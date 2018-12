Un Real Valladolid cumplidor avanza en la Copa

El Real Valladolid que alineaba a: Yoel, Moi, Joaquín, Luismi, Aparicio, Borja, Anuar, Ivi, Keko, Óscar Plano (49´) y Duje Cop. (Verde 88´) El RCD Mallorca sacó al campo a: Leandro, Pablo Ramón, Russo, Valjent, Estupiñán, Stoichkov, Faurlin, Marc Pedraza, Ndockyt, Abdón (48´) y Buenacasa. El marcador fue un 2-1 a favor Del Real Valladolid.

La primera parte fue claramente dominada por un Real Valladolid que quiso llevar la iniciativa desde un principio. Un buen juego de toque con mucha amplitud en las bandas. Tanto Anuar como Borja buscaban filtrar pases al hueco de la defensa mallorquina. Óscar Plano se desmarcaba continuamente buscando pases a la espalda, pero una sólida defensa se lo impidió.

El Valladolid apretaba y el Mallorca juntaba líneas. La primera ocasión llegaba en un córner a favor del conjunto blanquivioleta, donde remataba peinándola hacia atrás Duje Cop. Una falta de Ivi que sacaba de puños Leandro fue la única ocasión destacable de los pucelanos en la primera parte. El Mallorca aportó algún que otro contragolpe pero con poco peligro. Yoel tuvo poco trabajo al término de los primeros 45 minutos.

Segunda parte que despertó a los aficionados

Casi no nos habíamos sentado cuando a los tres minutos de comenzar la segunda parte, una pérdida de Luismi al intentar filtrar un pase hacia Anuar propició el gol mallorquín. Ndockyt recuperó el balón asistiendo hacia Abdón que al primer toque dentro del área la introducía dentro de las mallas. Al Real Valladolid esto le ponía en aprietos, situación que supieron revertir rápidamente. No acabaron de celebrar el gol cuando al minuto siguiente un córner botado por Ivi y rematado de forma no demasiado ortodoxa por Óscar Plano, conseguía igualar el marcador.

A partir de este momento el partido sufrió altibajos, a los que hubo que añadir cambios por parte del Mallorca en el minuto 52 y 54. Salía al campo Ferrán Giner sustituyendo al lesionado Ndockyt, y dos minutos más tarde lo hacía Salva Sevilla para suplir el puesto de Pedraza. El veterano jugador almeriense, daría un aire nuevo al cuadro mallorquín. El partido tomaba el rumbo de la primera parte con un Valladolid entregado al toque con poca intensidad. El Mallorca agotó sus balas con el cambio en el 68 de Valjent por Xisco Campos.

En el minuto 74 llegaría otro de los ídolos del José Zorrilla esta temporada, el napolitano Daniele Verde que salía en lugar de Keko al que no se le vió mucho. En el minuto 83 llegaría un fallo garrafal del portero Leandro, que al intentar controlar el balón con los pies acabó haciéndose un lío. Esto no lo desaprovechó Plano, que buscó el balón provocando así el penalti del portero. Duje Cop sería el encargado de tirarlo. Apuntó a la esquina inferior derecha, pero acabó errando el penalti por el lateral de la portería. Ocasión desaprovechada por un Cop que no encuentra el gol en este equipo.

Tras el fallo del penalti, Sergio cambió al lateral debutante de 18 años Javier Aparicio. El palentino disputó un partido serio para dar buena imagen de los que puede aportar pese a su temprana edad. Cumpliendo tanto en ataque como en defensa, el estadio se lo reconocía con aplausos. Salía en su lugar Guitián para acabar de cerrar la defensa.

En el minuto 88 llegó el respiro para los vallisoletanos que veían como el Mallorca se acercaba tímidamente a la portería de Yoel. Un pase magistral de Moi medido al pie de Verde que la empalaba al primer toque, confirmándolo como uno de los jugadores más letales de la delantera blanquivioleta. Este tanto calmó a los pucelanos, que vieron como se consumía lo que quedaba de partido con el cambio de Plano por Cotán y por un tiro al palo de Anuar en el último minuto.

El Real Valladolid avanza en la Copa del Rey pasando a los octavos de final con un marcador global de (3-2).