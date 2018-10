La victoria en el derbi, 'made in Zubieta'

Con un once plagado de canteranos; así decidió salir al derbi Asier Garitano, con nueve de los once integrantes de la plantilla criados en Zubieta. Bajo palos se colocó Miguel Ángel Moyá, una de las excepciones. La defensa de cuatro la conformaron Gorosabel, Aritz, Navas y Kevin. El intocable Zubeldia, el capitán Asier Illaramendi y Rubén Pardo fueron quiénes ocuparon el medio campo. En la delantera, una vez recuperados al 100% Willian José y Sandro Ramírez, el técnico de Vergara disponía de más pólvora arriba; aún así, decidió dejar a los dos mencionados en el banquillo y alinear de inicio al de Rentería Jon Bautista, junto a Luca Sangalli y Mikel Oyarzabal, el gran protagonista de la noche.



Es un orgullo para un futbolista de la Real Sociedad nacido en Zubieta ver como tu club, tu familia, vence al máximo rival en su estadio frente a su afición por 1-3. Una noche que jugadores como Sangalli u Oyarzabal no olvidarán en la vida. Luca vivió una noche redonda, donde demostró realmente para qué ha subido al primer equipo txuri-urdin. El joven extremo venía despuntando en el Sanse, mostrando su valentía y capacidad de desborde en ataque; un jugador, sin duda que va a ser muy importante para la Real en un futuro no muy lejano.



Asier Garitano, antes del choque compareció en rueda de prensa indicando que la Real llegaba muy justa, pero los jugadores supieron sacar adelante un encuentro, que a priori, se antojaba muy complicado.



Con doblete desde el punto de penalti del segundo capitán txuri-urdin (Mikel Oyarzabal) y asistencia de Zubeldia sobre Luca Sangalli, los de Garitano desquiciaron al rival, en un encuentro en el que los visitantes tiraron de garra y orgullo, jugando seguros desde atrás de principio a fin.



Así, con el once más canterano de la Liga, la Real venció al Athletic Club, consolidándose entre los 10 primeros en la tabla de clasificación.