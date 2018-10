Setién: "A veces el fútbol hace regates a la historia"

Quique Setién y Joaquín Sánchez, entrenador y capitán del Real Betis, fueron los protagonistas de la primera comparecencia previa en el regreso del conjunto heliopolitano a competición europea. Los verdiblancos se verán las caras con el Olympiacos de Pedro Martins en el Georgios Karaiskakis, partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League.

Análisis del rival

Setién es consciente del equipo al que se enfrentan: "vamos a jugar contra un equipo que lo ha ganado prácticamente todo desde que ha empezado el campeonato. Es muy fuerte en su casa. Tiene jugadores muy rápidos, interesantes, y es un gran equipo en líneas generales". Sin embargo tiene claro que no van "a renunciar a lo que venimos haciendo, y puede ser entretenido y lleno de alternativas. Tenemos en cuenta las virtudes de este equipo y las valoramos, evidentemente".

Otro factor que puede marcar el devenir del encuentro es "la experiencia en Europa", superando la de los griegos a la bética. "Es verdad que hay jugadores que han jugado pero partiendo de mí y de otros es mi primera experiencia en un campo que tiene su historia y lo hace bien en su liga y nos va a comprometer. Será realmente complicado y difícil", admitió el míster bético.

"Creo que es un equipo que lee muy bien los partidos, que tiene jugadores que le saben dar pausa y acelerar cuando es lo conveniente. Tiene cierto equilibrio en eses sentido", dijo el entrenador del Real Betis. Además, Setién aprovechó para analizar el juego de su rival: "defiende bien, ataca con jugadores muy rápidos. Esas transiciones las hace muy bien. Tiene jugadores de bastante calidad. Quizás por nuestra manera de jugar es bastante similar al Barcelona y es difícil en momentos quitarnos el balón porque tenemos mecanismos que complican al rival".

De esta manera, los verdiblancos intentarán "mantener la posesión, que es cuando no nos van hacer daño y tener cuidado en las transiciones en ataque cuando perdamos el balón que nos pueden hacer mucho daño. Trataremos de minimizar su potencial y poner por encima nuestras virtudes".

Ambición e ilusión a partes iguales

"Yo no soy adivino pero por la historia y el bagaje europeo de Milan y Olympiacos deberían ser dos equipos que tendrían que estar ahí pero el fútbol a veces estas expectativas que uno cree que pueden darse hay que pensar que somos un equipo muy optimista, tenemos mucha ilusión y eso muchas veces suma muchos puntos", respondió Setién cuando fue preguntado por los equipos favortis del grupo.

No obstante, el técnico cántabro confía en las posibilidades de su equipo: "con toda la humildad trataremos de comprometer a estos dos equipos. Mañana y en Milán. No me veo inferior porque los equipos y plantillas pesan mucho pero nosotros estamos en un buen momento competitivo, ilusionado, somos un equipo emergente, crecemos y tenemos mucha ilusión. A veces el fútbol hace regates a la historia que a todos sorprende. A cualquiera que nos quiera ganar les va a costar mucho".

Setién afirmó que "venir a este campo, a un campo con las connotaciones que tiene, histórico, de un equipo que ha sido en épocas grandísimo en Europa y empezar aquí mi bagaje como entrenador en Europa desde luego me hace muchísima ilusión". Este admite igualmente haberse creado "muchas expectativas en cuanto a poder hacer una buena competición, en que el equipo más o menos esté dando el nivel que estamos dando en nuestra liga y avanzar en la medida que podamos. No hay mejor escenario que un campo como este que tiene una tradición enorme y es un equipo de un nivel extraordinario".

Rotaciones

Tras cuatro jornadas del campeonato liguero y visto el duro calendario que tiene el cuadro de la Palmera por delante, el míster ha decidido que va "a hacer cambios, va a haber jugadores que van a entrar en el equipo y tenemos absoluta confianza en que las cosas nos irán bien".

"Vamos a tratar de gestionar este tema para que todo el mundo se sienta importante", añadió el entrenador bético. Este dice tener "plena confianza en toda la plantilla y seguro que daremos un buen nivel juegue quien juegue como venimos haciendo en todos los partidos".

Regreso a Europa como verdiblanco

Junto al entrenador del Real Betis también compareció en rueda de prensa su capitán, Joaquín Sánchez, quien dice estar "feliz porque volver a las competiciones europeas siempre es especial. Jugar en campos como este es muy bonito. Contento. Son muchos años los que han pasado pero siempre volver a Europa con el equipo que te vio crecer es especial".

Una sensación en la que hizo hincapié el '17': "feliz de poder disfrutar de esta competición y con la motivación y mente puesta en el partido que queremos empezar con buen pie, con una victoria y buenas sensaciones. Nos enfrentamos a un gran equipo y empezar con buenas sensaciones y puntuando siempre es importante”.

"La ilusión es la misma. Jugar competiciones europeas con el equipo que te vio crecer siempre es ilusionante. Son muchos años los que han pasado. Afortunadamente afrontamos este año la competición con una base, filosofía y equipo hecho y trabajado para ello", dijo el portuense sobre su regreso a las competiciones europeas con el Real Betis.

La forma en la que afrontan este año la Europa League dice darles "mucha moral y seguridad para el partido de mañana y lo que nos viene. Es importante el trabajo hecho no ya esta temporada sino el año pasado. El trabajo y la ilusión está ahí y lo afrontamos con ilusión porque somos capaces de competir a gran nivel y a ver si mañana seguimos en la misma línea y hacemos un buen partido".

Máximo (y único) goleador

Sobre el poco acierto que están teniendo los jugadores de arriba en el inicio de temporada dice no estar preocupado: "todo ese trabajo, posesión y filosofía desde el año pasado es para que la pelotita entre. Es lo más importante. No nos preocupa más allá".

Joaquín es consciente de que "el equipo no está teniendo suerte de cara a gol. Llegamos y creamos ocasiones, es lo importante. Es verdad que de cara a gol no tenemos esa suerte que en pretemporada sí hemos tenido". Pero igualmente admite que "más allá de la preocupación el equipo está haciendo buen trabajo. Y referente al partido si me toca jugar, feliz de poder marcar en otra competición europea con el Betis, que siempre es importante para que el equipo vaya cogiendo confianza de cara al gol".