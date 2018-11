Empate con sabor a derrota para los almerienses

El Almería era consciente de que tenía que dar un paso adelante en su casa frente a un rival que está hecho para subir a primera división. El conjunto de Fran Fernández supo cómo jugarle al RC Deportivo de la Coruña que no cuajó un buen encuentro, quizás por como planteó el partido el equipo almeriense.

En la primera parte del partido, se notaba la intensidad y el nerviosismo de ambos conjuntos. Una victoria al Deportivo les metía de lleno en la lucha por ascender a la Liga Santander y al Almería le dejaba seis puntos por encima del descenso y a tan solo dos puntos de entrar en los Play-Off.

Aunque era el Almería quien llegaba con más claridad a la meta rival, el conjunto gallego iba a tener una ocasión para ponerse por delante en el encuentro, la oportunidad la tuvo Quique, un ex del Almería, pero no la pudo materializar. Se sucedían las ocasiones, pero ninguna contaba con el acierto necesario para elevar el primer tanto en el marcador.

El Deportivo de la Coruña no se encontraba cómodo en el campo y buena prueba de ello fueron las ocasiones que formaba el Almería, pero, como se comentaba anteriormente, ninguna con la suficiente claridad para poner el primer tanto en el marcador.

Así se iba a llegar al final de la primera parte, con un 0-0 en el marcador y con los dos equipos lanzados al ataque para llevarse una victoria muy necesaria.

La segunda ya no sería igual que la primera. Nada más comenzar, el técnico del Deportivo de la Coruña, Natxo González, introdujo un doble cambio, saldrían del terreno Carlos Gil y Edu Expósito y entrarían Krhon-Delhi y Didier Moreno.

Con estos cambios, el Deportivo seguía sin encontrarse en el campo, no llegaban las ocasiones, y las que tenía no las materializaba. Fran Fernández, consciente que el partido no estaba saliendo bien puesto que iban empate y se quería una victoria, también introdujo cambios. Iba a salir del terreno de juego Luis Rioja y entraría Juanjo Narváez, una decisión que fue discutida por parte del público allí presente puesto que el ex del Marbella estaba siendo de los mejores.

Pues bien, iba a ser él, Juanjo Narváez, quien iba a estrenar las mallas de la portería del estadio Juegos del Mediterráneo con un golazo por la escuadra derecha, haciendo un recorte fuera del área chica e introduciendo el balón donde duermen las arañas, allí donde solo puede seguirse la pelota con la mirada, además, iba a estrenar las redes de forma literal, puesto que tanto las redes como el césped eran nuevos, todo dispuesto para la temporada de invierno.

Era el minuto 77 y el Almería solo tenía que aguantar ese resultado para llevarse la victoria, y según como iba el partido no iba a ser tarea difícil ya que el Deportivo no se encontraba en el césped. El conjunto rojiblanco aguantó hasta el minuto 85 cuando Fede Cartabia, que había sido el tercer cambio de Natxo, hacía otro golazo, esta vez desde fuera del área, veía un poco descolocado a René y sin pensarlo dos veces iba a pegarle con la zurda para que el meta rojiblanco volase, tocase el balón, pero no pudiera evitar que ese balón entrase en las redes de la otra portería.

Los últimos minutos fueron de mucho nerviosismo, quedaban cinco y todo por decidir, pero finalmente el marcador no se movió y hubo un reparto de puntos que al Almería le sabia a derrota y al Deportivo le servía para salvar un mal partido.

FICHA TÉCNICA:

UD Almería: René, Andoni, Saveljich, Owona, Romera, Rioja (Narvaez 66′), De la Hoz, Arzura, Corpas, Álvaro y Juan Carlos (Chema 86′).

Deportivo de la Coruña: Giménez, Simón, Duarte, Mari, García, Edu Expósito (Kron Dehli 45′), Bergantiños, Gil (Moreno 45′), Gómez (Fede Cartabia 65′), Quique y Santos.

Goles: 1-0 Narváez (77′). 1-1 Fede Cartabia (85′).

Árbitro: Ávalos Barrera, del Comité de Árbitros de Cataluña. Amonestó a: Edu Expósito (31′). Por parte del deportivo de la Coruña y a Romera (74) por parte del Almería

Jornada: Partido de la decimocuarta jornada de la Liga 1/2/3 disputada en el estadio Juegos del Mediterráneos ante unos 6.000 espectadores.