Resumen de la temporada 2017/18: Sporting de Gijón, unos altibajos en ataque que costaron caros

Jony

LO QUE PUDO HABER SIDO Y NO FUE

El extremo de Cangas llegaba decido en el mercado invernal a un Sporting que le hacía falta un jugador como él, desbordante directo y que ya conocía la casa. Mucha gente se emocionó con la vuelta del jugador asturiano ya que todo esperaban mucho de él y lo recibieron con mucha ilusión. Y así fue, el extremo demostró que su vuelto subía el nivel al equipo y daba una mejora en el ataque a la banda izquierda. Llegó y no solo marco en el derbi frente al Oviedo, sino que realizó muy buenos partidos a un nivel muy alto de juego. Pero todo lo que sube baja y Jony llegaba a los últimos partidos y a los partidos de play off no dando el mismo nivel que dio cuando aterrizó de nuevo en Gijón. Un Jony sin regate, sin desborde y sin ayuda para el equipo, un Jony desconocido que la afición no perdonó en el último partido en el Molinón.

LaLiga 123

Carmona

NI ESTUVO NI SE LE ESPERÓ

Uno de los veteranos del equipo, un jugador que lleva muchos años en Gijón y es muy querido por la afición no supo responder en el momento clave y en el que más se le necesitaba. Comenzaba la temporada siendo clave, su calidad, su despliegue de buen juego y su llegada en segunda línea con numerosos goles le hicieron ser uno de los indiscutibles tanto para Paco Herrera primero, como para Rubén Baraja más tarde. Pero al igual que Jony, y que algunos otros su nivel fue decreciendo tanto que en los partidos más importantes que fueron los del play off frente al Valladolid, el mallorquín desapareció totalmente de ambos encuentros sin aportar nada a un Sporting que le necesitaba. En general y en base a la temporada podemos decir que no ha sido mala, pero analizando los play off se podría decir que fue una actuación muy muy mejorable.