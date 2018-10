Previa Granada CF - Lugo: la primera piedra del fortín

Se abre el telón una temporada más en el Nuevo Los Cármenes. Tras el fiasco del año pasado, en el que no se consiguió el tan ansiado retorno a Primera, toca rehacerse con un presupuesto mucho menor que ha obligado a conformar una plantilla más austera en lo económico pero con muchas ganas de triunfar.

Tras el empate cosechado en la primera jornada ante el Elche, el Granada CF busca darle la primera alegría de la temporada a su afición consiguiendo la victoria ante un Lugo que intentará redimirse de su dolorosa derrota en los últimos minutos ante el Málaga.

No dejar escapar puntos en casa

La presente temporada se antoja difícil para un Granada que ha visto como sus principales estrellas hacían las maletas y que ha reducido a más de la mitad su presupuesto con respecto al año pasado. A pesar de ello, Diego Martínez espera sacar el máximo partido a una plantilla joven y con mucha hambre.

Germán Sánchez cabecea el balón durante el partido de presentación ante el Málaga | Foto: Antonio L. Juárez

Para ello, tratará de conformar un bloque sólido y compacto, que se construya desde la defensa y con el contraataque como principal arma. Para alcanzar el objetivo de los 50 puntos se hace muy necesario hacer de Los Cármenes una fortaleza y dejar escapar el menor número de puntos posibles, tal y como se hizo la pasada temporada, en la que el Granada solo concedió tres derrotas en su feudo y acabó como tercer mejor equipo local de la categoría.

El técnico gallego declaró en rueda de prensa que el equipo aún está "en proceso de construcción" pero que espera que el Granada sea capaz de "contrarrestar las fortalezas del Lugo y de generar peligro".

Un año más dando guerra

El Lugo afronta su séptima campaña consecutiva en la división de plata con el mismo objetivo de siempre: la permanencia. Los albivermellos tratarán de reponerse a las numerosas bajas para poder continuar un año más en el fútbol profesional.

Cristian Herrera remata a puerta ante el Málaga | Foto: La Liga.

Con la humildad por bandera y capitaneados por un técnico con experiencia como Javi López, el Lugo buscará mejorar sus prestaciones respecto a la primera jornada, donde cayeron derrotados por 1-2 ante el Málaga en su estadio.

En rueda de prensa, el técnico barcelonés dejó claro que no va a "tratar de jugar fuera de casa de una forma más reservada". "Vamos a tratar de ser valientes y atrevidos, dentro de nuestra organización y ser equilibrados teniendo los conceptos claros", comentó.

Rodri pide paso

A pesar de llevar tan solo una jornada, se empiezan a vislumbrar ciertos problemas con el gol en el cuadro nazarí. Contra el Elche al equipo le costó demasiado crear peligro arriba, al igual que durante toda la pretemporada. Con la marcha de Joselu, la responsabilidad goleadora recae sobre Adrián Ramos, pero sigue sin estar al nivel que mostró en la Bundesliga.

Para solventar este problema aparece otro agente en la ecuación, el ex de la Cultural Rodri Ríos, que apunta a la titularidad en detrimento de Ramos. También es probable la entrada en el once de Alberto Martín en lugar de Nico Aguirre, jugador en el que se tienen depositadas muchas esperanzas pero que no estuvo del todo acertado en el Martínez Valero.

Rodri observa el balón en el partido ante el Málaga | Foto: Antonio L. Juárez.

El resto de la alineación se presupone que será la misma, aunque surge la duda de Pozo, que podría sustituir a Puertas si finalmente consiguen inscribirlo a tiempo para que pueda entrar en la convocatoria. El club ha anunciado que dará la lista de convocados el domingo por la mañana mientras intenta solventar este problema.

El límite salarial aprieta

Al igual que el Granada, el Lugo es otro de los equipos que se ha visto perjudicado por el límite salarial. Para esta jornada no ha podido convocar al central Miguel Vieira al no haber podido inscribirlo por el límite. Para solucionar este problema, el conjunto lucense se ve en la obligación de buscarle salida a una de sus principales estrellas, Ramón Azeez, siendo el Rayo Vallecano el equipo más interesado en hacerse con sus servicios.

Los jugadores del Lugo disputan el balón | Foto: La Liga.

Además de las bajas ya mencionadas, el técnico Javi López tampoco podrá contar con el lateral Campabadal, recuperándose aún de su lesión, ni con el delantero Dongou, fuera de la convocatoria por decisión técnica. Todo apunta a que el míster repetirá la misma alineación que formó en la primera jornada.

Posibles alineaciones