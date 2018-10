Carta de un aficionado numantino a Francisco Rubio

La noticia se confirmaba este lunes a orillas del Duero. Francisco Rubio, presidente del Numancia, anunciaba la venta del club tras veinticinco años al frente de la entidad rojilla. La gestión del empresario soriano durante este tiempo ha sido impecable, implantando un modelo deportivo que ha sido alabado a nivel nacional e internacional y, también, imitado por otros clubs como el Eibar o el Huesca, que ahora militan en la máxima categoría del fútbol nacional. Pese a que la incertidumbre pueda apoderar ahora a los aficionados rojillos, son numerosas las muestras de agradecimiento hacia el máximo accionista numantino, que tantas alegrías ha dado a la ciudad de Soria en el último cuarto de siglo. A continuación, se muestra una de ellas, que llegó de un joven aficionado soriano.

"Al presidente del Numancia, Francisco Rubio, y a todo el que quiera leer:

Durante mi corta vida, he estado animando al Numancia. Desde que nací, desde que tengo uso de razón, llevo siguiendo la estela de este club, que hace sentirse orgulloso a cualquier soriano. El primer recuerdo que tengo tuyo es en la cafetería "El Collado 58", cuando no tenía más que siete años, regalándome un pin con el escudo del Numancia. La sonrisa de aquel niño al recibir un regalo se ha tornado en orgullo de un hombre tras muchos, pero que muchos años de fútbol. Y es que los que no contamos ni con 30 años de edad nos hemos acostumbrado a ver fácil lo difícil, a pelear con los grandes, de tú a tú. Desde la grada de Los Pajaritos hemos presenciado cómo equipos de grandes ciudades españolas salían derrotados de Soria o conseguían puntuar pero no sin antes vérselas con un equipo aguerrido, que nunca daba nada por perdido y que peleaba como el que más pese a las diferencias presupuestarias.

Así, ganamos a los Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Zaragoza, Sporting, Oviedo, mientras veíamos cómo iban cayendo en quiebra otros clubes, necesitando el apoyo económico de la afición para subsistir o, directamente, desaparecían. Mérida, Logroñés, Extremadura o Recreativo de Huelva son ejemplos claros. Además, otros como Racing de Santander, Oviedo o Rayo Vallecano, pasaban grandes penurias, debido a gestiones no tan sobresalientes como la tuya.

Todo esto lleva a la reflexión, a pensar porqué unos tan bien y otros tan mal. Y aquí es donde solo se puede decir la palabra gracias. Gracias por haber puesto cordura, en este mundo tan loco como es el fútbol. Gracias por haber sacado al club hace ya muchísimos años (más de veinte) de grandes deudas y haber conseguido el récord de llevar otros tantos sin números en rojo. Gracias por haber hecho de la buena gestión económica una bandera en liza de este club, una seña de identidad de toda la provincia de Soria, un modelo que han imitado otros equipos como el Eibar o el Leganés.

La ecuación parece simple, no gastar más de lo que se tiene. Así lo has explicado tú muchas veces, y así lo ha hecho la directiva del club como ofreciendo una lección de economía que por muy sencilla que parezca, a veces parece imposible de entender. Gracias por habernos llevado al Santiago Bernabéu, al Camp Nou, al Calderón, por haber paseado el nombre de Soria por toda la geografía nacional, por aquella Copa del Rey del 96, y por la del año pasado, la de 2018, de la cual también nos sentimos orgullosos. Y, sobre todo, gracias por haberlo hecho como lo deberían hacer todos los equipos, sin deber nada a nadie.

Con la llegada de un nuevo dueño las dudas se apoderan de la afición numantina, de la que tú también formas parte. La línea económica debe seguir siendo la misma, y es que Soria quiere eso, transparencia. Soria quiere un club familiar, humilde, con los pies en el suelo pero sin miedo nada. Soria no quiere castillos en el aire ni falsas promesas, quiere pelear con sus armas, y sentirse orgullosa de tener un equipo diferente, que haga las cosas bien.

De parte de toda Soria, Gracias."