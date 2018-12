Otro engaño más con las lesiones de Fede Cartabia

Todas las alarmas saltaron el pasado domingo en el Cerro del Espino, campo del Rayo Majadahonda que jugaba su primer partido en su verdadero feudo y acabo con dos jugadores tocados, Edu Expósito, Carlos Fernández y Carles Gil. Con respecto al canterano sevillano, el club comunicaba este martes que el delantero sufre una sobrecarga en los isquiotibiales de su pierna derecha. No tiene nada grave y, por lo tanto, su idea es entrenar estos días, para probar a ver cómo se siente para el partido de este sábado en Riazor, ante el Numancia. Por último, Carles Gil, tras las dos primeras lesiones, con sus respectivos cambios, Vicente Gómez y Borja Valle, sumados a la entrada de Gerard Valentín en lugar de Didier Moreno, hizo imposible que el jugador ilicitano pudiera pedir el cambio. El campo del Cerro le pasó factura.

Estos dos jugadores, se suman a una lista en la enfermería deportivista que la completa, entre ellos, Fede Cartabia que sufrió un problema muscular de grado I en el bíceps femoral del muslo derecho, y ya no pudo entrar en la convocatoria frente al Rayo Majadahonda. La semana pasada, Natxo González, técnico del Deportivo, detalló en una rueda de prensa la lesión del argentino. En su comparecencia, valoró el inoportuna contratiempo de Fede Cartabia: "Se me informa de que tiene una lesión, después del partido frente a Osasuna. A principio de semana era una sobrecarga. El jueves hablé con él y todavía se sentía cansado en esa zona y decidimos que saliese el viernes a entrenar y nos comentó que se encontraba incómodo. Le hicieron una prueba al día siguiente y vimos que tenía una lesión." El caso del jugador ya preocupa, ya que cuando entrenaba Pepe Mel, se encontraba lesionado y en una rueda de prensa se le escapó que tenía algo de pubalgia, cuando anteriormente decían que eran dolores abdominales. Esta vez, no se le comenta al técnico la lesión hasta el día anterior del partido, cuando venía del anterior encuentro.

Los dos últimos jugadores que completan la enfermería coruñesa son Pedro Sánchez, que se resintió de las molestias en el bíceps femoral y Dubarbier, que sigue su particular readaptación para superar una lesión muscular, que le ha apartado del terreno de juego durante más de dos meses.