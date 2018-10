Guía VAVEL FC Barcelona 2018/19: primer año sin Andrés Iniesta

Ganar tres competiciones no es una tarea sencilla. Muy pocos equipos lo han logrado, aunque el Barça sea 'especialista' en ello, siendo el único en haberlo conseguido dos veces. Pese a que el equipo catalán buscará ganar las tres competiciones, la máxima del club es muy clara esta temporada: la UEFA Champions League. Tres años sin lograrla, y agravado por los tres títulos consecutivos del Real Madrid, el equipo culé ha puesto su objetivo en el entorchado continental, pero sin renunciar a los títulos nacionales.

La ausencia de Andrés Iniesta Para ello, el Barça debe tener una plantilla amplia, equilibrada y competitiva. Está claro que el Fútbol Club Barcelona ha perdido un activo muy importante este verano: Andrés Iniesta. El manchego dejó Barcelona por el fútbol japonés y cubrir su hueco será casi imposible. Para ello, ha llegado Arthur Melo, que intentará adaptarse y sacar el talento por el que el Barça pagó más de 30 millones de euros. Otra baja sensible ha sido la de Paulinho, que regresó al fútbol chino. Una pieza clave para Ernesto Valverde resuelta con el fichaje Arturo Vidal.

Andrés Iniesta en uno de sus últimos partidos con el equipo | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El resto de bajas hasta el momento (André Gomes, Yerry Mina, Lucas Digne, Aleix Vidal, Gerard Deulofeu, Douglas y Adrián Ortolá) no han sido demasiado relevantes por lo poco importantes que eran dentro del esquema de Ernesto Valverde. Alguno de ellos será suplido por los canteranos, y otros simplemente ya no serán de la partida en el presente curso. A falta de más salidas por concretarse (Sergi Samper, Marlon, Rafinha o Denis Suárez y Paco Alcácer o Munir), y la posible llegada de otro centrocampista para apuntalar lo planificado, esta es la plantilla que le ha quedado al equipo blaugrana.

Portería

Si nada cambia de aquí al 31 de agosto, Ter Stegen y Jasper Cillessen serán los guardianes del marco azulgrana. La posibilidad de la salida del meta holandés en busca de minutos se aleja, y únicamente si Jasper Cillessen sale, vendrá otro portero a completar la portería azulgrana. En estos momentos, Jokin Ezkieta actuaría de tercer cancerbero tras la salida de Adrián Ortolá al Deportivo de La Coruña. El equipo tendrá una meta sólida para recibir el menor número de goles posibles y aspirar a todos los títulos en juego.

Defensa

La parcela defensiva también ha sufrido cambios en este mercado de verano. El más significativo ha sido la llegada de Clément Lenglet para competir con Gerard Piqué y Samuel Umtiti por un puesto en el centro de la zaga, y por ende, aumentar la competitividad en esa demarcación. El cuarto central parece que será Thomas Vermaelen, al cual el club quería vender pero que cuenta con la confianza de Ernesto Valverde. Yerry Mina se ha marchado al Everton por 32 millones de euros y Marlon, con pasaporte extracomunitario, debe salir cedido.

Thomas Vermaelen tiene muchas opciones de seguir en el equipo | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

En el lateral derecho seguirán alternando Nélson Semedo y Sergi Roberto, aunque la llegada del senegalés Moussa Wagué (que de momento tiene ficha en el filial) puede darle un respiro al catalán y dejarle actuar también en el centro del campo. En la parcela izquierda también hay un cambio. Al titularísimo Jordi Alba ya no le acompañará Lucas Digne, que se ha marchado al Everton inglés. El canterano Juan Miranda parece ser el elegido para esa posición.

Centro del campo

Es la parte del equipo que ha sufrido más cambios en este mercado. Sin embargo, no ha quedado mal cubierta. En estos momentos, el equipo cuenta con Sergio Busquets y Ivan Rakitić como ejes de la parte más defensiva del equipo, bien sea en un posible 4-4-2 o 4-3-3. Parece que el técnico extremeño apostará por la segunda, aunque utilizará las dos durante el curso. Los tres titulares serán, en principio, Busquets, Ivan Rakitić y Philippe Coutinho, aunque este último puede actuar también en la parte ofensiva del ataque.

