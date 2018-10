El Almería se estrella en el Carranza

El equipo rojiblanco abre la campaña liguera con una derrota frente a un Cádiz que se impuso al Almería en casi todas las facetas del juego, sobre todo en la parcela ofensiva.

El Almería salía bien plantado al inicio de partido, donde ambos conjuntos mostraban su solidez y orden y mostraban cierta inquietud a la hora de tomar riesgos. En esta situación fue el Cádiz el que empezó avisando a Fernando de sus intenciones con un remate de cabeza de Kecojevic que salió fuera por pocos centímetros a los 8 minutos de juego y 4 minutos más tarde, en el 12, Manu Vallejo remató desviado con la pierna derecha.

Ante la igualdad de rigor táctico en ambos conjuntos, la velocidad de los extremos del equipo gaditano y la presencia de su centro del campo permitió al equipo amarillo crear más peligro. El jugador que más destacó en los primeros minutos de la UDA fue Chema gracias a su calidad individual. El Almería contuvo el buen juego del Cádiz durante toda la primera mitad, que llegó a tener dos oportunidades casi idénticas en el minuto 34 y en el minuto 40, con sendos remates de Mario Barco tras centros de Salvador Agra y David Carmona, respectivamente. La última oportunidad del Almería en la primera parte estuvo en las botas de Chema Núñez, que remató de volea con la izquierda un balón mal despejado por la defensa cadista.

Al comienzo de la segunda parte se apreció a otro Almería diferente, más fuerte, más intenso y más competitivo. Muestra de ello es que en los primeros 5 minutos de la segunda parte el árbitro mostró dos cartulinas amarillas a dos jugadores rojiblancos: Luis Rioja y Chema Núñez. El Cádiz empezó a aprovechar el cansancio de los laterales rojiblancos para explotar el ataque por las bandas con sus veloces extremos. Muestra de ellos es la oportunidad fallada por Mario Barco en el minuto 56 tras un centro lateral y la posterior ocasión que tuvo David Carmona que fue rechazada.

En el minuto 59 Fran Fernández quitó del terreno de juego a Sekou para dar paso a Aguza en el terreno de juego, llevando a éste a la media punta y pasando Chema a la banda derecha y Juan Carlos a la punta de ataque. El Almería perdió eficacia con este cambio al tener a casi todos sus jugadores de ataque fuera de posición. Esto desequilibró al equipo y dejó inoperativo al centro del campo, que fracturado, permitió la creación de ocasiones por parte del ataque del Cádiz. En el minuto 66 llegó una de las mejores ocasiones para el equipo amarillo, donde Mario Barco remató un muy buen centro de Salvi desde la derecha, que obligó a estirarse abajo a Fernando.

Unos cuantos minutos después y tras mucha insistencia del Cádiz, llegó el primer gol del partido y de la Liga 1|2|3. Un centro desde el pico derecho del área grande llegó a la cabeza de Mario Barco que le ganó el salto a Joaquín y le cedió el balón a Álex Fernández que se encontraba libre de marca tras el despiste defensivo de Owona. El centrocampista alcalaíno controló con el pecho el balón y remató de volea al centro de la portería, imposible para Fernando.

Fran Fernández no pudo hacer reaccionar a su equipo, que pasivo, no encontraba la manera de hacer daño a un Cádiz muy seguro. Los rojiblancos no se asociaban, no encontraban combinaciones y no se realizaban movimientos ni desmarques para remontar el resultado en contra. Esta tónica se repitió hasta el final, donde el Almería dispuso de dos ocasiones para igualar el marcador. Un disparo de Juan Carlos Real fue rechazado por el portero y César de la Hoz no acertó a rematar el balón que quedó suelto. Finalmente, en el minuto 94 los pupilos de Fran Fernández gozaron de un córner que el propio portero Fernando acabó rematando fuera por poco.

La UD Almería pierde el primer partido de la temporada frente a un rival que no tenía muchos más argumentos que la UDA, pero que los aprovechó mejor y que supo anteponerse al planteamiento táctico del míster del conjunto almeriense para hacerse con la victoria.