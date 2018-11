El Almería le amarga el partido al Villarreal

Eran muchos los suplentes y chavales del filial que presentaba el once titular del equipo almeriense. El partido comenzó muy abierto, con proposición de juego de ambos equipos y con ocasiones sin mucha trascendencia para ninguno de los dos conjuntos. Entonces fue cuando el Villarreal decidió tomar el mando del partido, dejando patente su calidad, experiencia y galones sobre el terreno de juego. Fue entonces cuando el Villarreal gozó de las ocasiones más claras de la primera mitad. Primero con una doble ocasión donde Fernando paró el disparo de Sansone, y el posterior rechace de Raba y la segunda, donde Cazorla no acertó al rematar un centro de la banda completamente solo a un escaso metro y medio de la línea de gol. La primera parte moriría con todo un Almería plantándole cara al equipo castellonense tanto defensiva como ofensivamente, llegando incluso a ser superiores a ellos. Prueba de ello es el disparo de Iván Martos que Chema no alcanzó a rematar y que se pasearía por la línea de gol.

La segunda parte comenzaba con un Villarreal volcado sobre la portería almeriense con la creación de alguna ocasión. Sin embargo, el Almería en una ocasión nacida de un pase en largo desde la defensa, consiguió forzar un penalti por medio de la lucha de Pablo Caballero con Mario Gaspar, recibiendo el ariete rojiblanco una patada en la cara que le rompió el tabique nasal. Entraba Sekou para sustituir al lesionado delantero argentino. Chema anotó el penalti en el minuto 51, con toda la segunda parte por jugar. El Villarreal introdujo a Pedraza por Miguelón para intentar darle la vuelta al resultado, que agravaba la mala situación del conjunto amarillo.

Los de Javi Calleja se volcaron sobre la portería indálica, pero la zaga almeriense y sobre todo el meta Fernando, fueron capaces de repeler todas las ocasiones rivales para evitar encajar gol. Sin embargo, la calidad del Villarreal salió a flote por medio de Santi Cazorla, que se zafó de dos jugadores almerienses y disparó desde el borde del área para poner el primero en el luminoso para su equipo. Fran Fernández introdujo a Corpas en el campo, que sería responsable del error que daría lugar al segundo gol del conjunto de la cerámica. Una pérdida suya en la zona defensiva, acabaría rápidamente con un centro al área que Callejón introdujo en la portería que estaba defendiendo.

Sekou rematando a gol | Fuente: UD Almería

El Almería pretendía remontar el partido, cuando el equipo visitante anotó el tercero tras un pase filtrado que Chukwueze recogió y remató raso entre la piernas de Fernando al fondo de la portería. El partido parecía que moría con ese resultado y la gente empezó a abandonar el campo. Sin embargo, Sekou se empeñó en darle emoción al partido. El ariete rojiblanco aprovechó que su equipo se volcó sobre la portería rival para anotar el primero en su cuenta anotadora. Un córner votado por Chema llegaría a las botas de Corpas, que se daría la media vuelta y remataría al palo, y el despeje de Layún al cielo lo aprovecharía Gassama para anotar de cabeza el segundo del Almería.

El Villarreal siguió jugando de tú a tú al Almería, pero una falta en la zona de tres cuartos de campo, fue aprovechada por Chema para poner un centro medido a la cabeza de Sekou para poner el empate a tres en marcador a falta de seis minutos para el final. El partido estaba loco, pero no dio mucho tiempo a más. El Villarreal se llegó a volcar verdaderamente para desequilibrar el marcador en su favor, tanto que gozó de una oportunidad clara de Gerard Moreno, que no llegó a acertar al rematar a puerta.

Gran partido del Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, plantándole cara a un equipo que juega Europa League y que tiene jugadores de grandísima calidad. Según las declaraciones del técnico almeriense Fran Fernández, el Almería irá a Villarreal a por la eliminatoria y a intentar dar la sorpresa de esta edición de la Copa del Rey.