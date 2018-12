Quedarse con la miel en los labios...

René; Romera (Corpas, min. 46), Owona, E. Saveljich, Iván Martos; Arzura (Juan Ibiza, min. 83), C. de la Hoz, Juan Carlos (Caballero, min. 92); José Corpas, Álvaro G., Luis Rioja

UD ALMERIA : René; Romera (Corpas, min. 46), Owona, E. Saveljich, Iván Martos; Arzura (Juan Ibiza, min. 83), C. de la Hoz, Juan Carlos (Caballero, min. 92); José Corpas, Álvaro G., Luis Rioja

Se acabó el fútbol para el Elche y para el Almería en este año 2018 con un reparto de puntos que no contenta a ninguno de los dos equipos. Fue partido que presentó bastante desorden, donde el Elche se impuso en la primera parte y donde el Almería mandó en la segunda.

Gol tempranero, toca remontar

El partido comenzaba con un gol tempranero del Elche que obligaba a los rojiblancos a remontar el partido, como ya sucediese en Oviedo o Tarragona (en todos ellos se encajó gol antes del minuto 3) donde los rojiblancos remontaron un resultado adverso. Un pase en largo desde el centro del campo pilla a la defensa rojiblanca adelantada y Benja lo aprovecha con un gran control para poner un pase medido al interior del área para que Javi Flores rematase al fondo de las redes ante un René ya vencido y ante un Romera que no estuvo cerca de alcanzarle.

Nada más lejos de la realidad, el Elche no desistió en su idea de ampliar la ventaja en el marcador, buscando mediante juego directo la portería defendida por René Román. Muestra de ello es el remate de Nino que tuvo que parar el cancerbero rojiblanco pocos minutos después del gol. Poco a poco, el partido se comenzó a romper, el desorden se hizo el rey del encuentro. El partido se tornó en un vaivén de posesiones de ambos equipos, de las cuales pocas acababan en gol. Álvaro Giménez gozaría de la ocasión más destacada de la primera parte en el minuto 11, donde remataría al larguero un pase medido de Luis Rioja tras el saque de un córner.

Descontrol en la primera parte

Tras esta ocasión, se pudo observar como ambos conjuntos se perdían un poco sobre el terreno de juego. Los franjiverdes querían ampliar su ventaja, y transmitían peligro a través de las combinaciones con Nino y, sobre todo, con Benja, especialmente incisivo en el partido de ayer.

El Almería no se vio muy acertado a pesar de que no le resultaba muy difícil hacerse con el balón, pero una vez que lo tenía lo desperdiciaba de una manera ingenua e inútil con pases largos que los tres de arriba solo conseguían peinar hacia el portero rival. El mayor peligro del Almería en este tramo de la primera parte fue una ocasión que José Corpas no acertó a rematar entre los tres palos un remate desde fuera del área.

Corpas defendiendo una acción | Fuente: UD Almería

La segunda parte, un nuevo Almería

En la segunda mitad se podía ver a un equipo almeriense mucho más unificado, con las ideas más claras. Esto se plasmó en el verde, donde los de Fran Fernández poco a poco fueron comiéndole terreno a los locales, exceptuando algún acercamiento de la activa delantera del equipo valenciano. Los de "Pacheta" tuvieron una ocasión salida de las botas de Benja y que René desbarató.

Los minutos pasaban y el Almería consiguió su premio. En una falta que se hizo en la media luna del área en el 54 sobre Juanjo Narváez, el cual revolucionó el partido en los inicios de la segunda parte, Álvaro Giménez aprovechó para clavar su remate raso en la base del poste derecho sin dar la oportunidad a Francis de llegar al balón. El conjunto indálico se vino arriba y consiguió lo que ningún aficionado rojiblanco creía que vería: el equipo remontó el partido en tan solo 10 minutos. Otra falta, esta vez pegada a la banda izquierda serviría para poner el 1-2 en el marcador en el minuto 64. Juan Carlos le pegó fuerte desde esa lejana posición y consiguió sorprender al guardameta del Elche.

El equipo celebrando uno de los goles | Fuente: UD Almería

Un Almería nuevo haciendo lo de siempre

Los de Fran Fernández conseguían de esta forma darle la vuelta al marcador, pero la alegría no les duraría mucho. Los ilicitanos no persistieron en su intento por lograr puntuar, y los andaluces tampoco querían dejar escapar los puntos. Inevitablemente ante el empuje del Elche, se logró la igualada. Un penalti cometido por De la Hoz sobre Benja, lo transformaría Xavi Torres en el 74. Un minuto después del gol Luis Rioja pudo poner el 2-3, pero su remate salió lamiendo el palo derecho. Otra ocasión muy clara la tuvo Juan Carlos Real, que remató llegando desde segunda línea un balón que recogió tras un pase perfecto de Corpas.

Ya el último tramo del encuentro no gozó de grandes ocasiones de juego para ninguno de los dos equipos. Lo que si se vio fue empuje por parte de locales y visitantes por acercarse a la meta contraria, aunque no tuvieron mucho éxito en su cometido. El encuentro moría cuando el Elche pudo ganar el partido gracias al remate de Xavi Torres tras un saque de falta desde la zona de tres cuartos de campo.

Finalmente empate a dos goles que no satisface a ninguno de los dos equipos, pero no corta sus rachas positivas de partidos seguidos sin perder que les vale para coger posiciones cómodas en la clasificación de cara a evitar el tan evitado pozo de la clasificación.