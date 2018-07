Álex Zalaya se incorpora al Sporting B

Google Plus

Nuevo fichaje para el filial rojiblanco, y con este ya son once las incorporaciones que ha llevado a cabo Miguel Torrecilla de cara al nuevo proyecto del filial, con José Alberto López al frente del joven grupo.

En este caso se trata de Pedro Alejandro Zalaya Galardón. Álex Zalaya, nombre por el que es conocido, llega a Mareo para tratar de ganarse un puesto en el once del Sporting B. Con tan solo 20 años, el verano pasado se hablaba en Zaragoza de que tendría un papel importante en el primer equipo. No obstante, Nacho González le descartó desde un primer momento. Tanto es así que no tuvo ni un solo minuto en el campeonato liguero.

Lo cierto es que llegó a debutar con el primer equipo, y lo hizo en el partido de vuelta de la eliminatoria de Copa del Rey que disputó el conjunto maño frente al Valencia, de la que salieron derrotados.

A pesar de no tener minutos en el primer equipo, Álex Zalaya destacó en el filial maño, el Deportivo Aragón, que compite en la categoría de bronce del fútbol español. Llegó a jugar hasta en 24 ocasiones, en las cuales además de mostrar un buen nivel defensivo, logró anotar un tanto frente al Calahorra, el cual le dio la victoria a su equipo.

Ya a nivel internacional, ha ido convocado tanto con la selección española sub 17, como con la sub 19. Un total de siete partidos defendiendo la camiseta de ‘La Roja’. Cabe destacar el serio interés de Torrecilla en reforzar al filial. Era algo evidente ya que, debido a su gran actuación a lo largo de la pasada temporada, gran parte de los pupilos de José Alberto han ido a parar, o bien al primer equipo, o han decidido probar suerte lejos de Gijón.