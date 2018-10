Diego Martínez: "Este punto nos va a dar confianza y aliento"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, comentó en la rueda de prensa posterior al partido contra el Elche que el punto que ha sumado su equipo tras el empate a cero le va a dar "confianza y aliento". El técnico gallego ha destacado "el esfuerzo, solidaridad y fuerza mental" de su equipo, que ha sabido "sufrir cuando el Elche ha apretado" y que todavía tiene que mejorar en "volumen de llegadas".

Diego Martínez ha asegurado que este ha sido "un partido difícil de analizar" y cree que el Granada CF ha estado mejor durante la primera fase de las dos partes. "En el final de ambas, el partido ha estado igualado. Tenemos que seguir mejorando y creciendo. Como anuncié antes de que empezara la temporada, vamos a tener que trabajar mucho, sufrir mucho y seguir cogiendo confianza en aspectos cuando tenemos el balón", ha señalado.

El técnico gallego ha lamentado las dos acciones de gol que ha tenido Antonio Puertas y no ha podido materializar pero ha resaltado que el punto del empate hay que "saber valorarlo y saborearlo". "Siempre queremos ganar pero cuando no podemos ganar, empatamos. Nosotros veníamos con un gran inconveniente hoy y es que la plantilla no está cerrada ni en salidas ni entradas", ha dicho Diego Martínez, que tiene dificultades para "esbozar el esqueleto de equipo" cuando cuenta con bajas importantes de jugadores que ya no siguen de la temporada anterior. "Lo tenemos que construir en menos tiempo. Esperemos completar la plantilla en los próximos días", ha agregado.

"Tenemos que trabajar muy duro, saber sufrir. Cada punto va a costar muchísimo y cada tres puntos, muchos más. Esto nos va a dar confianza y aliento, más tras la dinámica fuera de casa de otras temporadas", ha resaltado.

El gallego ha explicado que se ha decantado por Víctor Díaz como central en lugar del joven Pablo Vázquez por "el tipo de delanteros que podía sacar el Elche" y porque contra el Málaga ya estuvo "cómodo en esa línea". Ademas, ha visto conveniente "aprovechar el momento de Quini", que ha destacado que ha hecho "una buena pretemporada". "Que en la jornada uno debute un canterano, además con un lanzamiento a puerta, nos llena de satisfacción y orgullo", ha comentado sobre el debut de José Antonio González.

Martínez ha asegurado también que a los jugadores del Granada CF les queda "coger ritmo de competición". "Fede Vico ha pedido el cambio. Tenemos que seguir sumando minutos y poniéndonos a punto", ha añadido. Además, ha afirmado que su equipo lo ha intentado "con errores y dificultades" ante un Elche que llegaba con "inercia positiva" tras el ascenso y, por último, ha apuntado que el Granada CF necesita "adquirir confianza y frescura".