Inyección anímica para el Sporting

Los mejores minutos sportinguistas de la temporada se vieron en el duelo vs Las Palmas, y no por el buen resultado conseguido. Es que el cuadro rojiblanco salió convencido de vencer al rival y lo hizo de manera vehemente. Además, el planteo confeccionado por el míster fue más que positivo y las conclusiones a sacar son productivas para lo que viene.



El Sporting salió con un esquema táctico que, hasta ahora, nunca había utilizado. Los interpretes también fueron productivos y se vió un equipo comprometido con la idea preparada, y efectivo.

4-2-3-1 fue el dibujo elegido por Rubén Baraja para lograr, además de una presión alta parecida a la que le daba el 4-1-4-1, una verticalidad tan necesaria en la categoría y para el éxito del Sporting en ella.

Desde los pies de Cofie, André Sousa y Carmona llegaron lanzamientos frontales a la espalda de los laterales que generaron las más importantes del primer tiempo. Sumado a estos lanzamientos, la intención siempre fue se directos y verticales. De hecho, desde un lateral rápidamente ejecutado por Lod viene una conexión de primera con Carmona, y del centro atrás del finlandés la mandó a guardar Álvaro Jiménez.



En defensa, ya decía que, el Sporting tiene un sistema de presión parecido al propuesto con el 4-1-4-1. Esto sucede porque el rol que venía cumpliendo André Sousa, de adelantarse a la primera línea de presión junto con Djuka y así armar una línea de 4 volantes y 2 delanteros para una presión alta y equilibrada, hoy lo cumplió Robin Lod. El ‘enganche’ de este 4-2-3-1, estuvo complementado por Carmona en la izquierda y el autor del primer gol en la derecha.



El arma ofensiva más importante, además del juego vertical y punzante, fueron las búsquedas largas de un lado del campo a otro, siempre a zona de los laterales para, superar la espalda en el primer lanzamiento, o generar asociaciones entre el extremo y el lateral. Terminó de quedar claro que el recurso es el que mejor interpreta el Sporting, sobre todo, en los intentos de búsquedas frontales al serbio, que cuando se encuentra totalmente de espaldas no son aprovechadas por él y encima, las segundas pelotas no es algo en que los rojiblancos se destaquen. De esta manera la situación del bochazo frontal no fue provechoso para el Sporting cuando Djuka fue el encargado de efectivizarlos.



En la segunda parte el equipo continuó la idea desarrollada en la primera. La presión siguió intensa e incluso generó más errores e imprecisiones rivales. Más en zona media que en la alta, aunque también ahí hubo robos, el Sporting recuperó la pelota y manejó las búsquedas verticales igual que en los primeros 45’.

Cabe destacar que en zona media, el Sporting comete muchas faltas, algunas innecesarias, luego de no ganar la segunda pelota o verse superado por las asociaciones rivales. Puede ser positivo pensando en una posible activación rápida después de la recuperación del rival, pero en definitiva, muchas veces esas faltas son centros al área que traen peligro al arco defendido por Mariño.

En una de esas búsquedas largas se encontró a Djurdjevic corriendo con libertad y el arco entre ceja y ceja, le pegó al medio. Mientras tanto Carmona caía en él área. El colegiado pitó penal pero al propio Carlos se lo atajó el portero.

Siguieron las conexiones en 3/4 y la intención de buscar el segundo a partir de las triangulaciones en banda, las búsquedas verticales por esa misma zona y también sumó, a diferencia de lo que venimos viendo en este sentido, situaciones a balón parado. Por ese medio llegaron algunas importantes que pudieron haber concretado el segundo.



Los cambios



El ingreso de Blackman le dio al Sporting la chispa que le faltó en el partido, con respecto al final de la trayectoria del ataque. Es que el Inglés busco mucho el balón al vacío, y además de que pudo hacerlo bien entre los centrales de espaldas tuvo la claridad para salir a jugar y asociarse en la banda. Él, con sus intenciones, reactivó las búsquedas largas frontales y le dio productividad a las mismas que Djuka no había podido en sus 70’. Incluso Nick se hizo cargo de alguna pelota parada. Concluyó una buena actuación ingresando desde el banco.

Ingresó Nacho Méndez a hacer el trabajo de Carmona y el Sporting continuó con el mismo plan, más allá de que podría pensarse como un cambio defensivo a partir de las características de cada uno. Como último cambio, Rubén Baraja decidió incluir a Hernán por el desgastado Lod y terminar el partido con el mismo 4-2-3-1 de los 90'.



Al Sporting le quedan muchas conclusiones positivas para sacar. La victoria es muy productiva tanto para la confianza y el ánimo con que se afrontará lo que viene, como para la convicción del míster y la idea que se pensó y planteó.

Esperemos ver una continuación de este juego intenso, directo y efectivo y no tener que pasar otra vez por el mismo comentario de siempre, hablo de 'el Sporting es un equipo en nuestro campo y otro fuera'. Ojalá rompamos y nos revelemos contra la ideología de respetarle la localidad al rival, como hoy hizo Las Palmas en su visita a El Molinón y así lograr continuar por el camino de ganar, podamos arrimarnos cada vez con mas convicciones y posibilidades al esperado ascenso.



En cuanto a la enfermería sportinguista, el partido dejó a Molinero con una contusión en el cuadricep derecho y Babin, que no pudo formar parte de los 18 por un un virus y problemas estomacales.

El Sporting visitará al Rayo Majadahonda el siguiente Lunes 8 de Octubre a las 20hs.