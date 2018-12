El Real Madrid vence a un Valencia sin pegada y se rengancha a la liga

El Real Madrid llegaba a este partido tras vencer en la Champions League a la Roma por 0-2 en el Olímpico. El equipo de Solari que tuvo una primera parte más bien discreta, aprovechó los errores defensivos de la Roma en la segunda mitad para llevarse el partido con los goles de Bale y Lucas Vázquez. Con esta victoria el Madrid se clasifica a la siguiente fase de la Champions League. Por otro lado, en liga el Real Madrid viene de recibir un severo correctivo del Éibar, tras perder en Ipurúa por un contundente 3-0. Un partido muy gris del Real Madrid en todos los aspectos que le llevó a recibir su cuarta derrota en esta Liga Santander.

Por su parte el Valencia, llegaba a este partido tras caer derrotado por 1-0 ante la Juventus en el Juventus Stadium, y que le supuso la eliminación de esta edición de la Champions y que le lleva a la Europa League donde buscará resarcirse para lograr un título europeo que le pueda clasificar a la siguiente edición de la Champions League. En liga, el Valencia viene de golear al Rayo Vallecano por 3-0, donde un gran Santi Mina goleador y un Rodrigo asistente dieron una importante victoria al Valencia que comienza a acercarse al grupo de los mejores. Sin embargo, le tocaba visitar el Santiago Bernabéu, estadio muy complicado donde los de Marcelino no logran la victoria desde el año 2008.

El Real Madrid domina y se marcha ganando al descanso

Foto: Liga Santander

El equipo de Solari salió con muchas ganas al partido, buscando dar una buena imagen ante su afición, después de la dura derrota encajada la pasada jornada ante el Éibar. El primer aviso fue de Karim Benzema quien tras un buen centro de Gareth Bale, logró conectar un remate peligroso que se marchó desviado de la portería de Neto. Pero, el gol llegaría tan solo 5 minutos después en un centro por banda derecha de Dani Carvajal que el danés Daniel Wass no logró despejar y acabó rematando hacia su portería sorprendiendo a Neto y poniendo al Real Madrid por delante en el marcador. El Valencia intentó reaccionar con un acercamiento de Gayà por banda izquierdo sin problemas para la defensa del Madrid. Sin embargo, el Real Madrid siguió dominando el partido de manera firme y continuaría acercándose al área valencianista a través de centros de Gareth Bale pero sin crear mucho peligro a Neto. Muchas jugadas de peligro del Real Madrid pero que les faltaba terminar en gol y dejarían al Valencia metido en el partido en la segunda mitad.

El Valencia sale con otra cara y roza el empate

Foto: Liga Santander

El contundente dominio que había tenido el Real Madrid durante toda la primera mitad había desaparecido. Esto lo aprovecharía el Valencia para comenzar a amenazar a la portería de Courtois. La primera ocasión del Valencia y más clara de todo el partido la tendría Santi Mina, quien recibiría un gran balón bombeado de Dani Parejo que sorprendió a la defensa del Madrid y que dejaría a Santi Mina en un uno contra uno ante Courtois que el delantero valencianista no definiría bien y remataría por encima de la meta del portero belga. A pesar del serio aviso del Valencia el Real Madrid no lograría reaccionar y el Valencia seguiría acercándose a la portería de Courtois a través de las bandas. El Valencia tendría otra de las grandes ocasiones a través de Gabriel Paulista, tras una gran falta ejecutada por Dani Parejo que le cayó al central brasileño que no logro ejecutar un buen remate y desperdiciaría otra gran ocasión que se fue rozando el poste de la portería de Courtois. Tras esa gran ocasión el Real Madrid comenzaría a reaccionar a 20 minutos del final del partido con la entrada de Asensio y Fede Valverde, que le daban frescura al centro del campo del Real Madrid.

El Real Madrid reacciona y sentencia el partido

Foto: Liga Santander

Tras una gran segunda parte en la que el Valencia tuvo dos grandes ocasiones para empatar el partido, el Real Madrid comenzaría poco a poco a reaccionar con la entrada de Marco Asensio. El Real Madrid que había realizado una magnífica primera mitad, veía como el Valencia le iba comienzo terreno en esta segunda por lo que Solari comenzó a mover el banquillo para que el empate valencianista no se convirtiera en una realidad. Después de unos minutos de tregua tras la gran ocasión de Gabriel Paulista, el Real Madrid tendría una gran ocasión para sentenciar el partido a 20 minutos del final. Tras una gran jugada por banda derecha de Marcos Llorente, un gran balón hacia Marco Asensio dejó solo al mallorquín quien tardó más de la cuenta en finalizar y dio la oportunidad a la defensa valencianista para evitar un gol que parecía cantado. El Valencia tras esta gran ocasión volvería a avisar a través de Batshuayi en un uno contra uno ante su compatriota Courtois, pero el belga detuvo bien aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Pero el Real Madrid volvería a tener otra gran ocasión a través de Dani Carvajal, que tras una gran carrera en solitario pondría un gran balón que tras un rebote dentro del área caería en los pies de Karim Benzema, que con mucha calidad ve el desmarque de Lucas Vázquez y le pone un gran balón al jugador gallego que con un remate ajustado junto al poste derecho puso el 2-0 final que dejaría al Valencia fuera del partido. El Valencia estuvo a punto de reducir diferencias en los minutos finales tras una gran incorporación de Gayà que serviría un buen centro que si no hubiese sido por Carvajal podría haber acabado en una ocasión clara para Batshuayi. Victoria para el Real Madrid por 2-0 que se reengancha a la liga con esta complicada victoria ante el Valencia que deja a los de Solari en quinta posición y al Valencia en decimocuarta plaza.