirmados, actualmente el Arenas cuenta con quince futbolistas en nómina, lo que indica que la de Azkue no será la última incorporación del Histórico en este mercado de fichajes.