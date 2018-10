UD Almería, un equipo que solventa sus carencias con garra y buen hacer defensivo

Tras seis partidos oficiales desde que finalizó la pretemporada (cinco de liga y uno de copa), toca hacer balance de lo mostrado por UD Almería en este breve lapso de tiempo. El conjunto indálico es a día de hoy decimoséptimo en La Liga 1|2|3 y cuenta en su casillero con solo cuatro puntos. Estos se reparten en una victoria, un empate y tres derrotas en donde han encajado siete goles y han perforado las redes en cuatro oportunidades. Los resultados son los siguientes:

- Cádiz 1-0 Almería (Jornada 1).

- Almería 1-1 Tenerife (Jornada 2).

- Almería 0-1 Málaga (Jornada 3).

- Osasuna 3-1 Almería (Jornada 4).

- Málaga 1-2 Almería (Copa del Rey 1/64).

- Almería 2-1 Zaragoza (Jornada 5).

Condenado a los malos resultados

A pesar de los malos resultados, los rojiblancos han competido en todos los partidos menos en el primero. El Cádiz fue superior al Almería en todas las facetas y no le dejó ninguna opción. El equipo, cambiado en todas las posiciones, todavía no carburaba, si bien había disputado nueve partidos previos. La siguiente jornada era la fecha idónea para contabilizar la primera victoria, en casa y ante un Tenerife también muy renovado. La primera parte fue un vivo reflejo de lo que puede llegar a ser este equipo. Con el gol de Rioja, todo estaba de cara, pero la expulsión de De la Hoz forzó la situación y solo pudo pasar del empate.

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. En las dos semanas siguientes, el Almería caía en su propio feudo contra el líder, el Málaga, y dejaba una pobre imagen contra el Osasuna. La jornada tres fue algo injusta para la escuadra dirigida por Fran Fernández, pues acumularon ocasiones en la segunda mitad como para llevarse mínimo un punto. Los rojiblancos dieron la talla a pesar de la derrota. Sin embargo, la jornada cuatro no dejó lugar a dudas. Aunque tuvieron sus opciones, finalmente se vieron desnortados por la pegada del rival, pero sobre todo, por la magia de Rubén García. Todo se estaba complicando y la afición se impacientaba. La victoria tendría que esperar.

El bálsamo de la Copa

La Unión Deportiva Almería llegaba a la competición del ko con esperanzas de pasar a la siguiente ronda, pero sabiendo en todo momento cuales eran sus prioridades: la primera victoria liguera. Por esta misma razón, el técnico rojiblanco alineó en la Rosaleda a los menos habituales tales como Fernando, Montoro, Eteki o Chema. Contra todo pronóstico, los visitantes se alzaron con la victoria con una gran actuación de Sekou, Chema, Eteki y Montoro, entre otros. La victoria copera dio alas a un conjunto maltratado hasta ese momento por los acontecimientos e inspiró confianza a jugadores como Sekou, Eteki y Chema.

Dadas las circunstancias, el duelo de Copa permitió al equipo soltarse y llegar al partido de la jornada seis (Almería - Zaragoza) con una actitud más positiva y valiente. El Almería nos brindó la oportunidad de vislumbrar su nuevo plan: más empuje y garra por menos calidad y toque. Así pues, los indálicos apenas concedieron en defensa, aunque se prodigaron poco en ataque, conscientes del alto nivel ofensivo de los maños. En la segunda parte, pudo verse a un conjunto local más valiente y listo que el visitante, que claudicó en los minutos finales con un gran gol del extremo Corpas.

El descaro de los extremos Rioja y Corpas, la garra y fuerza del `killer´ Álvaro Giménez, la concentración y la inteligencia posicional de los Saveljich, Trujillo e Ibiza así como la fortaleza defensiva de Eteki son algunas de las claves de la mejoría parcial del equipo.Los Pajaritos acogen esta jornada a dos escuadras necesitadas de puntos, el CD Numancia y la UD Almería. El choque tendrá lugar el próximo domingo a las 18:00 horas de la tarde.