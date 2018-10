Análisis del rival: Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés será el próximo rival del conjunto blanco de Lopetegui. El conjunto de Abelardo se sitúa de sexto en la clasificación de LaLiga.

Su arranque en Liga

La temporada empezó con un " hueso duro ", el vigente campeón de Liga. El alavés visitaba al Barcelona y se fue del Camp Nou goleado por 3 a 0. En la segunda jornada, el Alavés cosechó un empate a ceros contra el Betis. En la siguiente jornada, el conjunto blanquiazul consiguió la primera victoria de la temporada. En Mendizorroza y frente al Espanyol. Con un gol de penalti,Leo Baptistao puso por delante al Espanyol. A tan sólo media hora del final, el VAR anuló el que podía haber sido el segundo tanto del conjunto perico. Al Alavés solo le hicieron falta dos minutos para ponerse por delante en el marcador. Los goleadores fueron Borja Bastón y Sobrino.

El alavés lleva 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas y 10 goles a favor en 7 partidos de Liga.

En la tercera jornada visitaba Zorrilla y ganó al Valladolid con un gol anotado en el minuto 93. Un partido sin apenas emoción en el que Ibai Gómez puso la chispa y dio los 3 puntos al Alavés. En el siguiente partido ante el Rayo Vallecano volvió a lograr el pleno de puntos. Los vitorianos ganaron con 5 goles de Ibai, por partida doble, Ximo Navarro, Burgui y Calleri. Raúl de Tomas marcó el único tanto del Rayo. En la sexta jornada, contra el Getafe empató. Un partido protagonizado por las buenas intervenciones de los porteros y por un final de infarto. En el minuto 80, anotó el Getafe pero el Alavés quemó su último cartucho. En el minuto 93, Calleri puso tablas en el marcador con un cabezazo. En su último partido, antes de medirse al Real Madrid, el conjunto de Abelardo perdió. El levante conseguía los 3 puntos en el Ciutat de Valencia, luego de remontar el tanto inicial de Sobrino.

Sistema de juego del Alavés

Abelardo tiene como sistema habitual el 4-4-2 con un doble pivote y dos delanteros. Uno de ellos tendrá mayor libertad de movimientos en las bandas y el otro hará de referencia. Este sistema puede presentar variaciones dependiendo del rival con el que se en frente. Ante con rival de la talla del Real Madrid, podría optar por un trivote en el centro del campo. Para ellos quitaría a un delantero.

Jugadores relevantes

En este inicio de Liga, en el Alavés destaca Ibai Gómez. El centrocampista lleva 3 goles y 13 remates. Ha sido clave en las victorias del conjunto blanquiazul. Es también un fijo para Abelardo. Un jugador que no hace mucho ruido pero que siempre cumple con lo que se le pide. Jony acumula 4 asistencias en las primeras siete jornadas. Los jugadores con más peso del once de Abelardo son Pacheco, Laguardia y Manu García. El posible equipo titular del "Pitu" ante el Real Madrid estaría formado por : Pacheco en portería; Maripán, Martín, Laguardia y Duarte en defensa; Ibai, Pina, Burgui y Manu García en el centro del campo y arriba en busca del gol, Guidetti y Sobrino. Hasta 3 jugadores del once del Alavés han sido formados en la "Fábrica blanca": Pacheco, Burgui y Rubén Sobrino.

El Alavés frente al Real Madrid

El Alavés se ha visto las caras con el Real Madrid en 26 ocasiones, en el campeonato doméstico. Solo logró ganar en 2 de esos partidos. El Real Madrid irá a Mendizorroza con la necesidad de sumar puntos y de marcar goles. La pasada derrota en Champions se suma a las dos jornadas consecutivas sin conseguir la victoria. El Alavés puede tener que pagar los platos rotos o prolongar la mala racha blanca.

Ambos conjuntos se han enfrentado en 30 partidos oficiales, contando Liga y Copa del Rey. El balance es muy positivo para los madridistas con un 83% de victorias madridistas (25 triunfos). En los otros cinco partidos, el Real Madrid cosechó dos empates y tres derrotas ante el Alavés.

Dos de las tres victorias del Alavés se dieron en los años noventa. La primera la lograron en la temporada 1997/98, por la mínima en Mendizorroza. Era la Copa del Rey y anotara Serrano.

La victoria más reciente del Alavés sobre el conjunto blanco se produjo en la temporada 1999/2000. El conjunto vitoriano dirigido en aquel entonces por José Manuel Esnal ‘Mané’ conseguía ganar por 1 a 0. El gol fue anotado en el minuto 93 por Azkoitia. Fue su única victoria en el Santiago Bernabéu. Desde ese año, en los doce enfrentamientos contra el Real Madrid, el Alavés solo ha sumado un punto. El conjunto blanco lleva 9 partidos consecutivos ganando.

El último encuentro del Real Madrid en Mendizorroza se disputó en la primera vuelta de la Liga pasada. Ganó con dos tantos de Dani Ceballos. En Vitoria, el Real Madrid lleva cuatro victorias consecutivas. La última vez que se dejó puntos fue en 2001. Había empatado sin goles. En el 2002/03, goleó 1-5 con un hat-trick de Ronaldo Nazario y un doblete de Raúl González. En la temporada 2005/06 ganó 0-3. En la 2016/17, 1-4 con un triplete de Cristiano y un gol de Morata.

El último partido fue en el partido de vuelta de la pasada Liga. El Real Madrid goleó en el Santiago Bernabéu. Con protagonismo del tridente atacante blanco con Cristiano Ronaldo. El portugués ha anotado un doblete , Bale y Benzema cerraron el marcador.

El Alavés busca recuperar su buena racha inicial

Tras la última derrota frente al Levante, el Alavés de Abelardo busca poner en problemas al Real Madrid. El conjunto blanco en su anterior partido fuera de casa salió derrotado. El Sevilla en el Sánchez Pizjúan le ganó por 3 goles de ventaja. El equipo de Vitoria que está en lo alto de la tabla junto a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Betis. De conseguir los 3 puntos se pondría a la misma altura del Real Madrid y Barcelona con 14 puntos.