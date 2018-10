Córdoba - Almería: puntuaciones del UD Almería, jornada 8 LaLiga 1|2|3

La UD Almería llegaba al Arcángel con la moral alta tras cuatro victorias consecutivas, mientras que el Córdoba acogía al rival con la necesidad de ganar. Los locales se impusieron por uno a cero con un solitario tanto de Piovaccari y los visitantes pagaron caro su exceso de confianza. Los últimos veinticinco minutos fueron para un Almería que se creció después de encajar el gol.

Criterio de puntuación: (0-3: muy mal / 4: mal / 5: regular / 6: bien / 7: bastante bien / 8: muy bien / 9: fantástico / 10: excelente / S.C.: sin calificar).

Fran Fernández

5| Confiado. El técnico rojiblanco alineó al mismo once que la semana pasada y los cambios no hicieron ni siquiera amago de cambiar el devenir del encuentro.

René Román

7|Provindencial. El meta gaditano sacó dos buenas manos, una en la primera y otra en la segunda parte, que mantuvieron con vida al equipo. En la jugada del gol, el disparo le pilló a contrapié, y aún así tocó el esférico. Línea ascendente para el segundo capitán.

Romera

5|Irregular. El lateral mostró la solidez defensiva que le caracteriza. Sin embargo, dejó tirar dentro del área a Piovaccari en la acción del gol y no ayudó a su equipo en el ataque.

Juan Ibiza

5|Inseguro. El ex del Villarreal B no estuvo acertado. No coincidió su salida con el cese de ataques continuados de la escuadra califal. Se marchó lesionado en el minuto 32.

Saveljich

5|Discreto. La defensa del Almería fue más flan que roca en el día de ayer. Tampoco asumió el central su liderazgo en defensa. Hasta en tres ocasiones dejaron rematar a Piovaccari, una de ellas, el gol.

Andoni López

4| Sobrepasado. Si Romera falló en el ataque, el vasco falló en las dos facetas. Sobrepasado en defensa e inexistente en el ataque en el día de hoy.

De la Hoz

5|Errático. El centrocampista de 26 años fue una sombra de su día contra el Reus. No llevó peligro a la meta cordobés y tampoco supo contener las acometidas del Córdoba. Tres minutos después de la amarilla de Aguza, él recibía otra. El centro del campo se quedaba algo mermado.

Eteki

5|Intrascedente. El centrocampista no vio el fútbol tan fácil como en otras ocasiones. Su fortaleza física no la sacó a pasear y no fue capaz de contener los ataques blanquiverdes de la segunda mitad. Se marchó sustituido tras el gol por Chema Núñez.

Corpas

4|Insensato. Si el entrenador decidió dejarle es por mérito propio. El extremo encara y es atrevido. Salió expulsado tras la disputa iniciada por el choque entre Giménez y Aythami. Debe pulir todavía sus ánimos.

Rioja

4| Prescindible. Otro partido gris para el sevillano, que no generó prácticamente nada. Fran Fernández lo percibió y lo sustituyó en el minuto 56. No ha completado los noventa minutos en los últimos cuatro partidos.

J.C. Real

5|Atado. Apenas tuvo ocasiones el Almería, en parte culpa de los delanteros y mérito de los defensas. No se asoció con su compañero en la delantera, Álvaro Giménez. Las principales ocasiones tampoco llegaron de sus botas, si bien pudo anotar en el minuto 24.

Álvaro Giménez

6| Desactivado. No fue el día para el ex del Alcorcón. Los centrales Quintanilla y Aythami se mostraron muy solventes y lo sacaron del partido.

Trujillo

5|En su línea. Entró en el minuto 32 por un lesionado Juan Ibiza. El Almería empezó a amasar más la pelota tras su entrada. No obstante, volvieron a aparecer sus carencias y su falta de confianza

Aguza

6|Ofensivo. Entró en el minuto 56 por Luis Rioja. El ex del Córdoba se cargó con una amarilla a los seis minutos de su entrada. Eso sí, demostró su buen golpeo de balón al botar una falta y consiguió posesiones más largas para su equipo.

Chema Núñez

6| Revulsivo. Ingresó al verde en el minuto 77 por Eteki para buscar el gol del empate. El conjunto rojiblanco se creció con su entrada, pero ese cambio de actitud no se materializó en ocasiones de gol.