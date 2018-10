Diop se consolida

El centrocampista ex espanyolista, Pape DIop se está convirtiendo en uno de los jugadores más importantes para el técnico armero José Luis Mendilibar. El senegalés es el pilar clave en el centro del campo de la SD Eibar aportando un gran equilibrio en la zona medular y mostrando también una gran vocación en tareas defensivas. El jugador de Kaolack ha formado parte del once inicial de la SD Eibar en las tres primeras jornadas del campeonato nacional de Liga ante la SD Huesca, Getafe CF y Real Sociedad donde dejó muy buenas sensaciones e incluso logró anotar un gol en el primer partido aunque no sirvió para evitar la victoria final de la SD Huesca en el Estadio Municipal de Ipurua.

Pape Diop se incorporó a la disciplina de la SD Eibar durante el mercado invernal la temporada pasada procedente del RCD Espanyol y no tardó en ganarse la confianza del entrenador de Zaldívar José Luis Mendilibar gracias a sus buenas actuaciones sobre el terreno de juego. Durante el curso pasado formó dupla en el centro del campo con Dani García, jugador que fue traspasado en verano al Athletic Club de Bilbao. Pero durante esta temporada Pape Diop está dando un paso al frente y está haciendo olvidar a un ídolo para la hinchada armera como es el jugador de Zumárraga Dani García.

Durante esta temporada la dirección deportiva de la SD Eibar deberá llegar a un acuerdo con el jugador para firmar la renovación del contrato ya que finaliza este verano y dado a las buenas actuaciones de Diop no le van a faltar ofertas de otros clubes. En la misma situación se encuentran jugadores de la talla de Anaitz Arbilla o el delantero titular y capitán Sergi Enrich. Los tres son futbolistas calves en los esquemas de Mendilibar.