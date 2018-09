Los Pajaritos comienzan a volar

El Numancia consiguió, al fin, la primera victoria de la temporada. Los de Aritz López Garai se impusieron, no sin dificultades, ante un Elche que pagó cara su falta de puntería. Guillermo consiguió el único tanto del encuentro al transformar un penalti provocado por él mismo. Con esta victoria, los sorianos se quedan en la mitad de la tabla con cinco puntos. Por su parte, los pupilos de Pacheta, se hunden con tan solo dos puntos en las cuatro primeras jornadas.

El duelo estuvo marcado por la ausencia de ocasiones. Ambos equipos salieron con miedo a no perder y los primeros minutos fueron prácticamente de tanteo. Salían los de López Garai con las novedades de Kako Sanz, en el centro del campo sustituyendo al lesionado Escassi, Borja Viguera, de mediapunta por detrás de Guillermo en lugar de Fran Villalba, Yeboah y Carlos Gutiérrez.

Los ilicitanos comenzaron más entonados, llevando el peso del encuentro y acercándose a la portería de Juan Carlos con cierto peligro. Nino e Iván Sánchez fueron los hombres más peligrosos de los visitantes pero no estuvieron afortunados al encontrarse con un Juan Carlos muy seguro. La presión alta de los jugadores de Pacheta puso en apuros al Numancia, empeñado en sacar el balón jugado desde atrás como quiere hacerlo López Garai.

Penalti dudoso

Cuando peor lo estaba pasando el Numancia, Guillermo forzó un penalti de estos que levantan la polémica entre el respetable. El delantero rojillo intentó zafarse de Neider y Manu pero cayó al suelo tras la disputa. El contacto existe, la duda puede estar en el hecho de que sea punible o no. El ariete vasco no falló desde los once metros y puso por delante a su equipo. Yeboah pudo aumentar la renta de los sorianos antes del descanso pero su disparo fue manso a las manos del portero ilicitano. Con el 1-0 se llegó al descanso, el marcador favorecía a los locales pero las sensaciones no eran ni mucho menos de superioridad.

Segunda parte franjiverde

El segundo período no hizo sino aumentar las dudas de los hombres numantinos. Sabedores de la importancia de los tres puntos y con los fantasmas recientes de pasadas remontadas, los pupilos de López Garai pecaron de conformistas y se dejaron llevar por el resultado. Esto lo aprovechó el Elche para llevar peligro a la portería de Juan Carlos que se erigió en el mejor jugador rojillo. El meta local, sacó una mano providencial a disparo de Borja y también despejó una falta botada por Gonzalo Verdú.

El Elche se afianzó sobre el terreno de juego y el Numancia parecía dar por bueno el 1-0 sin intención de conseguir la sentencia. López Garai dio entrada a Marc Mateu por Oyarzun y a Fran Villalba por Borja Viguera, este último gozó de poca presencia en el juego dada su posición más retrasada de mediapunta. Kako Sanz tuvo una de las pocas ocasiones de peligro del Numancia pero su disparo a pase de Guillermo se marchó muy desviado. Por su parte, Yeboah siguió demostrando su gran estado de forma en la banda derecha numantina, aunque hoy estuvo menos afortunado.

Cuando todo parecía visto para sentencia, el Elche dio el último susto en forma de mano a mano de Benja con Juan Carlos. El jugador ilicitano se trastabillo y no pudo transformar lo que hubiera sido un justo empate. Con el pitido final los hombres de López Garai respiran mientras que los de Pacheta empiezan a tener urgencias. Ambos equipos tendrán partido de Copa del Rey entre semana, que en el caso de los sorianos será el mismo rival, el Sporting de Gijón.