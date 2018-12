Un valioso punto para cerrar el año

El último partido del año para la SD Eibar ha tenido un desenlace relativamente bueno teniendo en cuenta en rival que estaba enfrente, el Real Betis. Un empate ajustado, pero con un juego que no ha dejado indiferente a nadie.

El partido comenzaba con una igualdad tremenda, tal y como indican las estadísticas de los años anteriores. En los últimos 8 partidos, andaluces y vascos igualaron completamente en victorias, con un total de 3 victorias para el Betis, 3 para la SD Eibar y solamente dos empates.

Antes del minuto 25 de partido, el equipo de Quique Setién se puso por delante en el marcador, después de una buena jugada colectiva y una mejor finalización por parte del goleador Antonio Sanabria. No obstante, los armeros no se rindieron durante los 70 minutos restantes. A pesar de que los béticos dominaban ligeramente la posesión, el equipo de Mendilibar estuvo mucho más cerca de la portería defendida por Pau López.

De hecho, la SD Eibar consiguió un total de 15 disparos a puerta, frente a los 4 conseguidos por el conjunto de Sevilla. "En la primer aparte el Betis nos ha cogido algún pase entre líneas y nos ha hecho peligro, pero en la segunda hemos ajustado. La sensación es que podíamos haber ganado el partido por las dos o tres ocasiones claras que hemos tenido", fueron las palabras del cuerpo técnico armero sobre el partido.

El partido no se libró de la polémica y es que José Luis Mendilibar fue expulsado en la segunda mitad. "Ellos interpretan que no es roja, a mí me ha parecido que sí era de expulsar pero no hemos pedido interpretaciones. Ellos interpretan eso y es un lance más del juego que no nos ha beneficiado en este caso” ha sido lo dicho al respecto".