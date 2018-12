Takashi Inui se verá la cara con su exequipo

Sábado, 22 de diciembre. 13:00h, Benito Villamarín. Real Betis Balompié SD Eibar. Los de Jose Luis Mendilibar visitan el estadio de un Real Betis que se encuentra en quinta posición en la tabla de clasificación, con 25 puntos.

Takashi Inui antes de recalar en filas verdiblancas llevaría puesta la zamarra armera, durante 3 temporadas. En la 15/16 llegaría por una cantidad cercana a los 500.000€ a la SD Eibar, procedente del Eintracht Frankfurt. Aquí estaría durante un periodo de 3 años en Primera División, manteniendo la categoría en todos ellos.

El jugador japonés nacido en Õmihachiman cuenta con una edad considerable como para ser un futbolista veterano. A sus 30 años, el rápido extremo ha decidido emprender un camino más ambicioso en cuanto a objetivos futbolísticos se refiere. El pasado verano se marchó al Real Betis, eso sí, con coste cero para los andaluces, y dio un paso adelante en su carrera, al gozar de la oportunidad de jugar la Uefa Europa League, con un equipo de las mejores ligas, si no la mejor.

El Real Betis Balompié está en la ronda final de la competición continental y tendrá que enfrentarse en los dieciseisavos de final al Rennes francés, siendo la ida fuera y la vuelta en el Benito Villamarín.

Takashi Inui, jugador por el que este artículo ha sido publicado, no está gozando de las oportunidades que le gustaría. El asiático no está contando para Quique Setién tanto como desearía, pues ha jugado un total de 14 partidos oficiales esta temporada; 2 en Copa del Rey, 4 en Europa League, y 8 en la Liga Santander. Además, no ha conseguido perforar la meta rival en ninguna de las ocasiones; eso sí, el japonés no es que sea un jugador demasiado goleador.

Así, Takashi Inui, volverá a ver a sus excompañeros, este próximo sábado a partir de las 13:00h. Falta por ver si el ex del Eibar gozará de minutos o no.