Philippe Coutinho con el esférico | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Como segundas opciones aparecen dos de los fichajes: Arthur Melo y Arturo Vidal. Además, también estarán Denis Suárez o Rafinha, que parece que seguirán en el equipo, aunque uno de los dos se podría marchar. André Gomes ya ha puesto rumbo el Everton a modo de cesión. Tampoco hay que olvidarse de Sergi Samper y Carles Aleñá, que son dos canteranos que tienen ficha en el primer equipo, a pesar de que el primero podría salir cedido. El equipo tiene una nómina de jugadores muy amplia que debería ser suficiente para las tres competiciones.

Delantera

La delantera no cambia mucho esta temporada. Seguirá estando sustentada por Leo Messi y Luis Suárez. Se espera que sea la temporada de la explosión de Ousmané Dembélé, que quiere ser el tercero del tridente de ataque. Además, ha llegado Malcom, que aumentará la competencia en la punta del ataque azulgrana. También parece que Munir hará el papel de delantero suplente, aunque no se descarta la continuidad de Paco Alcácer si no llega ninguna opción de que el atacante valenciano salga. La plantilla tiene mucha pólvora arriba para que el equipo de Ernesto Valverde vea portería con facilidad.

Los fichajes

Clement Lénglet: el central francés desembarca en Barcelona tras su buena temporada en el Sevilla. El equipo catalán pagó su cláusula de rescisión (35 millones de euros) y estará incluido en la nómina de centrales. A priori, tendrá que pelear por una oportunidad con la pareja titular muy consolidada (Piqué y Umtiti), pero tendrá minutos durante el curso. El francés es un central zurdo, alto y con buen juego aéreo. Tiene buena salida de balón y también se desenvuelve bien en los desplazamientos largos. Seguro en la faceta defensiva, debe mejorar su carácter para colocarse entre los mejores en su puesto.

Arthur Melo: el mediocentro brasileño llega al Barça para apuntalar el centro del campo culé, pese a su juventud (21 años) y su poca experiencia (no ha debutado en Europa). Arthur ya ha debutado con Brasil y destaca por su gran capacidad en el pase. Además, posee una óptima visión de juego y es un futbolista que protege muy bien el esférico cuando lo tiene en su poder. También se atreve con el disparo de media distancia, como ya demostró en su debut durante la International Champions Cup.

Arthur con el polo del Barça | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Arturo Vidal: una de las sorpresas del mercado de verano. El chileno ha llegado a Barcelona procedente del Bayern de Múnich, donde recaló tras su paso por la Juventus, después de vivir el momento en el que explotó como futbolista. Pese a su edad (31 años), es un portento físico y destaca por su lucha y entrega incansable en el centro del campo. El chileno es un auténtico guerrero que tiene como virtud principal la recuperación de balón y la explosividad en ataque, sumándose en busca del gol. Principalmente actúa como interior, pero se le ha visto jugando más arriba, como mediapunta detrás del delantero de referencia o incluso en banda en su mejores años. Y aunque los penaltis los seguirá tirando Leo Messi, Arturo es un auténtico especialista desde los once metros.

Malcom: la llegada del extremo brasileño fue un visto y no visto. En apenas 24 horas y tras tener cerrado su traspaso a la Associazione Sportiva Roma, el Fútbol Club Barcelona se llevó al jugador por 41 millones de euros. Malcom es natural de São Paulo, tiene 21 años y puede actuar en cualquiera de las dos bandas de ataque. Destaca principalmente por su arrancada desde parado y su velocidad para desbordar. Tiene mucha calidad en su pierna izquierda, con la cual ya ha anotado varios goles desde fuera del área. Aportará competencia con Ousmane Dembélé, aunque puntualmente ambos pueden jugar juntos.

Equipo por posiciones