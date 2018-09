¿Y los goles para cuándo?

"Quien la sigue la consigue". Ese debe ser el mensaje que Quique Setién estará intentando grabar esta semana en la mente de sus jugadores. El conjunto de la Palmera es, a día de hoy, uno de los equipos que más ocasiones de gol genera. Sin embargo, el Real Betis es, junto a Valladolid y Alavés, el único equipo de LaLiga Santander que todavía no ha perforado las redes rivales en las dos jornadas que se han disputado hasta la fecha.

Mucho intento para tan poco acierto

Si bien los verdiblancos todavía no han visto portería, esto no quiere decir que no lo hayan intentado. Tras culminar la segunda jornada del campeonato, durante la cual el conjunto de Setién se enfrentó al Alavés de Abelardo, el conjunto de la Palmera se sitúa como el tercer equipo con más a remates a favor (empatado con el Sevilla) tras las dos jornadas disputadas, con un total de 26. Además, la mitad de dichos disparos fueron a portería (13), empatando en esta ocasión con el Villarreal en la tercera plaza como el equipo que más ha probado a los guardametas rivales.

Durante el encuentro ante los babazorros los jugadores del Real Betis las tuvieron para haber vuelto de Vitoria con los tres puntos. Si bien los verdiblancos, dueños y señores del balón durante prácticamente todo el encuentro, tiraron más veces a portería que el conjunto local (cinco tiros frente a los cuatro del Alavés), en el cómputo global de remates salió ganando el cuadro dirigido por Abelardo. En las botas de Inui, Loren y Sanabria estuvieron los goles y posible primer triunfo de la temporada para el Real Betis.

Difícil de entender

Y si de algo creían estar seguros los aficionados béticos esta temporada es que goles no iban a faltar. Tras acabar la pasada campaña como el quinto equipo más anotador del campeonato y los buenos registros goleadores cosechados durante la pretemporada, es difícil de entender lo poco acertados que están los atacantes del Real Betis en este arranque de campeonato. De los 12 encuentros que el cuadro de Setién ha jugado a lo largo del verano, tan solo en dos se quedó sin ver portería.

El equipo de la Palmera cuenta además en sus filas con tres delanteros caracterizados por su gran olfato goleador. Entre Loren Morón, Tonny Sanabria y Sergio León, los a priori tres arietes que se disputarán el puesto de '9' esta campaña, anotaron ocho goles en verano, de los cuales seis fueron obra del punta marbellí. Sin embargo, estos no han tenido el inicio de temporada deseado. Loren, titular los dos partidos, y Sanabria, que disputó media hora aproximadamente en cada uno de los encuentros, no consiguieron batir a los porteros de Levante y Alavés, mientras que el ex delantero de Osasuna, máximo goleador del Real Betis la pasada temporada, todavía no ha debutado este curso.